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Колишній куратор ОРДЛО Сурков опублікував вірш: "Мне дали свободу. Зачем кокаин?"

Колишній куратор ОРДЛО Сурков опублікував вірш:

Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков написав вірш, в якому описав свій рай без кокаїну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Русский репортер".

"Регулярний автор "Русского пионера" Владислав Сурков написав невеликий, здавалося б, вірш. Але так тільки здавалося б. Тому що в такий вірш може поміститися мало не все життя людини. І минуле, і майбутнє. Тут все по-чесному", - пояснив головний редактор журналу Андрій Колесников.

Колишній куратор ОРДЛО Сурков опублікував вірш: Мне дали свободу. Зачем кокаин? 01

"Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух

бери и вдыхай
и все – жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода

возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души

и не выдыхай
и все – не дыши".

Також читайте: Сурков - політичний лузер, його "вологі фантазії" нехай залишаться при ньому, - "слуга народу" Стефанчук

Сурков був помічником Путіна з 2013 року та опікувався питаннями, пов'язаними з російською агресією проти України, а також окупованими Росією територіями Грузії (Абхазія та Південна Осетія).

Раніше він дав інтерв'ю, в якому заявив, що України немає і Донбас не заслуговує такого приниження, як повернутися до її складу.

А також заявив, що примус силою до братських відносин - єдиний ефективний метод.

Автор: 

наркотики (1447) Донбас (22354) Сурков Владислав (208)


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Топ коментарі
+30
Стихи - говно, автор - мудак (с)
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04.09.2020 11:52
+14
Что-то не скажешь, что Сурков от кокаина отказался. Даже более того - с Зюгановым поделился, видать.
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04.09.2020 11:52
+9
Кокаин закончился, заправляй следующий ту-160 в венесуэлу..
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04.09.2020 11:52
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Украины нет, ага. А б̶е̶н̶з̶о̶к̶о̶л̶о̶н̶к̶а̶ бензопомойка была есть и не будет ))
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04.09.2020 11:51 Відповісти
Украины нет? А с кем же они воюют?
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04.09.2020 14:23 Відповісти
С США конечно, а украинцев они любят, "адинарот" ведь
Вот такой маразм в голове у Суркова, когда он "свободы" нанюхается.
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04.09.2020 16:47 Відповісти
Я бы запятые хотя-бы расставил...
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04.09.2020 11:51 Відповісти
" У Суркова день сурка,
Путин бросил, мудака!
День на день теперь похож,
Кокаином не возьмешь!
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04.09.2020 16:54 Відповісти
Кокаин закончился, заправляй следующий ту-160 в венесуэлу..
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04.09.2020 11:52 Відповісти
Что-то не скажешь, что Сурков от кокаина отказался. Даже более того - с Зюгановым поделился, видать.
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04.09.2020 11:52 Відповісти
Стихи - говно, автор - мудак (с)
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04.09.2020 11:52 Відповісти
бувших наркоманів, як і бувших гебешників не буває
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04.09.2020 11:53 Відповісти
"это я почему кокаинистым был?патамуша несвободным был"
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04.09.2020 11:56 Відповісти
теперь на герыч перешёл и "я свабооодеееен..."
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04.09.2020 12:01 Відповісти
Знання "язьіка" і в редактора, що таке пропустив, і в автора, що так написав - зашкалює! Де коми? Де крапки? Потік "скрєпного сознанія"...
Ну і рими - куди там Пушкіну чи Нєкрасову! "Мозгом - звездьі"... Круть! Нобєлєвку за поезію!
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04.09.2020 11:58 Відповісти
Если этот ФСБшник сам последует своему совету и перестанет дышать, я прощу ему это говностихотворение.
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04.09.2020 12:03 Відповісти
Судя по стихотворению, не отказался...
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04.09.2020 12:09 Відповісти
Наркоманы,алкаши,педофилы,моральные уроды-рашн элита.
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04.09.2020 12:15 Відповісти
Гадаєте, у нас якось інакше?
Нажаль, тепер такий тренд...
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04.09.2020 13:24 Відповісти
Я сьел вчера салат, давілся
Нє лєзлі лістья!-м'ясо дай!

Сєгодня утром я прозрєлся!

И понял, что жена права!
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04.09.2020 12:32 Відповісти
це кращий варіант вірша ніж те "говніще"
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04.09.2020 12:44 Відповісти
Мєрсі за комлімєнт
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04.09.2020 12:48 Відповісти
Кокаин это боярышник для элиты.
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04.09.2020 12:44 Відповісти
На тему этого стиха (взято из Поэтория (там знаки препинания, заглавные буквы и тп не используют))

искусствоведов группа тихо
восторженно глядит на холст
и вдруг один седой и строгий
отчетливо сказал говно
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04.09.2020 12:54 Відповісти
;жду стишок от клоуна.
Хотя, свободу ему еще дядя Беня не дал...
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04.09.2020 13:01 Відповісти
Колись один персонаж увірував в те, що під наркотою його голову відвідують виключно геніальні думки. Але коли його попускало після приходу, він нічого згадати не міг. Хтось йому порадив записувати геніальні думки в блокнот. Він дослухався тієї поради. Геніальною була така думка: "Банан большой, а кожура - еще больше".
Щось мені підказує, що персонаж почав писюкати віршики...
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04.09.2020 13:12 Відповісти
Отставной козы барабанщик в тоске....
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04.09.2020 13:13 Відповісти
Нагадався старий анекдот (мовою оригіналу, перепрошую за можливі помилки).
Йожик научился дышать жёппой. Сел на пенёк и задохнулся.
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04.09.2020 13:30 Відповісти
Не пел давно - и спел говно
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04.09.2020 14:22 Відповісти
Это " стихи"... ( ну тогда я "пушкин").. Впрочем , а что вы хотели от "человека" который отказался от своей национальности, фамилии и отчества отца.. Лишь бы казаться русским.Сурковым Владиславом Юрьевичем ( отец чеченец - Дудаев Андарбек Данилбекович, мама русская Суркова) Это как Жириновский мама русская, а папа "юрист".. у которого отец еврей Эйдельштейн Вольф Исакович а мама русская с фамилией Макарова , а фамилия Жириновская это вообще фамилия ее первого мужа.. ( каким боком он к этой фамилии только ему одному известно). А вечный министр силовиков Шойгу.. папа тувинец ( при том что всего за месяц до его рождения эе юре Тува это вообще была территория Китая) Кужугет Серэевич Шойгу, а министру при рождении доли полное ФИО - Сергей Кожугет оглу Шойгу При чем фамилия у них была именно Кожугет, а Шойгу это было имя отца, но паспортистка попутала и стало вот так А то был Сергей Шойгувич Кожугет Да уж Вот они "истинные представители глубинного народа", " братья славяне"...
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04.09.2020 15:43 Відповісти
Он действительно родился в стране Пушкина и Лермонтова?
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04.09.2020 15:47 Відповісти
ні, в странє Мильчакова і Соколовського
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04.09.2020 18:08 Відповісти
Чувствуется опытная рука графомана.
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04.09.2020 16:20 Відповісти
А говорили, что рак у него. Жаль, что неправда.
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04.09.2020 17:14 Відповісти
Типовий "русский челавэк". Позбавили влади, заразом звільнивши - а він не може жити в цьому розрідженному просторі, де ні він нікого не ї..бе, ні його ніхто. Йому легше вмерти. От тільки "душі" там ніякої нема. Ще по інших його творах враження: писала мертва людина.
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04.09.2020 18:06 Відповісти
Людина у футлярі, або якщо перефразувати людина у "астралі"
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04.09.2020 19:30 Відповісти
 
 