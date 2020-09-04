Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті
Офіс Президента виступив з офіційною заявою, що жодного стосунку до кругової поруки корумпованих суддів ОАСК не має, і жодним чином не впливає на те, що всі сім суддів, яким НАБУ вже вручило підозри про вчинення злочину, досі, протягом ось уже двох місяців, залишаються на своїх посадах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.
"Дно Зеленського. Вірніше цілих п’ять... І це тільки за сьогоднішній день (3 вересня. - Ред.)!
1. Вова та його соратники найняли акторів-бабусь-дідусів, щоб провели мітинг під ОП за відставку директора НАБУ. Проте режисер цієї театральної вистави погано підготував свою трупу - не знали суті питання, не знали, хто такий Артем Ситник, не знали, нащо його взагалі звільняти... тобто свій сценарій навіть в очі не бачили - "Давай по новой, Вова - всё х@рня!"
2. Офіс Президента виступив з офіційною заявою, що жодного стосунку до кругової поруки корумпованих суддів ОАСК не має, і жодним чином не впливає на те, що усі 7 суддів, яким НАБУ вже вручило підозри про скоєння злочину, досі, протягом ось уже двох місяців (!!!), лишаються на своїх посадах! "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нема кого... усі раптом білі та пухнасті стали...
3. Зеленський особисто призначив у комісію з єевроінтеграції очільника Державної судової адміністрації Холоднюка, якому детективи НАБУ вручили підозру у справі щодо корупції та спроби захоплення державної влади і він перебуває під слідством. "Нові обличчя", бл...
4. Зеленський погодив створення фейкової комісії з відбору нового очільника САП, куди як членів комісії відібрали нікому не відомих фунтів. Вранці Посли G7 виступили із спільною заявою про те, що це суперечить меморандуму співпраці з ЄС та МВФ і в разі непрозорого конкурсу безвізовий режим для українців може бути скасовано. Але навіть це не зупинило упоротого Зе та олігархів - ганебних кандидатів у члени комісії таки було висунуто на голосування в Парламент. На наше щастя, їм не вистачило п’яти голосів - 221 "за", тож рішення не ухвалено.
5. І на останок. Шмигаль заявив, що "по просьбе трудящихся" батько чинного президента, Олександр Зеленський, отримає довічну стипендію... настільки дріб’язково, що навіть не знаю, що вам на це сказати... сором.
Коротше, дно, панове. Просто дно. Грьобане, чергове, ганебне. І що з цим безладом робити, коли кожен день того дна щоразу більше?..
P.S.: пане Володимире Зеленський, єдине, що мушу визнати - ви таки чудовий актор! Відіграли свою роль просто неперевершено! Вам повірило 73%. Проте, здається мені, що після того, як народ України позбавить вас влади, то жити в цій країні вам буде ох як важко... Якщо, звісно, ви не опинитесь у тюрмі", - розповів Шевченко.
Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.
Дивіться також: НАБУ оприлюднило нові "плівки Вовка" про його можливий вплив на ВРП. АУДIО
17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО
Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.
11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".
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Хрен с ним Порох(лично я считаю его не плохим президентом)но почему именно Зеленского?Как можно быть такими тупыми,аполитичными,ватными,наивными,недальнозоркими,КАК?!
ну як не було ...
Порошенко зробив так шоб не було ...
ті хто звенувачуе що 73% голусовали за Зеленського забуває, що до цього призвели дії Порошенко !
P.S. я голосував за Кошулинського ...
1. иметь опыт гос-управления,
2. иметь влияние на олигархат,
3. иметь вес на международной арене.
И это при условии что он обязан быть патриотом.
Это если результат интересует, а не ради шоу и *********.
Есть кандидаты отвечающие данным требованиям?
Этого не понимают либо идиоты либо законченные идеалисты
А насчёт Пороха,при всех его минусах,он сделал больше чем все предыдущие вместе взятые.Да не протолкнул налоговую реформу,чем заставил десятки тысяч предпринимателей дальше оставаться в тени,да не принял земельную реформу.Но лучше подумайте о том что сделано,лично мне не хочется повторять избитые фразы.
По вашему мнению люди не захотели голосовать за Пороха который воровал миллионы в пользу Зе,который ворует миллиардами.К тому же сливает на каждом шагу интересы страны,с которым никто из западных лидеров даже диалога вести не хотят.
Судя по всему,мы оба останемся при своих мнениях,поэтому вести дальнейший разговор нецелесообразно.
Обидно за Зе!
Но,к сожалению,место третье-четвертое они в Украине займут.
*****@атая Верещук с зонтом-их уровень!
https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist
https://inforesist.org/ua/zmi-vykonavchyj-prodyuser-kvartalu-95-skoyiv-dtp-i-vtik/ Читать материал на украинском
Исполнительный продюсер https://inforesist.org/tag/kvartal-95/ «Квартала 95» Александр Божков скрылся с места ДТП. Об этом https://inforesist.org/goto/https://kyivoperativ.info/other/vnimanie-na-video-prisutstvuet-necenzurnaya-bran/ сообщает «Киев оперативный».
Инцидент произошел на улице Борщаговская в Киеве. По версии издания, автомобиль марки Nissan врезался в такси, а после уехал с места происшествия.
Свидетели аварии догнали водителя и попытались его задержать.
«Какой-то неадекватный водитель Nissan въехал в автомобиль такси на Борщаговской и свалил. Когда его догнали небезразличные граждане и увидели его глаза - все стало понятно. Увы, пока небезразличные ходили за полицией - он сбежал», - говориться в материале.
Как https://inforesist.org/goto/https://kyivoperativ.info/other/tut-u-nas-cikavij-apdejtik/ передает издание, за рулем авто находился исполнительный продюсер «Квартал 95» Александр Божков.
Зеленский показал, на чьей он стороне…
Президент Зеленский включил в состав комиссии по евроинтеграции… главу Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновия Холоднюка, которому НАБУ предъявило подозрение в создании судейской мафии!
Об этом https://censor.net/ru/resonance/3217525/zelenskiyi_naznachil_v_komissiyu_po_evrointegratsii_holodnyuka_kotorogo_nabu_podozrevaet_v_sozdanii сегодня ночью главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%BF%D1%83-%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1.html Бутусова вызвали в ГПУ. Он обещает сообщить там о предательстве Зеленского и Ко
Зеленский открыто бросил вызов НАБУ и антикоррупционным органам.
Это просто наглость со стороны президента. Представьте себе: президент поручил евроинтеграцию судейскому чиновнику, который договорился о фальсификации судебных решений с Окружным админсудом, чтобы устранить других конкурентов на свою должность!
Вот в чем НАБУ подозревает Холоднюка. В начале 2019-го года Холоднюк обратился к главе Окружного админсуда Павлу Вовку с просьбой… заблокировать проведение конкурса на пост главы ГСА, потому что сам Холоднюк не мог участвовать в конкурсе из-за несоответствия требованиям.
Вовк соглашается отменить конкурс и сохранить Холоднюка на должности… если за это Холоднюк введет в Высшую квалификационную комиссии судей двух человек по квоте ГСА, чтобы они поддержали Вовка и помогли отбить претензии к нему через комиссию, контролирующую судей!
Конкурс выиграл другой кандидат - Пушкарь, но в результате интриг и защиты Вовка Зеновий Холоднюк сохраняет должность главы ГСА до сих пор!
А ведь в деле опубликовано несколько записей, на которых Вовк и Холоднюком обсуждают детали своей аферы. Ну какие еще нужны доказательства?!
И, казалось бы, Холоднюка защищал вначале близкий к Порошенко Игорь Кононенко (его фамилия упоминается на записях), вот и удобный случай для Зеленского выдвинуть обвинения против бывшей власти?! Но нет, Зеленский стал защищать Вовка и Холоднюка изо всех сил, даже директора НАБУ собирается увольнять, лишь бы он не закрыл дело!
При этом президент уклоняется от выполнения своих полномочий по реформе судебной системы согласно закону «Про судоустрій і статус суддів» - ведь он имеет полномочия вообще ликвидировать ОАСК.
Сам Зеленский взял на себя обязательства передать функции ОАСК в Верховный суд, это зафиксировано в Меморандуме между Украиной и МВФ!
Владимир Александрович, Холоднюка надо включить в комиссию по интеграции в сицилийскую мафию. Жаль, 95-й квартал такую шутку уже не заценит, представляю, как бы Зеленский это размазал со сцены.
О деталях подозрения Холоднюку можно прочесть https://news.liga.net/politics/news/kak-holodnyuk-sohranil-kreslo-v-gsa-v-nabu-opublikovali-zapisi-razgovorov-vovka?fbclid=IwAR3Bx1WFc_qRyw2-******************************************* прекрасную статью на «Лиге» .
Итак, маски сброшены. Зеленский показал, на чьей он стороне. Холоднюка президент направил осуществлять евроинтеграцию. А ведь Зеленский прекрасно знает это дело, прекрасно знает, кто такой в этом деле Холоднюк.
Еще лучше знает об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак, который, согласно тексту указа, подготовил список участников комиссии. Так что будете слушать в следующий раз разговоры Владимира Александровича о борьбе с коррупцией - тыкайте ему https://www.president.gov.ua/documents/3702020-34921?fbclid=IwAR2s64tpLkKzehzVg5wZ9v03_S2eQNv_0-yVDTguwnyW62vRX9GVTG4NCaM его собственный указ, в этом документе о Зеленском и о его борьбе с коррупцией сказано все.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B0.html Зеленский слился со старой системой, а Ермак - агент ГРУ, - выступление Лероса в Раде. Видео
Почему "конечно"? Да сколько можно им прощать и позволять убегать? Ни одна власть в Украине не нагибала так страну. И за такой короткий срок !
Тюрьма и конфискация - только так мы сможем оставить Украину своим детям