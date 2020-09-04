Зеленському не довіряють майже 50% громадян України, Раді - 75%, Кабміну - 72%, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи"
49% громадян України не довіряють президенту Володимиру Зеленському.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Центру Разумкова з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва".
Найчастіше громадяни України висловлюють довіру ЗСУ (їм довіряють 65% опитаних), церкві (63%), волонтерським організаціям (63%), ДСНС (53%), добровільним батальйонам (53%), Держприкордонслужбі (52%), ЗМІ України ( 50%), Національній гвардії України (49%), громадським організаціям (47%). Усім іншим інститутам недовіра виражається частіше, ніж довіра.
Президенту України не довіряють 49% громадян, Верховній Раді України - 75%, уряду України - 72%, державному апарату (чиновникам) - 78%.
Також відзначається високий рівень недовіри до судової системи в цілому (77,5%), Верховного Суду (69%), місцевих судів (67,5%). Прокуратурі не довіряють 73% опитаних, Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) - 71%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі - 70,5%, Антикорупційному суду - 70%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) -70%.
Серед правоохоронних структур дещо рідше висловлюється недовіра поліції та Службі безпеки України (хоча недовіра також переважає над довірою). Так, національній поліції не довіряють 58% опитаних (довіряють - 33%), патрульній поліції (54% і 35% відповідно), СБУ (56% і 31% відповідно).
Політичним партіям не довіряють 71% респондентів, профспілкам - приблизно 50%.
Та обставина, що лідером недовіри є державний апарат загалом (йому і чиновникам не довіряють 78% респондентів), свідчить про високий рівень відчуження між структурами державної влади і суспільством, що зумовлює негативну оцінку громадянами діяльності влади, за винятком тих структур, які забезпечують оборону держави та безпеку громадян (Збройні Сили, Державна прикордонна служба, Національна гвардія України, Державна служба з надзвичайних ситуацій).
Також, як зазначають соціологи, спостерігається тенденція зниження рівня довіри до органів влади. Так, якщо у грудні 2019 року недовіру до Кабінету Міністрів висловлювали 51,5% респондентів, то в липні 2020 року не довіряли 72%; Верховній Раді - 54% та 75% відповідно, Президенту - 31% і 49% відповідно.
"Отже, якщо політичний сезон "осінь 2019 – весна 2020рр." починався зі стрімкого зростання довіри до органів влади, то входження у сезон "осінь 2020 – весна 2021рр." відбувається на тлі падіння довіри до владних інститутів.
Дослідження проводилося з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Фінансування опитування здійснено в межах проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.
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Вова мля , малувато " зашкварів" , твоїх і твоїх слуг ,, не спи працюй над помилками ,, як то кажуть - " шевели поршнями " ..
До кінця року , твій рейтинг повинен бути на рівні плінтуса . ! .
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g