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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку перемир'я на Донбасі Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 908 порушень режиму припинення вогню

Від початку перемир'я на Донбасі Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 908 порушень режиму припинення вогню

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ з початку перемир'я на Донбасі зафіксувала 908 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіт СММ ОБСЕ.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 152 вибухи, 2 пролетіли невизначені боєприпаси і 13 освітлювальних ракет, а також 741 черга і постріл)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 вересня, по всій лінії зіткнення зберігався режим "тиші", бойових втрат і поранення серед українських військових не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі зберігається "тиша", підрозділи ООС продовжують гасити пожежі поблизу 7 населених пунктів, - штаб

Автор: 

ОБСЄ (3503) обстріл (28339) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
бубчці не кажіть, бо дуже засмутиться.
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04.09.2020 09:58
+12
Це якось не схоже на те, що розказує українцям Генштаб.
Хтось бреше.
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04.09.2020 10:01
+11
При Порохе ВСУ давало адекватный ответ!
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04.09.2020 10:12
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бубчці не кажіть, бо дуже засмутиться.
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04.09.2020 09:58 Відповісти
Це якось не схоже на те, що розказує українцям Генштаб.
Хтось бреше.
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04.09.2020 10:01 Відповісти
За Петра менше фіксувало ОБСЄ.
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04.09.2020 10:03 Відповісти
При Порохе ВСУ давало адекватный ответ!
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04.09.2020 10:12 Відповісти
при чем еще на подступах !
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04.09.2020 11:07 Відповісти
В Лівії зашкварили чергового "іхтамнєта". https://youtu.be/5UgBrSDo7gs
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04.09.2020 10:24 Відповісти
А прєкіздєнт зафіксував тишу і мир в очах пуціна!
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04.09.2020 10:02 Відповісти
Та сторона не знає що у нас ЗЕмЬІр.
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04.09.2020 10:06 Відповісти
сцикло вже далажил шефу
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04.09.2020 10:08 Відповісти
Каких то полтора года капитулянты при власти, а как наша армия прятаться от обстрелов научилась, это плюс!
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04.09.2020 10:06 Відповісти
Даже слепой прозрел... но не Осел... то ли кокс, то ли маца, поди знай...
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04.09.2020 10:07 Відповісти
от мацы так не плющит.
Від початку перемир'я на Донбасі Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 908 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 4570
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04.09.2020 10:23 Відповісти
Президент Зеленский недавно говорил что на фронте 39 дней тихо ,даже слышно как жаба квакает.
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04.09.2020 10:08 Відповісти
В нас жаба кожен день по ТБ квакає і відосіки в ФБ постить.
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04.09.2020 10:21 Відповісти
Бачите мир в очах пукіна? А зєля бачить!
С начала перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня - Цензор.НЕТ 9315
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04.09.2020 10:08 Відповісти
та не киздіть! бубочка казала що все тихо й мирно! Вона все розрулила!
С начала перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня - Цензор.НЕТ 2308
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04.09.2020 10:10 Відповісти
ЛУкашенко + ЗЕлєнскій = ЛУЗЕр
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04.09.2020 10:10 Відповісти
Заблудилось, лапотное?
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04.09.2020 10:44 Відповісти
...русских евреев, русских цыган и всю остальную русскую сволочь???
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04.09.2020 11:16 Відповісти
Это он рефлекторно после перечисления "евреев, циган и поляков" ляпнул "и всю остальную сволочь". Спасибо за фразу, которая сделала день.
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04.09.2020 11:45 Відповісти
"астанавитесь, Вы все врете" - из глаз окупанта Украины на украинского преза и слугу "зе" исходило "мирный, умопомрачительный, благодатный свет"
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04.09.2020 10:49 Відповісти
а можно как-то...расшифровать термины...и договориться между собой об их значении...
а то неприцельный огонь узеленского без нарушения перемирия и нарушение режима прекращения (без нарушения перемирия) от ОБСЕ... выглядят по разному и в цифрах и в смыслах...
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04.09.2020 11:13 Відповісти
О каком перемирии речь ???
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04.09.2020 11:56 Відповісти
 
 