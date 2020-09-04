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Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті

Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК:

Офіс Президента виступив з офіційною заявою, що жодного стосунку до кругової поруки корумпованих суддів ОАСК не має, і жодним чином не впливає на те, що всі сім суддів, яким НАБУ вже вручило підозри про вчинення злочину, досі, протягом ось уже двох місяців, залишаються на своїх посадах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

"Дно Зеленського. Вірніше цілих п’ять... І це тільки за сьогоднішній день (3 вересня. - Ред.)!

1. Вова та його соратники найняли акторів-бабусь-дідусів, щоб провели мітинг під ОП за відставку директора НАБУ. Проте режисер цієї театральної вистави погано підготував свою трупу - не знали суті питання, не знали, хто такий Артем Ситник, не знали, нащо його взагалі звільняти... тобто свій сценарій навіть в очі не бачили - "Давай по новой, Вова - всё х@рня!"

Також читайте: Лерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли

2. Офіс Президента виступив з офіційною заявою, що жодного стосунку до кругової поруки корумпованих суддів ОАСК не має, і жодним чином не впливає на те, що усі 7 суддів, яким НАБУ вже вручило підозри про скоєння злочину, досі, протягом ось уже двох місяців (!!!), лишаються на своїх посадах! "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нема кого... усі раптом білі та пухнасті стали...

3. Зеленський особисто призначив у комісію з єевроінтеграції очільника Державної судової адміністрації Холоднюка, якому детективи НАБУ вручили підозру у справі щодо корупції та спроби захоплення державної влади і він перебуває під слідством. "Нові обличчя", бл...

Також дивіться: "Вовка боятися - в президенти не ходити": активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва. ВІДЕО+ФОТО

4. Зеленський погодив створення фейкової комісії з відбору нового очільника САП, куди як членів комісії відібрали нікому не відомих фунтів. Вранці Посли G7 виступили із спільною заявою про те, що це суперечить меморандуму співпраці з ЄС та МВФ і в разі непрозорого конкурсу безвізовий режим для українців може бути скасовано. Але навіть це не зупинило упоротого Зе та олігархів - ганебних кандидатів у члени комісії таки було висунуто на голосування в Парламент. На наше щастя, їм не вистачило п’яти голосів - 221 "за", тож рішення не ухвалено.

5. І на останок. Шмигаль заявив, що "по просьбе трудящихся" батько чинного президента, Олександр Зеленський, отримає довічну стипендію... настільки дріб’язково, що навіть не знаю, що вам на це сказати... сором.

Також читайте: Рада не змогла призначити своїх представників до конкурсної комісії САП

Коротше, дно, панове. Просто дно. Грьобане, чергове, ганебне. І що з цим безладом робити, коли кожен день того дна щоразу більше?..

P.S.: пане Володимире Зеленський, єдине, що мушу визнати - ви таки чудовий актор! Відіграли свою роль просто неперевершено! Вам повірило 73%. Проте, здається мені, що після того, як народ України позбавить вас влади, то жити в цій країні вам буде ох як важко... Якщо, звісно, ви не опинитесь у тюрмі", - розповів Шевченко.

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

Дивіться також: НАБУ оприлюднило нові "плівки Вовка" про його можливий вплив на ВРП. АУДIО

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: Весна прийде - саджати будемо - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті 01
Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: Весна прийде - саджати будемо - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті 02

Автор: 

НАБУ (5063) євроінтеграція (501) Зеленський Володимир (23732) стипендії (179) безвізовий режим (1336) Холоднюк Зеновій (27) Шевченко Євген (139) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+19
Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті - Цензор.НЕТ 7186
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04.09.2020 10:05
+14
весна придет ..тикаты будэмо...
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04.09.2020 09:43
+14
мои на работе тихо ноют друг-дружке про тарифы, цены и т.д., но напрочь отказываются признавать, шо зробылы цэ разом.
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04.09.2020 09:52
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весна придет ..тикаты будэмо...
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04.09.2020 09:43 Відповісти
так атошники и сидят....
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04.09.2020 09:44 Відповісти
А зелохи так вірили чуваку не лісапеті.
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04.09.2020 09:47 Відповісти
мои на работе тихо ноют друг-дружке про тарифы, цены и т.д., но напрочь отказываются признавать, шо зробылы цэ разом.
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04.09.2020 09:52 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті - Цензор.НЕТ 7186
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04.09.2020 10:05 Відповісти
Теперь эти мудрецы проголосую за Шария и Бойка с Мертвечуком...
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04.09.2020 10:09 Відповісти
отказываются признавать потому что сцыкуны такие же как их зенелох, это страх признать очевидное, все виноваты но только не они, страх вперемешку с глупостью - да, они тупы как пробки, они враги сами себе и окружающим.
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04.09.2020 10:39 Відповісти
А в их реальности не складывается то, что Порох не виноват, и по этому его не сажают. Скорее бубочка ну не плохой, но не очень хороший.
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04.09.2020 11:08 Відповісти
А все потому что президент пиз*абол и гордится этим...
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04.09.2020 09:50 Відповісти
ВОВА МАМА РЫМА И ПАПА САША КОТОРОМУ ПЫТАЮТСЯ ЗА АКТ 42 ГОДА ТОМУ НАЗАД...ВСУЧИТЬ ПОЖИЗНЕННУЮ СТЕПУХУ .. И ТАКИ ДА НАГЛОСТЬ ПО ЕВРЕЙСКО ЖУЧИЛОВСКИ СЫНОК ВЕСЬ В ДОВЕРЕННОСТЯХ ПОСЛЕДНИЙ СУХАРЬ ДОЕДАЕТ ДОЛЛАРОВЫЙ МИЛЛИОНЕР И НАДО ЗАСУНУТЬ РУКУ В БЮДЖЕТ И НА ШО ТАМ ЕСЧЕ...БАБЛО НАДО ТЫРИТЬ С БЮДЖЕТА... ЗВЕНО САМОЛЕТОВ ПРОЛЕТАЮЩИХ НАД ПРОЦЕССИЕЙ И ТАК ДАЛЕЕ...???НЕЕЕ... ПРОСТО ПРЕТ СКОТАРСТВО СЕМЬИ ЗЕЛЕБОБИКОВЫХ... ТАК ВОТ СЕМЬЯ УЗЕЛЕНСКИХ.... ВАМ БЫ ВСПОМНИТЬ ВОТ О ЧЕМ.....memento mori
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04.09.2020 09:51 Відповісти
Є євреї, а є жиди. Саме той випадок.
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04.09.2020 09:55 Відповісти
Шо? Га? Де?..
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04.09.2020 09:52 Відповісти
Кто нибудь ответьте на вопрос,как в стране с высоким уровнем образования,доступом в интернет,с относительно свободными СМИ люди выбрали Зеленского?
Хрен с ним Порох(лично я считаю его не плохим президентом)но почему именно Зеленского?Как можно быть такими тупыми,аполитичными,ватными,наивными,недальнозоркими,КАК?!
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04.09.2020 10:00 Відповісти
технология засирания мозгов.
Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті - Цензор.НЕТ 4578
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04.09.2020 10:06 Відповісти
Було 39 кандидатів, але бидло обрало саме лайно.
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04.09.2020 10:13 Відповісти
Я согласен,но разве не лучше было выбрать Порошенко,от которого мы знали чего ожидать?Если перед странственником стоит выбор идти кривой дорожке вперёд или утонуть в болоте,он же врятли выберет болото,не так ли?
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04.09.2020 12:45 Відповісти
ВОТ В ЧЕМ ДЕЛО его в 2019 году не выбрали а по сути перенесли со сцены и экранов в реальность общество готовили к этому долго лет 10 и более того проект квартал 95 запущен евреями понимайте как хотите но маргиналы закулисные мечтали всегда об Украине по климату чернозему мечта евреев чтобы Украина стала их новой Землей обетованной и это они даже не срывают не так рекламой афишируют... но и не отрицают..опуская подробности а тут еще совпали интересы евреев и кацапов Кремля и пошло поехало всяк шефиры зеленские абрамовичи все впряглись в это прибыльное дельце начали издалека.. со смеху..чков хи...ха...хо.. потом мультяшки в спародией на власть я не говорю что надо но идея была в том чтобы через мультики про русь типа опустить власть на уровень бутылки шампуня рулона туалетной бумаги мол типа смотрите а что такое власть да так мусорный пакет выбросил и купил новые иного цвета и так постепенно подошли к главному в предверии выборов после 2015-16 года Порошенко и Путину и маргиналам евреям встал как кость в горле.. и процесс ускорился быстро сняли Сагу про учителя с нариду ставшего не случайно по воле трех жжждов напоминающих Коломойского.. ведь они прокололись показали истину кто реально выбирает а кто назначает и что главнее что президент этот то же шах готовый лично казнить расстрелять парламент - это тот подонок что будет танцевать 7-40 на могиле и гробах... радуясь смерти своего предшественника..и поливающий лайном все что было до него убогого учителя (шоумена наркомана)... оказалось что весь вымысел оказался ИСТИНОЙ ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ИЗ КИНО СТАВШИЙ РЕАЛЬНО ПРЕЗИДЕНТОМ ПРОТАЛКИВАЕТ В НАШЕЙ ПО ЭТУ СТОРОНУ ТЕЛЕВИЗОРА ЖИТИЕ все о чем они мечтали в сериале сделав это не вымыслом а реализмом...с привкусом лайна на губах и языке теперь кушай-ТЕ все.......
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04.09.2020 10:17 Відповісти
А может как раз в этом то и проблема?) Что есть доступ в интернет, ТВ. Помню как было расследования, где обнаружили у "зе-манды" наибольшее количество ботов. Которые круглосуточно вещали про роттердамы и свинарчуков и убитых братьев...
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04.09.2020 10:21 Відповісти
це тому, шо іншого кандидата не було ...
ну як не було ...
Порошенко зробив так шоб не було ...

ті хто звенувачуе що 73% голусовали за Зеленського забуває, що до цього призвели дії Порошенко !

P.S. я голосував за Кошулинського ...
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04.09.2020 10:23 Відповісти
В олигархической стране, что бы справиться со сложившейся ситуацией президент должен:
1. иметь опыт гос-управления,
2. иметь влияние на олигархат,
3. иметь вес на международной арене.
И это при условии что он обязан быть патриотом.
Это если результат интересует, а не ради шоу и *********.
Есть кандидаты отвечающие данным требованиям?
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04.09.2020 11:15 Відповісти
Ну, це якщо ви хочете зберегти олігархічну систему і нічого не мінять.
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04.09.2020 12:50 Відповісти
Нет, я хочу сохранить страну. А те, кто выбирает клоуна, работающую марионеткой у олигарха либо идиоты, либо враги.
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04.09.2020 13:10 Відповісти
Бідні порохоботи, всі навколо ідіоти та вороги, одні вони білі та пухнасті. Який поганий народ вам дістався.
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07.09.2020 08:45 Відповісти
О ещё один с залитыми глазами? Ну ничего, скоро прозреешь, уренотерапия хорошо помогает, правда не сразу, зависит от IQ.
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07.09.2020 10:09 Відповісти
100%!
Этого не понимают либо идиоты либо законченные идеалисты
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04.09.2020 12:53 Відповісти
Ещё есть враги, их тоже процент не маленький в нашей стране.
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04.09.2020 13:11 Відповісти
Це, тому що ні порохоботи, ні сам Порошенко не зрозуміли причини ганебної поразки кловуну на виборах і не зробили висноків, а продовжують звинувачувати всіх підряд у своєму програші.
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04.09.2020 11:09 Відповісти
Если можно было отмотать время назад,за Пороха бы не проголосовали,при всех его недостатках?
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04.09.2020 12:46 Відповісти
Йому краще думати чи проголосують за нього зараз, а не про те "аби да каби" "История не терпит сослагательного наклонения." сказав якось Карл Хампе. Особисто я і раніше (квітень 2014) закликав за нього не голосувати. Просто маю знайомого, який колись з ним мав відносини (маленький старий чоловічок, нічого особливого) і той дуже точно його охарактеризував.
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04.09.2020 12:56 Відповісти
Вы видимо идеалист,к сожалению такие как вы,толкнут Украину,на следующих выборах в руки ОПЗЖ.Так как ваши голоса размажутся ножом тонким слоем масла по бутерброду.
А насчёт Пороха,при всех его минусах,он сделал больше чем все предыдущие вместе взятые.Да не протолкнул налоговую реформу,чем заставил десятки тысяч предпринимателей дальше оставаться в тени,да не принял земельную реформу.Но лучше подумайте о том что сделано,лично мне не хочется повторять избитые фразы.
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04.09.2020 13:05 Відповісти
Проблема в тому що, вам вірять не більше ніж ОПЗЖ. Це, ваша проблема, а не проблема виборця.
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07.09.2020 08:46 Відповісти
Достатньо подивитися на місцевих порохоботів, вони досі злостиво звинувачують усіх в тому що, ганебно програли кловуну. Це, і є одна з рис Порошенко.
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04.09.2020 12:59 Відповісти
Не нужно снимать ответственность с избирателя.Это гнусность...
По вашему мнению люди не захотели голосовать за Пороха который воровал миллионы в пользу Зе,который ворует миллиардами.К тому же сливает на каждом шагу интересы страны,с которым никто из западных лидеров даже диалога вести не хотят.
Судя по всему,мы оба останемся при своих мнениях,поэтому вести дальнейший разговор нецелесообразно.
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07.09.2020 12:05 Відповісти
Вища рада правосуддя- кодла продажных сепарских тварей, которую немедленно нужно разогнать. Эти ублюдки- враг №1 в Украине, на сегодняшний момент.
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04.09.2020 10:04 Відповісти
А из кого выбирать то была было? Один вор однозначно, другой порядочный, и была надежда, что слова с делом не разойдутся. Пока к сожалению, Шевченко во многом прав!
Обидно за Зе!
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04.09.2020 10:05 Відповісти
и не говори. выкрасть мозги у 73% населения - это шедеврально!
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04.09.2020 10:07 Відповісти
Тобі 39 було мало?
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04.09.2020 10:14 Відповісти
Порядочный？ Кто вам сказал？ Актеришко, принявший участие в *идовским экперименте на "мудрым наридом" и не был никода порядочным, потому его и взяли на эту роль, что у хрипатой шмаркли нет и не было ни совести, ни порядочности. Никогда.
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04.09.2020 10:43 Відповісти
Бачили очі 73%, кого обирали, тепер їжте, хоч повилазьте
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04.09.2020 10:06 Відповісти
Очень что «едят» ВСЕ и наивные и те кто в колокола бил.
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04.09.2020 12:55 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті - Цензор.НЕТ 8776
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04.09.2020 10:17 Відповісти
"Весна прийде - саджати будем"... Никто ведь не уточнял что сажать будут в тюрьмы. Они сажают, все старые кадры, в новые кресла
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04.09.2020 10:18 Відповісти
Вы думаете Одичалая Отара 73% на этих выборах одумается?Уверен,не один человек ,даже с минимальным набором умственных показателей,не проголосует за Слугу Урода на местных выборах
Но,к сожалению,место третье-четвертое они в Украине займут.
*****@атая Верещук с зонтом-их уровень!
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04.09.2020 10:26 Відповісти
Тюрьма？ Нет и нет, думаю специально для хрипатой крысы применят гильотину.
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04.09.2020 10:27 Відповісти
СМИ: Исполнительный продюсер «Квартала 95» совершил ДТП и сбежал

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті - Цензор.НЕТ 8061https://inforesist.org/ua/zmi-vykonavchyj-prodyuser-kvartalu-95-skoyiv-dtp-i-vtik/ Читать материал на украинском

Исполнительный продюсер https://inforesist.org/tag/kvartal-95/ «Квартала 95» Александр Божков скрылся с места ДТП. Об этом https://inforesist.org/goto/https://kyivoperativ.info/other/vnimanie-na-video-prisutstvuet-necenzurnaya-bran/ сообщает «Киев оперативный».
Инцидент произошел на улице Борщаговская в Киеве. По версии издания, автомобиль марки Nissan врезался в такси, а после уехал с места происшествия.
Свидетели аварии догнали водителя и попытались его задержать.
«Какой-то неадекватный водитель Nissan въехал в автомобиль такси на Борщаговской и свалил. Когда его догнали небезразличные граждане и увидели его глаза - все стало понятно. Увы, пока небезразличные ходили за полицией - он сбежал», - говориться в материале.
Как https://inforesist.org/goto/https://kyivoperativ.info/other/tut-u-nas-cikavij-apdejtik/ передает издание, за рулем авто находился исполнительный продюсер «Квартал 95» Александр Божков.
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04.09.2020 10:27 Відповісти
Маски сброшены! Зеленский назначил в комиссию по евроинтеграции создателя судейской мафии Сентябрь 4, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%b2-%d0%ba.html#comments Комментарии: 6
Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті - Цензор.НЕТ 6468Зеленский показал, на чьей он стороне…
Президент Зеленский включил в состав комиссии по евроинтеграции… главу Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновия Холоднюка, которому НАБУ предъявило подозрение в создании судейской мафии!
Об этом https://censor.net/ru/resonance/3217525/zelenskiyi_naznachil_v_komissiyu_po_evrointegratsii_holodnyuka_kotorogo_nabu_podozrevaet_v_sozdanii сегодня ночью главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%BF%D1%83-%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1.html Бутусова вызвали в ГПУ. Он обещает сообщить там о предательстве Зеленского и Ко
Зеленский открыто бросил вызов НАБУ и антикоррупционным органам.
Это просто наглость со стороны президента. Представьте себе: президент поручил евроинтеграцию судейскому чиновнику, который договорился о фальсификации судебных решений с Окружным админсудом, чтобы устранить других конкурентов на свою должность!
Вот в чем НАБУ подозревает Холоднюка. В начале 2019-го года Холоднюк обратился к главе Окружного админсуда Павлу Вовку с просьбой… заблокировать проведение конкурса на пост главы ГСА, потому что сам Холоднюк не мог участвовать в конкурсе из-за несоответствия требованиям.
Вовк соглашается отменить конкурс и сохранить Холоднюка на должности… если за это Холоднюк введет в Высшую квалификационную комиссии судей двух человек по квоте ГСА, чтобы они поддержали Вовка и помогли отбить претензии к нему через комиссию, контролирующую судей!
Конкурс выиграл другой кандидат - Пушкарь, но в результате интриг и защиты Вовка Зеновий Холоднюк сохраняет должность главы ГСА до сих пор!
А ведь в деле опубликовано несколько записей, на которых Вовк и Холоднюком обсуждают детали своей аферы. Ну какие еще нужны доказательства?!
И, казалось бы, Холоднюка защищал вначале близкий к Порошенко Игорь Кононенко (его фамилия упоминается на записях), вот и удобный случай для Зеленского выдвинуть обвинения против бывшей власти?! Но нет, Зеленский стал защищать Вовка и Холоднюка изо всех сил, даже директора НАБУ собирается увольнять, лишь бы он не закрыл дело!
При этом президент уклоняется от выполнения своих полномочий по реформе судебной системы согласно закону «Про судоустрій і статус суддів» - ведь он имеет полномочия вообще ликвидировать ОАСК.
Сам Зеленский взял на себя обязательства передать функции ОАСК в Верховный суд, это зафиксировано в Меморандуме между Украиной и МВФ!
Владимир Александрович, Холоднюка надо включить в комиссию по интеграции в сицилийскую мафию. Жаль, 95-й квартал такую шутку уже не заценит, представляю, как бы Зеленский это размазал со сцены.
О деталях подозрения Холоднюку можно прочесть https://news.liga.net/politics/news/kak-holodnyuk-sohranil-kreslo-v-gsa-v-nabu-opublikovali-zapisi-razgovorov-vovka?fbclid=IwAR3Bx1WFc_qRyw2-******************************************* прекрасную статью на «Лиге» .
Итак, маски сброшены. Зеленский показал, на чьей он стороне. Холоднюка президент направил осуществлять евроинтеграцию. А ведь Зеленский прекрасно знает это дело, прекрасно знает, кто такой в этом деле Холоднюк.
Еще лучше знает об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак, который, согласно тексту указа, подготовил список участников комиссии. Так что будете слушать в следующий раз разговоры Владимира Александровича о борьбе с коррупцией - тыкайте ему https://www.president.gov.ua/documents/3702020-34921?fbclid=IwAR2s64tpLkKzehzVg5wZ9v03_S2eQNv_0-yVDTguwnyW62vRX9GVTG4NCaM его собственный указ, в этом документе о Зеленском и о его борьбе с коррупцией сказано все.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B0.html Зеленский слился со старой системой, а Ермак - агент ГРУ, - выступление Лероса в Раде. Видео

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04.09.2020 10:29 Відповісти
глава украинских олигархов кучма никого не посадит,он добрый дедушка.
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04.09.2020 10:45 Відповісти
Если, конечно, вы не окажетесь в тюрьме", - рассказал Шевченко

Почему "конечно"? Да сколько можно им прощать и позволять убегать? Ни одна власть в Украине не нагибала так страну. И за такой короткий срок !
Тюрьма и конфискация - только так мы сможем оставить Украину своим детям
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04.09.2020 10:53 Відповісти
Ну що ж - наступного разу виберемо тих хто посадить, і баригу з підбарижниками, і клоуна.
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04.09.2020 10:54 Відповісти
Проблема в тому що, націоналісти обіцяли діяти по-бандерівськи- від дверей до дверей. Але, більшість народу їх не бачила біля своїх дверей. Мабуть ховалися в чащах.Не думаю що, зараз буде інакше.
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04.09.2020 11:13 Відповісти
Друзякам все, ворогам закон. Тепер вже беззаперечно видно хто для блаЗЕня друг а хто ворог. А точніша для своїх ворогів в нього є тільки беззаконня.
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04.09.2020 10:59 Відповісти
Коли не працює судова система, починаються самосуди. Схоже, ця теза занадто складна для розуміння наших небожителів. Так і до Премії Дарвіна недалеко...
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04.09.2020 12:21 Відповісти
скорее агент зеленого ГАВНИЩА!
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04.09.2020 12:33 Відповісти
"Ума нет - считай, калека" - это про 73% проголосовавших за Зеленского. Беда.
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04.09.2020 12:56 Відповісти
 
 