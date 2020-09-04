В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа
В Україні станом на ранок п'ятниці, 4 вересня, зафіксовані 2 723 нові випадки зараження. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії. При цьому 51 раніше хворий помер.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Днем раніше, 3 вересня повідомлялося про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про рекордні з початку епідемії 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків, 31 серпня - про 2 141 новий випадок, 30 серпня - 2 096 нових випадків, 29 серпня о 2 481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2 438 нових випадків.
Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок п'ятниці 130 951 особа, померли з початку пандемії 2 761 особа (за добу 51), видужалих - 60 613 (за добу 937). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 67 577 осіб, що на 1 735 більше, ніж днем раніше. Таким чином кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (371) області, Києві (319), Одеській (225), Тернопільській (204), Львівській (196), Чернівецькій (162), Івано-Франківській (160), Хмельницькій (108), Закарпатській (100) та Чернігівській (100) областях.
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чудова логіка, до речі
і так, як лікують зараз лікарі, вбиваючи експериментальними протоколами, то краще вже вдома самолікуватись
https://censor.net/ru/comments/locate/3217541/019214c0-3c7a-70db-a6a0-11ef67d66a51
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Вибачте, а що робити людині, яка вже 50 років не хворіе взагалі?
небудет
Это геноцид против украинского народа! Есть еще надежда, чтобы ввести жесткий карантин по всей Украине. Но времени к точке невозврата практически не осталось!
Нужно вводить жесткий карантин с этого Понедельника! Пока еще не поздно... пока что еще есть надежда...
А после этого зеленая бубачка начала постоянно отсвечивать без маски в кафе, магазинах, на встречах... Соответсветсвенно, все зелебобики, глядя на своего кумира, забили на маски и носят их под носами, на бороде... Причем, судя по виду этих масок, они не меняют их месяцами.
Только минимизация контактов хороша.
Я не врач и не берусь судить о том, чего не знаю, но моя сестра таки врач и рекомендует трехслойную хирургическую маску.
Ну, а почти стопроцентная защита органов дыхания - респиратор FFP-3/
В приведенном Вами документе можете посмотреть их эффективность.
Но она в любом случае ниже, чем у респиратора.