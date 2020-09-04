Дубінський про довічну стипендію батькові Зеленського: Якщо для професора важливі 2500 гривень - значить ні він, ні його син не крадуть

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський прокоментував скандал з Олександром Зеленським - батьком президента, якому уряд Шмигаля збирається призначити довічну стипендію як "видатному діячу науки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Дубінського.

"Якщо для батька-професора важливі 2500 гривень наукової стипендії - це означає тільки те, що ні він, ні його син не крадуть. Крапка", - вважає Дубінський.

Однак у коментарях користувачі Facebook не погодилися з нардепом, вказавши на конфлікт інтересів, а також назвали позицію Дубінського "Зе логіка - для особливо обдарованих".







Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт, який передбачає довічну стипендію батькові Зеленського, відкликали для доповнення всього списку претендентів, - Шмигаль

Раніше стало відомо, що Кабмін виніс на своє засідання 2 вересня проєкт указу президента України про присвоєння довічної державної стипендії видатним діячам освіти, зокрема його батьку Олександру Зеленському.

Батько президента України, доктор технічних наук Олександр Зеленський заявив, що йому "нічого не треба".