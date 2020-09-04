Колишній куратор ОРДЛО Сурков опублікував вірш: "Мне дали свободу. Зачем кокаин?"

Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков написав вірш, в якому описав свій рай без кокаїну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Русский репортер".

"Регулярний автор "Русского пионера" Владислав Сурков написав невеликий, здавалося б, вірш. Але так тільки здавалося б. Тому що в такий вірш може поміститися мало не все життя людини. І минуле, і майбутнє. Тут все по-чесному", - пояснив головний редактор журналу Андрій Колесников.

"Я снова один

мне дали свободу

зачем кокаин?

ведь есть этот воздух

бери и вдыхай

и все – жди прихода

так выглядит рай:

пустыня свобода

возьми и вдохни

всем сердцем всем мозгом

все ночи все дни

все земли все звезды

и весь этот май

всей бездной души

и не выдыхай

и все – не дыши".

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Сурков був помічником Путіна з 2013 року та опікувався питаннями, пов'язаними з російською агресією проти України, а також окупованими Росією територіями Грузії (Абхазія та Південна Осетія).

Раніше він дав інтерв'ю, в якому заявив, що України немає і Донбас не заслуговує такого приниження, як повернутися до її складу.

А також заявив, що примус силою до братських відносин - єдиний ефективний метод.