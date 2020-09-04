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Дубінський про довічну стипендію батькові Зеленського: Якщо для професора важливі 2500 гривень - значить ні він, ні його син не крадуть

Дубінський про довічну стипендію батькові Зеленського: Якщо для професора важливі 2500 гривень - значить ні він, ні його син не крадуть

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський прокоментував скандал з Олександром Зеленським - батьком президента, якому уряд Шмигаля збирається призначити довічну стипендію як "видатному діячу науки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Дубінського.

"Якщо для батька-професора важливі 2500 гривень наукової стипендії - це означає тільки те, що ні він, ні його син не крадуть. Крапка", - вважає Дубінський.

Однак у коментарях користувачі Facebook не погодилися з нардепом, вказавши на конфлікт інтересів, а також назвали позицію Дубінського "Зе логіка - для особливо обдарованих".

Дубінський про довічну стипендію батькові Зеленського: Якщо для професора важливі 2500 гривень - значить ні він, ні його син не крадуть 01
Дубінський про довічну стипендію батькові Зеленського: Якщо для професора важливі 2500 гривень - значить ні він, ні його син не крадуть 02
Дубінський про довічну стипендію батькові Зеленського: Якщо для професора важливі 2500 гривень - значить ні він, ні його син не крадуть 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт, який передбачає довічну стипендію батькові Зеленського, відкликали для доповнення всього списку претендентів, - Шмигаль

Раніше стало відомо, що Кабмін виніс на своє засідання 2 вересня проєкт указу президента України про присвоєння довічної державної стипендії видатним діячам освіти, зокрема його батьку Олександру Зеленському.

Батько президента України, доктор технічних наук Олександр Зеленський заявив, що йому "нічого не треба".

Дубінський про довічну стипендію батькові Зеленського: Якщо для професора важливі 2500 гривень - значить ні він, ні його син не крадуть 04

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) стипендії (179) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+70
Ну, да, расскажи это своей бородатой бабушке. Вы, сволочи, владея десятком квартир в Киеве, будете выбивать для себя компенсации за жилье.
Удавитесь за 2 тысячи гривен.
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04.09.2020 09:22
+55
Сын долларовый миллионер.
Он не даст отцу 2 500 грн. в месяц?
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04.09.2020 09:22
+46
Так ведь не важны.
Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще.
Значит, воруют.
Точка.
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04.09.2020 09:21
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Дубінський про довічну стипендію батькові Зеленського: Якщо для професора важливі 2500 гривень - значить ні він, ні його син не крадуть - Цензор.НЕТ 1756
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04.09.2020 21:15 Відповісти
"Достаточно вспомнить, что «великий русский мыслитель и демократ», «литературный критик» (сам ничего, толком, не написавший), «неистовый» Виссарион Белинский, украинского поэта, Тараса Шевченка, иначе, как «ничтожеством» и «пьяным хохлом», не именовал… Достаточно прочитать его рецензию на поэму Шевченка «Гайдамаки» : «Если же эти господа «кобзари» думают своими «поэмами» принести пользу низшему классу своих соотичей, то в этом очень ошибаются, подобного рода произведения издаются только для услаждения и назидания самих авторов: другой публики у них, кажется, нет…». Но тут же расписывается в косности и ограниченности как своей собственной, так и всех «москалей», в восприятии призведений Шевченко: «…отличаются самым чистым малороссийским языком, который совершенно недоступен для нас, москалей, и поэтому лишает нас возможности оценить его по достоинству…». (С. Гайдамака. "Украинско-российские размішлизмы").
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05.09.2020 04:13 Відповісти
Вова, та дай ты уже папе эти несчастные сто баксов, не мелочись.
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05.09.2020 02:08 Відповісти
Шота слабенько, Вован, 100 бакинских) Правильные пацаны папашкам вручают Героя Украины
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05.09.2020 05:57 Відповісти
Даже бандиты лижут анус. Фу пля
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05.09.2020 18:54 Відповісти
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