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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу зросла в Києві та 21 області, - РНБО

Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу зросла в Києві та 21 області, - РНБО

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу зросла в Києві та 21 із 24 областей України, при цьому у двох областях цей показник знизився, а ще в одній - залишився на рівні минулої доби.

Як свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) в п'ятницю вранці, найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (371), Одеській (225), Тернопільській (204) областях, а також у Києві (319), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За минулу добу в 14 областях та в Києві зафіксовано летальні випадки внаслідок захворювання на коронавірус, зокрема у Львівській області - 11, у Києві - 8, у Київській області - 7 випадків.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 75 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 - смерті і 58 випадків одужання, зараз в області хворіє 1252 особи (на 16 більше за добу);

- у Волинській області 61 людина захворіла, 3 - померли і 31 - видужала, зараз хворіє 1535 осіб (на 27 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 52 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті і 3 - одужання, зараз хворіє 1286 осіб (на 47 більше за добу);

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Україні госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів з COVID-19 - 532 людини, - Степанов

- у Донецькій області 27 осіб захворіли, 1 людина померла і 23 - одужали, зараз хворіє 637 осіб (на 3 більше за добу);

- у Житомирській області 79 осіб захворіли і 14 - одужали, зараз хворіє 1483 особи (на 65 більше за добу);

- у Закарпатській області 100 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 47 - одужання, зараз хворіє 4184 людини (на 52 більше за добу);

- у Запорізькій області 60 осіб захворіли і 11 - одужали, зараз хворіє 751 особа (на 49 більше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 160 нових випадків захворювання, 4 випадки смерті і 187 - одужання, зараз хворіє 5880 осіб (на 31 менше за добу);

- у Києві 319 нових випадків захворювання, 8 осіб померли і 68 - одужали, зараз хворіє 9631 особа (на 243 більше за добу);

- у Київській області 86 осіб захворіли, 7 - померли і 113 - одужали, зараз хворіє 1970 осіб (на 34 менше за добу);

- у Кіровоградській області 8 осіб захворіли і 5 - одужали, зараз хворіє 88 осіб (на 3 більше за добу);

- у Луганській області 20 осіб захворіли і 13 - одужали, зараз хворіє 175 осіб (на 7 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 196 нових випадків захворювання на COVID-19, 11 випадків смерті та 43 випадки одужання, зараз хворіють 10 195 осіб (на 142 більше за добу);

- у Миколаївській області 74 нові випадки захворювання та 6 випадків одужання, зараз хворіє 804 людини (на 68 більше за добу);

- в Одеській області 225 осіб захворіли, 5 - померли і 7 - одужали, зараз хворіє 6011 осіб (на 213 більше за добу);

- у Полтавській області 31 людина захворіла і 13 - одужали, зараз хворіє 310 осіб (на 18 більше за добу);

Також читайте: За добу COVID-19 виявили у 161 дитини та 119 медпрацівників, - Степанов

- у Рівненській області 59 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 49 - одужання, зараз хворіє 2478 осіб (на 9 більше за добу);

- у Сумській області 51 новий випадок захворювання і 15 - одужання, зараз хворіє 869 осіб (на 36 більше за добу);

- у Тернопільській області 204 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 82 - одужання, зараз хворіють 3495 осіб (на 121 більше за добу);

- у Харківській області 371 новий випадок захворювання, 2 випадки смерті і 10 - одужання, зараз хворіють 6809 осіб (на 359 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 9 осіб захворіли і 9 одужали, зараз, як і у два попередні дні, в області хворіють 136 осіб;

- у Хмельницькій області 108 нових випадків захворювання та 34 - одужання, зараз хворіє 1360 осіб (на 74 більше за добу);

- у Черкаській області 86 осіб захворіли, 1 - померла і 23 - одужали, зараз хворіють 690 осіб (на 62 більше за добу);

- у Чернівецькій області 162 нові випадки захворювання, 3 людини померли і 73 - одужали, зараз хворіє 4027 осіб (на 86 більше за добу);

- у Чернігівській області 100 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 1521 особа (на 100 більше за добу).

Також читайте: В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок п'ятниці, 4 вересня, зафіксовано черговий антирекорд: 51 померлий від COVID-19 за добу. При цьому на ранок п'ятниці виявлено 2723 інфікованих коронавірусом за добу, 937 осіб з-поміж раніше захворілих видужали.

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2279) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Обидно то, что из-за какого-нибудь такого долбо@ба, которого будут лечить, кому-то не хватит места в больнице и аппарата
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04.09.2020 10:05
+3
1. Где репортажи с больниц?
2. Кто проводит контроль и аудит данных, ведь те кто считает на этом зарабатыеют.
Больше больных - больше бюджет для распила.
3. Если карантин так полезен, то почему с Беелоруссии и Швеции без карантна про вирус уже забыли,
а у нас ежедневные истерики?
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04.09.2020 10:13
+3
Татьяна, Вы зря стараетесь. Это Айвазян, он работает по методичке, чтобы демотивировать украинцев, чтобы как можно больше людей заболело.
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04.09.2020 10:22
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А ще і осінь тільки починається.
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04.09.2020 09:51 Відповісти
Пан Данилов, какая наглость каждый день называть количество заболевших врачей
ЭТО ЗНАЧИТ, что средств защиты врачей не достаточно, антисептиков недостаточно, мероприятия по зашитые врачей разработаны халатно , санэпидстанция не проверяет исполнение защиты врачей
Ляшко и Степанова в отставку за непрофессионализм и пофигизм
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04.09.2020 09:52 Відповісти
Ты уже выздоровела? Теперь принялась отправлять в отставку ?
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04.09.2020 10:17 Відповісти
Где сейчас єти упоротіе долбо@бі, которіе говорят, что ковида нет?
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04.09.2020 09:55 Відповісти
Через неделю-две будут заполнены койки всех больниц Украины... людей начнут оставлять на самоизоляции... люди начнут спецом заражать всех (так как уже заболели и им терять уже нечего)... в итоге с пневмонией будет около 90-95% населения всей Украины... 30-40% всего населения умрет...

Это геноцид против украинского народа! Есть еще надежда, чтобы ввести жесткий карантин по всей Украине. Но времени к точке невозврата практически не осталось!

Нужно вводить жесткий карантин с этого Понедельника! Пока еще не поздно... пока что еще есть надежда...
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04.09.2020 10:01 Відповісти
особенно будут заражать те, кто кричал что COVID-19 не существует, так как эта категория людей - быдло и им наплевать на другие жизни!
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04.09.2020 10:03 Відповісти
Обидно то, что из-за какого-нибудь такого долбо@ба, которого будут лечить, кому-то не хватит места в больнице и аппарата
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04.09.2020 10:05 Відповісти
поверь, так и будет. Те, кто кричал что коронавируса нет - будут взятки во все карманы врачей засовывать, чтобы их госпитализировали и вылечили. При этом за несколько дней до этого кашляя на всех и пытаясь заразить как можно больше людей (чтобы не так обидно было).
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04.09.2020 10:13 Відповісти
Почему в Минске за пол года без карантина не заполнены все больницы?
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04.09.2020 10:22 Відповісти
а ты так уверен в этом? Ты ездил проверял в Беларуси больницы? Ты где-то новость такую прочитал??? Что ты фигней занимаешься, зачем ты людям бред каждый день пишешь, что коронавируса не существует? Зачем???
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04.09.2020 10:25 Відповісти
Свали нахер отсюда Крыса ФСБшная
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04.09.2020 10:32 Відповісти
а вот за мат, надеюсь, тебя забанят.
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04.09.2020 10:34 Відповісти
Заполнені, дебил. Я общаюсь с беларусами.
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04.09.2020 10:39 Відповісти
И что ты такое забористое куришь?
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04.09.2020 11:59 Відповісти
ты считаешь что отсутствие введения жестких карантинных мер - глупость? У тебя кто-то коронавирусом уже болел? Ты хоть знаешь что это такое???
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04.09.2020 12:19 Відповісти
Быдло ковидом заболеют 40 миллионов стадо баранов
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04.09.2020 10:08 Відповісти
Вы, кстати, в группе риска. Так что ваш смех неуместен.
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04.09.2020 10:15 Відповісти
Мне недавно исполнился 51 год.Таня не гони пургу,какой нафиг риск
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04.09.2020 10:19 Відповісти
Странно. Я думала , вы старше, судя по пурге, которую несёте очень часто, приписывала это к старческому маразму. Моему мужу 52. Он следит за своим здоровьем , не считает ковид выдумкой, а людей 'стадом баранов '. От ковид умер наш очень хороший знакомый- врач -реаниматолог 10 гор больницы в Одессе. Ему и 50 не было. Так что ваш смех все- таки неуместен
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04.09.2020 12:07 Відповісти
посмеешься, когда тебя к ИВЛ подключат

и мы посмеемся! Будем смеяться и палкой тыкать в тебя и спрашивать: "А ну дыши глубже - коронавируса же не существует, не прикидывайся - давай дыши глубже!"
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04.09.2020 10:20 Відповісти
В стойло быдло краснопузое,в стойло....
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04.09.2020 10:13 Відповісти
1. Где репортажи с больниц?
2. Кто проводит контроль и аудит данных, ведь те кто считает на этом зарабатыеют.
Больше больных - больше бюджет для распила.
3. Если карантин так полезен, то почему с Беелоруссии и Швеции без карантна про вирус уже забыли,
а у нас ежедневные истерики?
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04.09.2020 10:13 Відповісти
Айвазян, репортаж начнется, когда тебя к ИВЛ подключат. Все будут приходить к тебе в палату и плевать в твое лицо.

При этом репортеры будут говорить, что-то в духе: "а, да это же тот тролль, который рассказывал что коронавируса не существует"
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04.09.2020 10:18 Відповісти
Я просто человек с здравым умом, а не истеричка как вы верящая зомбоящику и аферистам вроде Степанова. Больные не наблюдается уже пол года. Нигде. Ни по работе, ни по отдыху, ни в семье до прапрадеда. Ни в дальних селах, ни рядом. Больные просто в реале нет. \Вирус - фэйк
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04.09.2020 10:24 Відповісти
Я тебя расстрою - среди моих знакомых (слава Богу не родных) есть и переболевшие, есть и умершие. Да, умершие именно от коронавируса. Нет, не пожилые. Одному было 34 года, а второму 41. Без сопутствующих заболеваний. Неделю проходили безсимптомно с пневмонией и когда уже поняли что дела плохи, то было уже поздно.
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04.09.2020 10:28 Відповісти
А зачем таких вообще подключать??? Сразу на свалку.
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04.09.2020 10:24 Відповісти
Здесь, в таких темах , пасется огромное количество фсбшное по...ни типа Айвазяна, сам сейчас являюсь контактным лицом - из-за сотрудника, которій пренебрегая всеми средствами защиті рассказывал о том, что все это фейк, не мыл руки антисептиком, не носил маски в отличии от нас.... катался гортранспортом по частным клиникам Харькова чтоб сделать платную КТ грудной клетки, когда у его родственников пропало обоняние....разумеется что у него подтвердилось правостороннее воспаление легких...."
так без симптомов. температуры нет, ни соплей ни кашля, ни горло, ничего. И слабости нет. Я был уверен, что со мной все в поряде. За своих боялся,
И никогда гриппом не болел последних надцать лет",
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04.09.2020 10:52 Відповісти
Эти два ваших примера некорректны. Беларусь из-за отсутствия правдивой информации, а Швеция из-за несоразмерного с нашим уровня медицины и менталитета
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04.09.2020 10:20 Відповісти
Татьяна, Вы зря стараетесь. Это Айвазян, он работает по методичке, чтобы демотивировать украинцев, чтобы как можно больше людей заболело.
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04.09.2020 10:22 Відповісти
Не $$ы, чувак. Степанов и Ляшко будут висеть на одной ветке, и их замёрзшие тушки будут стукаться друг о друга на зимнем ветру на Хрещатике.
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04.09.2020 10:24 Відповісти
Я знаю, что работает целая группа троллей, которые рассказывают про то, что ковида никакого нет, про то, что карантин был ненужен, что это замысел чуть ли не масонов , чтобы лишить их денег, которых никогда у них и не было. Единственное, что можно точно сказать сегодня, что , несмотря на большее количество заболевших , карантинные ограничения Украиной не ужесточаются абсолютно мотивировано, так как появились протоколы лечения, которое могут справиться с этой заразой. Но тем не менее, такое тяжелое заболевание наносит тяжелый вред всему организму , что может сказаться даже на длительности последующей жизни выздоровевшего. Плюс неизвестно, как сезонные заболевания, наложившими на перенесённых или переносимый параллельно ковид, будут переноситься людьми.

Считаю неправильным то, что дети пошли в школы. Я бы отправила туда только младшие классы, остальные в он лайн обучение . Это было бы разумно и не повлияло бы на экономику
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04.09.2020 11:52 Відповісти
Так вот именно, Тань! Зачем школы открыли???

+ надо весь бизнес (которые в своих бизнес-центрах работают и других офисах) перевести на удаленную работу. Это ведь никак не скажется на экономике Украины, но людей в транспорте будет значительно меньше.
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04.09.2020 12:17 Відповісти
Бизнес , допустим, сам решает. Но вот то, что у нас не было пандемии в начале, следствие именно своевременного закрытия школ.
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04.09.2020 12:24 Відповісти
"Коронавирус" - выдумка, предназначенная для установления всемирной коммунистической диктатуры.
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04.09.2020 10:23 Відповісти
Долго думала?
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04.09.2020 11:53 Відповісти
Эту туфту про корону придумала МАВЗОЛЕЙНАЯ ШАЙКА КГБшных мудаков,нашли кого слушать...
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04.09.2020 10:21 Відповісти
Художественный свист от обанкротившегося режима.
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04.09.2020 10:21 Відповісти
Дефицит бюджета 400 миллиардов,а на самом деле уже 500...
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04.09.2020 10:24 Відповісти
Зелемойские до зимы не доживут...Коллпас экономики и на свалку ИСТОРИИ......вместе с Путлерскими шакалами...
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04.09.2020 10:27 Відповісти
Короновірус можна зупинити лише закриттям закладів освіти і культури на карантин.
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04.09.2020 10:36 Відповісти
Рабам одеть намордники от простудифилиса
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04.09.2020 11:29 Відповісти
Остальніх сразу в морг
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04.09.2020 12:21 Відповісти
Дааа, горы трупов по миру, , смертность только на 17000 за пол года упала
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04.09.2020 12:57 Відповісти
 
 