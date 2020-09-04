Міносвіти розробило алгоритм дій у разі підозри на COVID-19 у студентів або співробітників вишів

Міносвіти розробило алгоритм дій, у разі появи підозри або підтвердження коронавірусної хвороби COVID-19 у студентів або працівників закладів вищої освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Так, якщо у здобувача під час навчання з’явилися ознаки гострого респіраторного захворювання, то:

- студент має одягнути маску та перейти до спеціально відведеного приміщення, що добре провітрюється, та проінформувати попередньо визначену уповноважену особу закладу освіти;

- уповноважена особа відправляє здобувача з підозрою додому з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою, за потреби викликає швидку допомогу. У разі виявлення ознак у неповнолітньої особи спочатку інформуються батьки;

- медичний працівник закладу освіти надсилає екстрене повідомлення про підозру на інфекційне захворювання до закладу громадського здоров’я та реєструє випадок в журналі;

- особи, які перебували у контакті зі здобувачем, в якого підтверджено захворювання на СOVID-19, не відвідують заняття та невідкладно звертаються за консультацією до медичного працівника.

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Якщо ознаки гострого респіраторного захворювання виявлено у студента, який проживає у гуртожитку:

- представник гуртожитку або студентської ради має забезпечити переведення студента до спеціально відведеного приміщення гуртожитку (ізолятора). Студент має перебувати в ізоляторі щонайменше до отримання консультації медичного працівника;

- забезпечити звернення студента по медичну допомогу до сімейного лікаря, до студентської поліклініки або викликати швидку допомогу, попередивши медиків, що є підозра на COVID-19;

- представник гуртожитку або студентської ради, який взаємодіє зі здобувачем, повинен постійно носити маску і дотримуватися дистанції. Необхідно проінформувати уповноважену особу та проконтролювати, що студент звернувся по медичну допомогу;

- уповноважена особа та особи, які контактували із хворим, діють відповідно до попередньо рекомендованих кроків.

Якщо симптоми хвороби виявлено у викладача чи працівника закладу:

- керівник закладу освіти повинен заборонити проводити викладачу заняття;

- викладачі, працівники закладу освіти та особи, які контактували з хворим, не виходять на роботу та невідкладно звертаються за консультацією до медичного працівника;

- якщо ознаки захворювання виникли у викладача або працівника закладу під час роботи, слід відправити його додому з рекомендаціями негайно звернутися по медичну допомогу або за потреби викликати швидку допомогу.

Зазначається, що в усіх випадках у приміщеннях, де перебували особи з ознаками респіраторного захворювання або підтвердженою коронавірусною хворобою, слід провести поза графіком провітрювання і дезінфекцію поверхонь.