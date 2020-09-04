За минулу добу в Україні госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів з COVID-19 - 532 людини, - Степанов

В Україні за минулу добу, 3 вересня, госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів із COVID-19.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу було госпіталізовано 532 людини. Це антирекорд за кількістю людей, які були госпіталізовані за добу з COVID-19", - розповів Степанов.

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