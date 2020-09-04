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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа

В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа

В Україні станом на ранок п'ятниці, 4 вересня, зафіксовані 2 723 нові випадки зараження. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії. При цьому 51 раніше хворий помер.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 3 вересня повідомлялося про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про рекордні з початку епідемії 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків, 31 серпня - про 2 141 новий випадок, 30 серпня - 2 096 нових випадків, 29 серпня о 2 481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2 438 нових випадків.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок п'ятниці 130 951 особа, померли з початку пандемії 2 761 особа (за добу 51), видужалих - 60 613 (за добу 937). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 67 577 осіб, що на 1 735 більше, ніж днем раніше. Таким чином кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (371) області, Києві (319), Одеській (225), Тернопільській (204), Львівській (196), Чернівецькій (162), Івано-Франківській (160), Хмельницькій (108), Закарпатській (100) та Чернігівській (100) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школу у Василькові на Київщині закрили на карантин: в одного з вчителів діагностовано COVID-19

В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа 01
В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа 02
В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа 03
В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа 04
В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа 05
В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
у нас на работе в пятницу человек, презирающий ковид и считающий его медмафиозным заговором начал плохо себя чувствовать....ко вторнику пропало обоняние у всей семьи, поднялась температура до 38. сделали КТ - правосторонняя пневмония. Анализы на ковид сдали - только в понедельник будут готовы.. но....все контактировавшие с ним до сих пор пользуются гортранспортом, метро трамвай троллейбус.....
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04.09.2020 08:55
+12
к чему это я.... к тому, что сейчас тысячи контактировавших с ожидающим результаты - среди нас.....и что-то мне подсказывает, что контактных лиц уж точно устанавливать не будут! являясь контактным лицом не езжу транспортом, ношу маску и перед тем как взяться за ручки либо одеваю перчатки либо умываю руки спиртом-дезинфектором. В нормальных странах вероятных контактных лиц уведомляют, отправляют на самоизоляцию...
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04.09.2020 09:06
+7
Ну так скоро местные выборы, на которых земразота пролетает, как фанера. Попытаются нарисовать с помощью ковида отмену.
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04.09.2020 08:58
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не треба перекладати зі своєї хворої голови на мою здорову
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05.09.2020 13:33 Відповісти
Вы сами это сказали.Человек обычно упоминает то, чего ему не хватает в жизни.
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05.09.2020 13:39 Відповісти
тобто тобі не вистачає психлікарні
чудова логіка, до речі
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05.09.2020 14:13 Відповісти
Естественно! Лечить вас не перелечить, страна непуганых верунов в чипирование.
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05.09.2020 16:23 Відповісти
та не треба мене лікувати, я здорова
і так, як лікують зараз лікарі, вбиваючи експериментальними протоколами, то краще вже вдома самолікуватись
https://censor.net/ru/comments/locate/3217541/019214c0-3c7a-70db-a6a0-11ef67d66a51
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05.09.2020 16:27 Відповісти
Авжеж, усі хто лікуються у психлікарні окрім того, що завжди здорові, ще й мають августєйшіе коріння походження та надздатності світового рівня!
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05.09.2020 16:32 Відповісти
вже вдома самолікуватись

==
Вибачте, а що робити людині, яка вже 50 років не хворіе взагалі?
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05.09.2020 16:34 Відповісти
радіти життю, дітям, онукам?
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05.09.2020 16:39 Відповісти
Так можна букви не читати як ви тут повчали?
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05.09.2020 17:04 Відповісти
Ну что лошки, сходившие на выборы по-приколу, хуже небудет - ведь так?!
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04.09.2020 09:02 Відповісти
Да уж, остался бы Петя президентом, он точно спас бы нас от вируса
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04.09.2020 09:12 Відповісти
Сталіна нада...
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04.09.2020 09:31 Відповісти
Выкопать?
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04.09.2020 12:33 Відповісти
Усредняйте показатели за неделю, это будут более объективные цифры
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04.09.2020 09:02 Відповісти
легко https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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04.09.2020 09:05 Відповісти
в Киеве уже звонят и опросы ведут. говорят "готовьтесь к запрету траспорта".
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04.09.2020 09:05 Відповісти
вот нас и возьмут без единого выстрела
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04.09.2020 09:07 Відповісти
В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа - Цензор.НЕТ 1931
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04.09.2020 09:09 Відповісти
каждый день пью спиртное, дезинфицируюсь.
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04.09.2020 09:17 Відповісти
поосторожнее там с этим..злоупотреблять не следует....разве что настроение будет приподнятое и ранние симптомы с бодуном будут схожи....
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04.09.2020 09:26 Відповісти
В основном после вылазки в магазин, спасибо за беспокойство.
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04.09.2020 09:30 Відповісти
главное продизенфицировать бутылку спирта и можете пить спокойно)))
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04.09.2020 23:34 Відповісти
...і вірусам трохи перепадає...пісні не співають?
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04.09.2020 09:30 Відповісти
не, не успевают, сразу хороним.
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04.09.2020 09:32 Відповісти
тебе надо ты и звернысь
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04.09.2020 12:38 Відповісти
Открывать школы в такой ситуации было не самым умным решением, к октябрю все может стать намного хуже.
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04.09.2020 09:24 Відповісти
хуже не будет
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04.09.2020 09:27 Відповісти
какаяразница, хуже - не хуже?не жили харашо нечего и жить.
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04.09.2020 09:31 Відповісти
в Скандинавських країнах давно відкриті школи і нічого
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04.09.2020 20:05 Відповісти
По всій Україні треба карантин вводити. Працювати має тільки промисловість і торгівля. Заклади освіти вже давно треба закрити було.
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04.09.2020 09:30 Відповісти
Все продезинфицировать, закрыть и опечатать, а Ольгу Полякову выпустить на сцену, хай работает за всех.
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04.09.2020 09:38 Відповісти
Мішок картоплі вже заготовив?
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04.09.2020 09:49 Відповісти
Твій зеля сказав, що завтра буде ще краще. Нарешті наступає кінець якоїсь там епохи.
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04.09.2020 09:56 Відповісти
Кааанєчьна мій. А ти в білому пальті на вибори не ходив.
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04.09.2020 10:00 Відповісти
Сижу перефарбовую своє пальто. Порох наказав.
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04.09.2020 10:08 Відповісти
В Зе-лений перефарбовуєш? Молодець.
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04.09.2020 10:11 Відповісти
Дураки вы оба...
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04.09.2020 12:11 Відповісти
З 26-го жовтня вся Україна буде в червоній зоні!
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04.09.2020 09:49 Відповісти
За компартию проголосуют? Так она же запрещена, не принимает участие в выборах.
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04.09.2020 12:23 Відповісти
А не важливо за кого проголосують. Перестануть приховувати статистику.
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04.09.2020 12:26 Відповісти
Через неделю-две будут заполнены койки всех больниц Украины... людей начнут оставлять на самоизоляции... люди начнут спецом заражать всех (так как уже заболели и им терять уже нечего)... в итоге с пневмонией будет около 90-95% населения всей Украины... 30-40% всего населения умрет...

Это геноцид против украинского народа! Есть еще надежда, чтобы ввести жесткий карантин по всей Украине. Но времени к точке невозврата практически не осталось!

Нужно вводить жесткий карантин с этого Понедельника! Пока еще не поздно... пока что еще есть надежда...
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04.09.2020 09:55 Відповісти
Це геноцид зе-лохтората. Як по мені то так і треба, гірше не буде!
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04.09.2020 10:01 Відповісти
Коронавирус не будет тебя спрашивать за кого ты голосовал. Это геноцид всего украинского народа! Не думаю, что тут уместны позитивные смайлики... грядет "черная осень".
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04.09.2020 10:04 Відповісти
Песемізм цьому точно не завадить. А от від зелених апологетів я вже постійно чую, що пика Зеленського їм огидна до блювоти, а від його гнусавого прононсу взагалі починаються припадки епілепсії.
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04.09.2020 10:13 Відповісти
дебіл, вірусам плювати на карантин
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05.09.2020 01:04 Відповісти
Они будут рисовать цифры такие как им прикажет их хозяин,их все равно никто не проверит,никакого отношения к реальности это не имеет.
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04.09.2020 10:20 Відповісти
"Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя и Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции 20 мая."
А после этого зеленая бубачка начала постоянно отсвечивать без маски в кафе, магазинах, на встречах... Соответсветсвенно, все зелебобики, глядя на своего кумира, забили на маски и носят их под носами, на бороде... Причем, судя по виду этих масок, они не меняют их месяцами.
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04.09.2020 10:23 Відповісти
Ширпотребная маска никак не поможет если в маршрутке полчаса с больным проехаться.

Только минимизация контактов хороша.
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04.09.2020 10:29 Відповісти
Валяюсь....аж ногами дрыгаю
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04.09.2020 12:13 Відповісти
закусывать надо
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04.09.2020 12:35 Відповісти
Спокойствие, главное - спокойствие. У Степанова все под контролем.
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04.09.2020 10:42 Відповісти
Ширпотребная маска, одетая на потенциального больного, хотя бы частично защитит здорового от соплей и слюней больного.
Я не врач и не берусь судить о том, чего не знаю, но моя сестра таки врач и рекомендует трехслойную хирургическую маску.
Ну, а почти стопроцентная защита органов дыхания - респиратор FFP-3/
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04.09.2020 10:44 Відповісти
ffp3 сейчас настоящие - поискать еще надо, ибо фильтры либо фейковые, либо приклеяные абы как со щелями, либо прочая кустарщина...
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04.09.2020 11:12 Відповісти
В документе ВОЗа https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf?sequence=20&isAllowed=y тута указано, что маска из марли в любом количестве слоёв даёт 3% защиты. Ну и? Стоит овчинка выделки?
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04.09.2020 11:24 Відповісти
Хирургические и процедурные маски изготавливают не из марли, а из нетканных материалов.
В приведенном Вами документе можете посмотреть их эффективность.
Но она в любом случае ниже, чем у респиратора.
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04.09.2020 12:15 Відповісти
із нетканого полівінілхлориду
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04.09.2020 20:06 Відповісти
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