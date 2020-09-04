Нардеп "ЄС" Ар'єв у Раді продемонстрував докази у "справі вагнерівців" і вимагає створити ТСК

Народний депутат Володимир Ар'єв з трибуни Верховної Ради продемонстрував документи, які, за його словами доводять, що спецоперація із затримання "вагнеровцев" дійсно планувалася українськими спецслужбами і була зірвана. Ар'єв закликав негайно створити тимчасову слідчу комісію для з'ясування обставин зриву спецоперації українських спецслужб.

Ар'єв повідомив, що родичі українських воїнів, які загинули на Донбасі в 2014 році в результаті терористичних актів, зареєстрували відповідну петицію до парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Народний депутат Володимир Ар’єв з трибуни Верховної Ради продемонстрував документи, які, за його словами, доводять, що спецоперація із затримання "вагнерівців" дійсно планувалась українськими спецслужбами і була зірвана. Ар’єв закликав негайно створити Тимчасову слідчу комісію для з’ясування обставин зриву спецоперації українських спецслужб.

Ар’єв повідомив, що родичі українських воїнів, які загинули на Донбасі у 2014 році внаслідок терористичних актів, зареєстрували відповідну петицію до парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Родичі загиблих наголошують, що серед російських найманців можуть бути причетні до збиття українських військових літаків Іл-76 у Луганську, військових літаків Су-25 та гелікоптера Мі-8 під Слов'янськом, а також до збиття російським "Буком" малайзійського Боїнгу ‪MH17, внаслідок чого було вбито 298 іноземців.

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"Зареєстрована на сайті Верхової Ради петиція від родин загиблих військових з метою розібратися: а що ж сталося з убивцями їхніх рідних і близьких? Одними з тих вбивць були бойовики так званої ПВК Вагнера, яких з Білорусії депортували в Росію. І як писали ЗМІ, про те, що це була спецоперація українських спецслужб, яка була зірвана кимось із Офісу президента України", - нагадав Ар’єв.

"На вимогу Офісу президента України казали, що це брехня, різні представництва, різні органи влади. А я кажу, що брехали з Офісу президента України, бо у нас є неспростовні докази того, що це була насправді спецоперація українських спецслужб. І навіщо було брехати, очевидні речі спростовувати, - це ще сильніше посилює підозру в тому, що щось хочуть приховати", - зазначає Ар’єв.

Він повідомив, що зараз намагаються знищити докази цієї спецоперації.

"Зраджена пам`ять воїнів України. Зраджені ті, хто вимагав всі роки справедливості. Тому що вбивці сьогодні залишаються непокараними. Суттєво ускладнене тепер притягнення до відповідальності вбивць, в тому числі і на міжнародних майданчиках. Я хочу нагадати як ми в Страсбурзі у Брюсселі робили все для того щоб убивці були покарані. А нинішня влада робить лише те, щоб убивць відпускати. І тому ми вимагаємо негайно створити ТСК", - наголосив Володимир Ар’єв.

Народний депутат закликав Голову Верховної ради негайно утворити ТСК.

"Якщо ні - ці документи будуть негайно оприлюднені", - попередив Ар’єв.

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Як відомо, рідні та близькі загиблих на Донбасі українських воїнів звернулися до Верховної Ради з вимогою створити ТСК для розслідування ситуації навколо видачі "вагнерівців", затриманих у Білорусі, російській владі. Серед тих, хто вимагає створення ТСК - мати загиблого в літаку Іл-76 Віталія Бондаренка Ніна Бондаренко, батько загиблого в Іл-76 Павла Ніконова Сергій Степанович Ніконов, вдова Героя України, командира літака АН-30Б, що був збитий російськими найманцями у червні 2014 року, Костянтина Могилка Віталіна Тарасова.

"Не розумію, чому було зірвано спецоперацію по передачі так званих "вагнерівців" до України. Це особи, які влітку 14-го року збивали наші літаки та гелікоптери. Попіл від цих літаків та від згорівши заживо пілотів ще й досі на руках цих людей. Вимагаю від Верховної Ради України, від СБУ створити тимчасову слідчу комісію, яка надасть відповіді на такі запитання. Кому було вигідно зірвати цю спецоперацію та віддати до Росії людей, які вбили наших рідних? Вимагаю прізвищ зрадників, справедливості та правди", - говорить Віта Тарасова.

"Ми наполягаємо на тому, щоб така ТСК розпочала свою роботу негайно. Ігнорування наших вимог, як і вимог активної, небайдужої частини суспільства буде наругою над пам'яттю загиблих захисників України", – наголошують родичі загиблих українських воїнів.