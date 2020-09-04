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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів з COVID-19 - 532 людини, - Степанов

За минулу добу в Україні госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів з COVID-19 - 532 людини, - Степанов

В Україні за минулу добу, 3 вересня, госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів із COVID-19.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу було госпіталізовано 532 людини. Це антирекорд за кількістю людей, які були госпіталізовані за добу з COVID-19", - розповів Степанов.

Також читайте: Новий рекорд: на Харківщині виявили 371 випадок інфікування COVID-19, за минулу добу померли 2 людини

Автор: 

лікарня (1358) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А упоротіе в упор не замечают, что ковид существует. "Ві ж его не видите?"
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04.09.2020 09:39
+3
когда же тебя забанят уже...

ты в каждой теме пишешь, что коронавируса не существует... ты на Россию работаешь?
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04.09.2020 09:52
+2
Негайно вводити карантин для закладів освіти. По всій Україні, інакше буде біда.
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04.09.2020 09:27
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Негайно вводити карантин для закладів освіти. По всій Україні, інакше буде біда.
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04.09.2020 09:27 Відповісти
А упоротіе в упор не замечают, что ковид существует. "Ві ж его не видите?"
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04.09.2020 09:39 Відповісти
Доки Кієв не закриють і не запровадять там справжній карантин - така динаміка і буде.
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04.09.2020 09:34 Відповісти
Не только в Киеве. Харьков сейчас лидирует. Пока гепу не вінесут вперед ногами.
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04.09.2020 09:41 Відповісти
мастера спорта работают
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04.09.2020 09:37 Відповісти
Такое впечатление что этими тестами заражают
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04.09.2020 09:41 Відповісти
В мене складається таке враження що в Україні просто не розуміють до чого це все може привести - при чому ні керівництво ні населення. Дивлюсь постійно польське телебачення і просто порівнюю ставлення до коронавіруса в них і у нас.
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04.09.2020 09:42 Відповісти
Дякуємо, дуже дякуємо найвеличнішому каратисту. Звіз до Києва всю заразу звідусіль і розпустив по домам без обсервації.
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04.09.2020 09:43 Відповісти
В харьков тоже? Сегодня у нас 374 по области
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04.09.2020 09:57 Відповісти
А харків"ян він не привозив до Києва з усього світу?
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04.09.2020 10:02 Відповісти
Для чого обстановка з ковідом так цілеспрямовано нагнітається?..Кожен день ми ставимо якісь "рекорди",якщо не кількість захворілих,то кількість померлих,якщо ні тих ні тих,то тоді беруть окрему взяту область з "рекордом"...І в той же час спокійно вигребли весь фонд по боротьбі з ковідом на якесь "большоє строітєльство",яке теж ніхто не зауважує...Невже не розуміє рекордсмен Степанов,що всі ці рекорди на його совісті?..
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04.09.2020 09:47 Відповісти
Вранье. Никто не знает этих больных. Распил бабла.
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04.09.2020 09:48 Відповісти
когда же тебя забанят уже...

ты в каждой теме пишешь, что коронавируса не существует... ты на Россию работаешь?
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04.09.2020 09:52 Відповісти
Через неделю-две будут заполнены койки всех больниц Украины... людей начнут оставлять на самоизоляции... люди начнут спецом заражать всех (так как уже заболели и им терять уже нечего)... в итоге с пневмонией будет около 90-95% населения всей Украины... 30-40% всего населения умрет...

Это геноцид против украинского народа! Есть еще надежда, чтобы ввести жесткий карантин по всей Украине. Но времени к точке невозврата практически не осталось!

Нужно вводить жесткий карантин с этого Понедельника! Пока еще не поздно... пока что еще есть надежда...
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04.09.2020 09:51 Відповісти
Чистая статисика это количечство умерших от ковида без патологий. Таких на базере не купишь по определению их просто нет. Остальное пропаганда и покупка бессимптомных душ.
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04.09.2020 10:57 Відповісти
Ага, и сравнивать ее надо с суммарным количеством умерших с патологиями и от осложнений десятков разновидностей вирусов гриппа плюс пневмоний неопределенной этиологии?
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04.09.2020 11:18 Відповісти
юра учи мат часть - от самого гриппа тоже не умирают а умирают от его осложнений
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04.09.2020 11:22 Відповісти
это еще не хлынул поток в связи с наступлением учебного года....
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04.09.2020 11:21 Відповісти
з цих 532 госпіталізованих, яка частина дійсно потребувала медичного втручання?
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04.09.2020 11:27 Відповісти
Степашку надо в госпиталь на койку
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04.09.2020 13:04 Відповісти
 
 