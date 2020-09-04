Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу зросла в Києві та 21 області, - РНБО

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу зросла в Києві та 21 із 24 областей України, при цьому у двох областях цей показник знизився, а ще в одній - залишився на рівні минулої доби.

Як свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) в п'ятницю вранці, найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (371), Одеській (225), Тернопільській (204) областях, а також у Києві (319), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За минулу добу в 14 областях та в Києві зафіксовано летальні випадки внаслідок захворювання на коронавірус, зокрема у Львівській області - 11, у Києві - 8, у Київській області - 7 випадків.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 75 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 - смерті і 58 випадків одужання, зараз в області хворіє 1252 особи (на 16 більше за добу);

- у Волинській області 61 людина захворіла, 3 - померли і 31 - видужала, зараз хворіє 1535 осіб (на 27 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 52 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті і 3 - одужання, зараз хворіє 1286 осіб (на 47 більше за добу);

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- у Донецькій області 27 осіб захворіли, 1 людина померла і 23 - одужали, зараз хворіє 637 осіб (на 3 більше за добу);

- у Житомирській області 79 осіб захворіли і 14 - одужали, зараз хворіє 1483 особи (на 65 більше за добу);

- у Закарпатській області 100 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 47 - одужання, зараз хворіє 4184 людини (на 52 більше за добу);

- у Запорізькій області 60 осіб захворіли і 11 - одужали, зараз хворіє 751 особа (на 49 більше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 160 нових випадків захворювання, 4 випадки смерті і 187 - одужання, зараз хворіє 5880 осіб (на 31 менше за добу);

- у Києві 319 нових випадків захворювання, 8 осіб померли і 68 - одужали, зараз хворіє 9631 особа (на 243 більше за добу);

- у Київській області 86 осіб захворіли, 7 - померли і 113 - одужали, зараз хворіє 1970 осіб (на 34 менше за добу);

- у Кіровоградській області 8 осіб захворіли і 5 - одужали, зараз хворіє 88 осіб (на 3 більше за добу);

- у Луганській області 20 осіб захворіли і 13 - одужали, зараз хворіє 175 осіб (на 7 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 196 нових випадків захворювання на COVID-19, 11 випадків смерті та 43 випадки одужання, зараз хворіють 10 195 осіб (на 142 більше за добу);

- у Миколаївській області 74 нові випадки захворювання та 6 випадків одужання, зараз хворіє 804 людини (на 68 більше за добу);

- в Одеській області 225 осіб захворіли, 5 - померли і 7 - одужали, зараз хворіє 6011 осіб (на 213 більше за добу);

- у Полтавській області 31 людина захворіла і 13 - одужали, зараз хворіє 310 осіб (на 18 більше за добу);

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- у Рівненській області 59 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 49 - одужання, зараз хворіє 2478 осіб (на 9 більше за добу);

- у Сумській області 51 новий випадок захворювання і 15 - одужання, зараз хворіє 869 осіб (на 36 більше за добу);

- у Тернопільській області 204 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 82 - одужання, зараз хворіють 3495 осіб (на 121 більше за добу);

- у Харківській області 371 новий випадок захворювання, 2 випадки смерті і 10 - одужання, зараз хворіють 6809 осіб (на 359 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 9 осіб захворіли і 9 одужали, зараз, як і у два попередні дні, в області хворіють 136 осіб;

- у Хмельницькій області 108 нових випадків захворювання та 34 - одужання, зараз хворіє 1360 осіб (на 74 більше за добу);

- у Черкаській області 86 осіб захворіли, 1 - померла і 23 - одужали, зараз хворіють 690 осіб (на 62 більше за добу);

- у Чернівецькій області 162 нові випадки захворювання, 3 людини померли і 73 - одужали, зараз хворіє 4027 осіб (на 86 більше за добу);

- у Чернігівській області 100 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 1521 особа (на 100 більше за добу).

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок п'ятниці, 4 вересня, зафіксовано черговий антирекорд: 51 померлий від COVID-19 за добу. При цьому на ранок п'ятниці виявлено 2723 інфікованих коронавірусом за добу, 937 осіб з-поміж раніше захворілих видужали.