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За минулу добу в ЗСУ виявлено 42 нові випадки захворювання на COVID-19, - командування Медсил

За минулу добу в ЗСУ виявлено 42 нові випадки захворювання на COVID-19, - командування Медсил

За минулу добу зареєстровано 42 нові випадки захворювання на COVID-19 у Збройних силах України.

Про це повідомило командування Медичних сил у соцмережі "Фейсбук" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Із 42 хворих на лікуванні в закладах охорони здоров'я перебувають 13 осіб. Вдома, під наглядом медслужби, - 29 осіб.

Станом на 10:00 4 вересня в ЗСУ на COVID-19 хворіють 613 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 547 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу зросла в Києві та 21 області, - РНБО

За минулу добу в ЗСУ виявлено 42 нові випадки захворювання на COVID-19, - командування Медсил 01
За минулу добу в ЗСУ виявлено 42 нові випадки захворювання на COVID-19, - командування Медсил 02

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Швидкого одужання нашим захисникам.
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04.09.2020 10:48 Відповісти
От це і є НАЙПРАВДИВІШІ цифри по наявності хворих на ковід19 в Україні.
на 1млн - 3000 хворих
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04.09.2020 11:10 Відповісти
 
 