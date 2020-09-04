Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті

Офіс Президента виступив з офіційною заявою, що жодного стосунку до кругової поруки корумпованих суддів ОАСК не має, і жодним чином не впливає на те, що всі сім суддів, яким НАБУ вже вручило підозри про вчинення злочину, досі, протягом ось уже двох місяців, залишаються на своїх посадах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

"Дно Зеленського. Вірніше цілих п’ять... І це тільки за сьогоднішній день (3 вересня. - Ред.)!



1. Вова та його соратники найняли акторів-бабусь-дідусів, щоб провели мітинг під ОП за відставку директора НАБУ. Проте режисер цієї театральної вистави погано підготував свою трупу - не знали суті питання, не знали, хто такий Артем Ситник, не знали, нащо його взагалі звільняти... тобто свій сценарій навіть в очі не бачили - "Давай по новой, Вова - всё х@рня!"

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2. Офіс Президента виступив з офіційною заявою, що жодного стосунку до кругової поруки корумпованих суддів ОАСК не має, і жодним чином не впливає на те, що усі 7 суддів, яким НАБУ вже вручило підозри про скоєння злочину, досі, протягом ось уже двох місяців (!!!), лишаються на своїх посадах! "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нема кого... усі раптом білі та пухнасті стали...

3. Зеленський особисто призначив у комісію з єевроінтеграції очільника Державної судової адміністрації Холоднюка, якому детективи НАБУ вручили підозру у справі щодо корупції та спроби захоплення державної влади і він перебуває під слідством. "Нові обличчя", бл...

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4. Зеленський погодив створення фейкової комісії з відбору нового очільника САП, куди як членів комісії відібрали нікому не відомих фунтів. Вранці Посли G7 виступили із спільною заявою про те, що це суперечить меморандуму співпраці з ЄС та МВФ і в разі непрозорого конкурсу безвізовий режим для українців може бути скасовано. Але навіть це не зупинило упоротого Зе та олігархів - ганебних кандидатів у члени комісії таки було висунуто на голосування в Парламент. На наше щастя, їм не вистачило п’яти голосів - 221 "за", тож рішення не ухвалено.

5. І на останок. Шмигаль заявив, що "по просьбе трудящихся" батько чинного президента, Олександр Зеленський, отримає довічну стипендію... настільки дріб’язково, що навіть не знаю, що вам на це сказати... сором.

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Коротше, дно, панове. Просто дно. Грьобане, чергове, ганебне. І що з цим безладом робити, коли кожен день того дна щоразу більше?..



P.S.: пане Володимире Зеленський, єдине, що мушу визнати - ви таки чудовий актор! Відіграли свою роль просто неперевершено! Вам повірило 73%. Проте, здається мені, що після того, як народ України позбавить вас влади, то жити в цій країні вам буде ох як важко... Якщо, звісно, ви не опинитесь у тюрмі", - розповів Шевченко.

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

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17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".



