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США перекинуть у Литву війська на тлі напруги з Білоруссю: там базуватимуться 500 військових і 40 одиниць бронетехніки

США перекинуть у Литву війська на тлі напруги з Білоруссю: там базуватимуться 500 військових і 40 одиниць бронетехніки

Військове командування США перекине групу військ у Литву на тлі напружених відносин балтійської країни з Білоруссю, де вже майже місяць тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель", про це пише Reuters.

За даними видання, американські війська передислокують із Польщі.

Розгортання військ почнеться 4 вересня. У Литві базуватимуться 500 американських військовослужбовців і 40 одиниць бронетехніки, включно з танками Abrams і бронетранспортерами Bradley.

Перекидання військ для навчань (14-25 вересня) планувалося ще в липні, до протестів у Білорусі та заяв Лукашенка. Тоді в НАТО казали, що навчання триватимуть два тижні. Тепер війська США пробудуть у країні два місяці - до листопада.

Також читайте: Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ Гілмор

Командування Литви запевняє, що навчання мають оборонний характер і не спрямовані проти її сусідів. Там також зазначили, що на додаток до військ США у країну прибудуть приблизно тисяча військовослужбовців і військових літаків Франції, Італії, Німеччини, Польщі та інших країн.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь розгорнула майже 50% своєї армії уздовж кордонів з Литвою та Польщею.

2 вересня Лавров на пресконференції в Москві за підсумками переговорів зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм заявив, що радикальні дії під час демонстрацій у Білорусі провокуються і фінансуються з території України. У МЗС України його слова назвали "плодом хворої фантазії".

Автор: 

армія (3770) Білорусь (7926) Литва (2386) Лукашенко Олександр (2653) США (22643)


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Топ коментарі
+12
Ну все, теперь лукашонка окончательно изойдет на диарею от люти страшенної.
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04.09.2020 11:09
+11
Пока все отмалчиваются или трындят не по сути, США делают...
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04.09.2020 11:08
+8
Бульбамьот

США перебросят в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью: там будут базироваться 500 военных и 40 единиц бронетехники - Цензор.НЕТ 7831
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04.09.2020 11:12
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Пока все отмалчиваются или трындят не по сути, США делают...
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04.09.2020 11:08 Відповісти
Ну все, теперь лукашонка окончательно изойдет на диарею от люти страшенної.
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04.09.2020 11:09 Відповісти
Он уже слышит голоса...
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04.09.2020 11:10 Відповісти
Хоть кто то что то делает а не выражает озабоченность
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04.09.2020 11:09 Відповісти
А Лукашенко був правий. Всетаки войска НАТИ вєроломно началі собіратся у єво граніц.
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04.09.2020 11:10 Відповісти
нужно упреждающим жахнуть по Гродно! иначе это сделают солдаты Наты!
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04.09.2020 11:20 Відповісти
А там и до полномасштабного махачя НАТО и кацапеллов не далеко

*Енотик ехидно потирает ручки*
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04.09.2020 11:10 Відповісти
Астанавитесь!!! Бацька уже все орудия бульбой зарядив, того и глядзи почнет.
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04.09.2020 11:11 Відповісти
Бульбамьот

США перебросят в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью: там будут базироваться 500 военных и 40 единиц бронетехники - Цензор.НЕТ 7831
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04.09.2020 11:12 Відповісти
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04.09.2020 11:14 Відповісти
аж жуть!
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04.09.2020 12:03 Відповісти
Войска США окружают Калининградскую область
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04.09.2020 11:13 Відповісти
та шо ж вы творите?! Лука и так с толчка уже не слазит.
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04.09.2020 11:15 Відповісти
россия установила планку нищеты в размере 8944 рубля.нищих у этой черты 20 млн россиян.путин победил нищету за 20 лет.
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04.09.2020 11:16 Відповісти
Боюсь, що ***** розігрує кровавий спектакль, в якому і білоруси і ми виконуємо роль статистів. Спочатку Майдан і війна в Україні, потім вибори зеленого чма, криза в Білорусі яка стрімку перетікає в регіональний конфлікт... А далі що, ніхто то мерзоту плешиву не зупинить?
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04.09.2020 11:17 Відповісти
в связи с тем.что Украина в кольце врагов "козырный" из оп ,немедленно должен инициоровать украинский референдум о вступлении страны в НАТО
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04.09.2020 11:19 Відповісти
Вот пришло на слова луки, НАТА окружает. Теперь усатый будет биться в истерике
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04.09.2020 11:22 Відповісти
Украина всегда открыта для переброски американских войск на границу с Московией и на границу колонии Московии Беларусь.
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04.09.2020 11:22 Відповісти
American troops, wellcome to Ukraine too!
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04.09.2020 12:05 Відповісти
НАТО чекає що, Лукавий їм оголосить війну.
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04.09.2020 12:01 Відповісти
Значит у нас напряженности с рахой нетЬ
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04.09.2020 11:26 Відповісти
Коридор Сувалки - Ахиллесова пята в теле безопасности Европы. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
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04.09.2020 11:26 Відповісти
_Отож. Будут путлер и его вассал лукатило "обороняться" где-то во глубине сибирских в глуби балтийских стран...
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04.09.2020 11:34 Відповісти
Зае..ся пыль глотать,вЯликие повторители вступания в говно...
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04.09.2020 12:10 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilorus-sankciji-es-bez-lukashenka/30820295.html Євросоюз не запровадить санкції проти Лукашенка - Die Welt
Грёбаные слизняки! США перекинуть у Литву війська на тлі напруги з Білоруссю: там базуватимуться 500 військових і 40 одиниць бронетехніки - Цензор.НЕТ 2571
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04.09.2020 11:38 Відповісти
https://ua.news/ua/v-ukrayne-nuzhno-uvelychyt-fynansyrovanye-oboronnogo-sektora-yz-za-ugroz-snbo/ В Україні слід збільшити фінансування оборонного сектора через загрози - Может с этих пенсов стянуть часть пенсии на https://ua.news/ua/v-ukrayne-nuzhno-uvelychyt-fynansyrovanye-oboronnogo-sektora-yz-za-ugroz-snbo/ фінансування через такi загрози ? https://picua.org/images/2020/09/04/a0bae2849be01241ce05d7545051302a.jpg США перекинуть у Литву війська на тлі напруги з Білоруссю: там базуватимуться 500 військових і 40 одиниць бронетехніки - Цензор.НЕТ 6271
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04.09.2020 11:38 Відповісти
Работали, получали нормальную зарплату, а получили дулю на старости лет, на которую не возможно прожить. Молодежь, годы летят быстро у вас вообще не будет пенсий, а многие попросту не доживут до такого возраста.
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04.09.2020 11:50 Відповісти
гЭнка, какую *нормальную* зарплату получали в совке, 60-100 фублей и это уже в период*развитого социализма * 70-80х ,только не надо рассказывать про шахтеров и металлургов
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04.09.2020 12:16 Відповісти
Врешь ты все, люди родившиеся 50-х - 70-х годах ХХ века это подтвердят.
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04.09.2020 13:35 Відповісти
Ватный рашистский длбб гЭнка , я как раз из этих годов посрединке ,так что краснозадая туфта про счастливое совковое бытие тут не пройдет ,тупорылый совкодрочер
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04.09.2020 13:40 Відповісти
Админ тебе судья за оскорбление.
В 1975г. я работал 1,5 месяца будучи 15-летним пацаном на школьных каникулах и заработал 180 рублей, в 1976 г. за 1,5 месяца 260 рублей. Кожфирма "Большевик" в славном г.Харькове.
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04.09.2020 14:33 Відповісти
V Litve polucajet teper 1500 evro na zavodax,pensiji konecno malenkije okolo 400 evro
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04.09.2020 13:00 Відповісти
Это - мудрий нарит ,малограмотные тупые овцы и бараны ...
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04.09.2020 12:12 Відповісти
Доведеться Луавому останню бригаду під Гродно посилати.
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04.09.2020 12:00 Відповісти
Mne kazetsia Belorus tam prizyvniki u nix,a tut profesionalnaja armija.Da i voruzenija u nix ne togo urovnia.Tut ne tolko amerikosi,jest nemci,anglicani,francuzi i drugije so svojej texnikoj.Vot smotriu karabli priplyli takze kazetsia meloc no u nix jest PVO,PRO tomogavki
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04.09.2020 12:56 Відповісти
В любом конце земли кремлевский комунофашистский режим использует любой повод для создания напряжения и дестабилизации международной обстановки, при этом, главное оставаться в тени, а еще лучше, взять на себя роль миротворца, а цель простая, держать своих 140 млн рабов в стойле, видите в мире неспокойно, постоянные конфликты, а у нас, в московии спокойно и стабильно.
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04.09.2020 12:11 Відповісти
Нет там никаких 140 давно ,судя по данным пенсфонда рашистского где то около 100 осталось
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04.09.2020 12:19 Відповісти
Краще б до нас...
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04.09.2020 12:20 Відповісти
Назавтра від лукавого здасть сябрів на поталу москалю.
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04.09.2020 12:47 Відповісти
Радію за литовців!
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04.09.2020 14:54 Відповісти
 
 