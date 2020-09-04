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Зеленському не довіряють майже 50% громадян України, Раді - 75%, Кабміну - 72%, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи"

Зеленському не довіряють майже 50% громадян України, Раді - 75%, Кабміну - 72%, - опитування Центру Разумкова і Фонду

49% громадян України не довіряють президенту Володимиру Зеленському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Центру Разумкова з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва".

Найчастіше громадяни України висловлюють довіру ЗСУ (їм довіряють 65% опитаних), церкві (63%), волонтерським організаціям (63%), ДСНС (53%), добровільним батальйонам (53%), Держприкордонслужбі (52%), ЗМІ України ( 50%), Національній гвардії України (49%), громадським організаціям (47%). Усім іншим інститутам недовіра виражається частіше, ніж довіра.

Президенту України не довіряють 49% громадян, Верховній Раді України - 75%, уряду України - 72%, державному апарату (чиновникам) - 78%.

Також відзначається високий рівень недовіри до судової системи в цілому (77,5%), Верховного Суду (69%), місцевих судів (67,5%). Прокуратурі не довіряють 73% опитаних, Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) - 71%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі - 70,5%, Антикорупційному суду - 70%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) -70%.

Серед правоохоронних структур дещо рідше висловлюється недовіра поліції та Службі безпеки України (хоча недовіра також переважає над довірою). Так, національній поліції не довіряють 58% опитаних (довіряють - 33%), патрульній поліції (54% і 35% відповідно), СБУ (56% і 31% відповідно).

Політичним партіям не довіряють 71% респондентів, профспілкам - приблизно 50%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чверть українців - за "особливий статус" для Донбасу, дві третини - за компроміси заради миру, - опитування "Демініціатив". ІНФОГРАФІКА

Та обставина, що лідером недовіри є державний апарат загалом (йому і чиновникам не довіряють 78% респондентів), свідчить про високий рівень відчуження між структурами державної влади і суспільством, що зумовлює негативну оцінку громадянами діяльності влади, за винятком тих структур, які забезпечують оборону держави та безпеку громадян (Збройні Сили, Державна прикордонна служба, Національна гвардія України, Державна служба з надзвичайних ситуацій).

Також, як зазначають соціологи, спостерігається тенденція зниження рівня довіри до органів влади. Так, якщо у грудні 2019 року недовіру до Кабінету Міністрів висловлювали 51,5% респондентів, то в липні 2020 року не довіряли 72%; Верховній Раді - 54% та 75% відповідно, Президенту - 31% і 49% відповідно.

"Отже, якщо політичний сезон "осінь 2019 – весна 2020рр." починався зі стрімкого зростання довіри до органів влади, то входження у сезон "осінь 2020 – весна 2021рр." відбувається на тлі падіння довіри до владних інститутів.

Зеленському не довіряють майже 50% громадян України, Раді - 75%, Кабміну - 72%, - опитування Центру Разумкова і Фонду Демініціативи 01
Зеленському не довіряють майже 50% громадян України, Раді - 75%, Кабміну - 72%, - опитування Центру Разумкова і Фонду Демініціативи 02

Дослідження проводилося з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Фінансування опитування здійснено в межах проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Автор: 

ВР (14949) Зеленський Володимир (23732) Кабмін (14078) опитування (1930) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+57
почти 50% не доверяют а более 50% желают увидеть его в полосатой робе или того хуже...
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04.09.2020 11:46
+49
Пропоную інше формулювання - Я не сприймаю Зеленського як президента.
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04.09.2020 11:53
+42
Если не доверяешь Зеленскому то ставь лайк здесь!
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04.09.2020 11:51
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И только твоему ***** дофени все эти голосования!
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05.09.2020 02:10 Відповісти
Ну що ж , діло потихеньку йде , але треба його пришвидшити ....

Вова мля , малувато " зашкварів" , твоїх і твоїх слуг ,, не спи працюй над помилками ,, як то кажуть - " шевели поршнями " ..

До кінця року , твій рейтинг повинен бути на рівні плінтуса . ! .
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05.09.2020 07:05 Відповісти
"Победителем" опроса Центра Разумкова оказался Разумков.
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05.09.2020 10:01 Відповісти
Опрос лицом к лицу по месту проживания. Возле метро за час можно собрать 2000 человек. Гораздо реальнее опросы получатся.вопрос 1. Как вы считаете президент Украины наркоман? 2. Вы считаете необходимо распустить Раду 3. Где должен сидеть коломойский в зале у президента или в другом месте. Спикер парламента проводит независимый опрос, смешно
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05.09.2020 10:11 Відповісти
***** квартальна, на РОСТОВ!
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05.09.2020 10:16 Відповісти
Лехтаоат клована на жопоблок перекинулся, идиоты думают будет лучше...
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05.09.2020 10:37 Відповісти
Даже зависимый от Разумкова соцопрос двухмесячной давности уже показывает нерадостные цифры для Зели, а что же за цифры были бы, если бы опрос проводили сейчас и реально независимым соцопросом? Рейтинг Зели падает, как Бройлер 747 в комедийном сериале "Крутое пике"!😁 Реальные цифры думаю около 10-15% и продолжают снижаться. Результаты местных выборов будут более объективны, чем цифры Центра Розумкова.
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05.09.2020 10:38 Відповісти
Очнулись, но поздно зеленского хер уже зебилы у вас в заднице. Мои поздравления петушары.
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05.09.2020 11:48 Відповісти
...Я ще декілька років тому не знала, хто такий Зеленський. Бо я не їжджу автобусами до Польщі. А там - до речі, як і в усіх автобусах далеких рейсів, на міжміських маршрутках в Україні - постійно крутять «95 квартал». Ця медійна кампанія тривала роками, а не три місяці, і навіть не кілька років - а задовго до початку того самого серіалу «Слуга народу», який був уже технологічно розроблений «з далеким прицілом», «під вибори». Це не гірше, ніж історія Брексіту.
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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05.09.2020 12:51 Відповісти
Зеленському не довіряють майже 50% громадян України, Раді - 75%, Кабміну - 72%, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 3910
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05.09.2020 13:01 Відповісти
Вообще безмозглые - как можно раде доверять, если там работают преступники?
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05.09.2020 13:55 Відповісти
Если не доверяет 40% значит доверяет 60%.ПрезидентЗеленский опять всех побнждает.
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05.09.2020 14:21 Відповісти
Я Зеленському не довіряю. І не знаю таких хто йому довіряє. Брехливі дані опитування.
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02.12.2020 13:26 Відповісти
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