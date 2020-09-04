У серпні в Україні зафіксовано 12 рекордів за кількістю нових випадків COVID-19, - Степанов
У серпні в Україні зафіксовано 12 рекордів за кількістю нових заражених коронавірусом. У п'ятницю, 4 вересня, зафіксовано черговий рекорд.
Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
"За серпень в Україні зафіксовано 12 антирекордів кількості нових хворих на COVID-19. Черговий антирекорд сьогодні - у 2723 осіб діагностували коронавірусну хворобу. Вчора 51 людина померла", - заявив міністр.
Топ коментарі
+3 Oljik
показати весь коментар04.09.2020 11:35
+3 Владимир Пономаренко #471653
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+1 Александр Айвазян
показати весь коментар04.09.2020 11:35
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У них на сегодня 401 больной
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
Ковидом болеют как минимум 2 недели.
А даже за последние 4 дня вновь выявленных зараженных больше 156+119+179+161=615
Куда девались выявленные за 2 недели больные?
2. В Японії число щоденних випадків у серпні було більш ніж вдвічі більшим за весняні показники.
2. Катастрофи в Японії не сталось, навіть якщо випадків стало більше.
Если бы меня не заставляли носить маску я бы носил, а если заставляют то не ношу и не буду.
С такими людьми нам никакой враг не страшен )