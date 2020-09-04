У серпні в Україні зафіксовано 12 рекордів за кількістю нових випадків COVID-19, - Степанов

У серпні в Україні зафіксовано 12 рекордів за кількістю нових заражених коронавірусом. У п'ятницю, 4 вересня, зафіксовано черговий рекорд.

Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"За серпень в Україні зафіксовано 12 антирекордів кількості нових хворих на COVID-19. Черговий антирекорд сьогодні - у 2723 осіб діагностували коронавірусну хворобу. Вчора 51 людина померла", - заявив міністр.

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