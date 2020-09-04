Зеленському не довіряють майже 50% громадян України, Раді - 75%, Кабміну - 72%, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи"

49% громадян України не довіряють президенту Володимиру Зеленському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Центру Разумкова з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва".

Найчастіше громадяни України висловлюють довіру ЗСУ (їм довіряють 65% опитаних), церкві (63%), волонтерським організаціям (63%), ДСНС (53%), добровільним батальйонам (53%), Держприкордонслужбі (52%), ЗМІ України ( 50%), Національній гвардії України (49%), громадським організаціям (47%). Усім іншим інститутам недовіра виражається частіше, ніж довіра.

Президенту України не довіряють 49% громадян, Верховній Раді України - 75%, уряду України - 72%, державному апарату (чиновникам) - 78%.

Також відзначається високий рівень недовіри до судової системи в цілому (77,5%), Верховного Суду (69%), місцевих судів (67,5%). Прокуратурі не довіряють 73% опитаних, Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) - 71%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі - 70,5%, Антикорупційному суду - 70%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) -70%.

Серед правоохоронних структур дещо рідше висловлюється недовіра поліції та Службі безпеки України (хоча недовіра також переважає над довірою). Так, національній поліції не довіряють 58% опитаних (довіряють - 33%), патрульній поліції (54% і 35% відповідно), СБУ (56% і 31% відповідно).

Політичним партіям не довіряють 71% респондентів, профспілкам - приблизно 50%.

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Та обставина, що лідером недовіри є державний апарат загалом (йому і чиновникам не довіряють 78% респондентів), свідчить про високий рівень відчуження між структурами державної влади і суспільством, що зумовлює негативну оцінку громадянами діяльності влади, за винятком тих структур, які забезпечують оборону держави та безпеку громадян (Збройні Сили, Державна прикордонна служба, Національна гвардія України, Державна служба з надзвичайних ситуацій).

Також, як зазначають соціологи, спостерігається тенденція зниження рівня довіри до органів влади. Так, якщо у грудні 2019 року недовіру до Кабінету Міністрів висловлювали 51,5% респондентів, то в липні 2020 року не довіряли 72%; Верховній Раді - 54% та 75% відповідно, Президенту - 31% і 49% відповідно.

"Отже, якщо політичний сезон "осінь 2019 – весна 2020рр." починався зі стрімкого зростання довіри до органів влади, то входження у сезон "осінь 2020 – весна 2021рр." відбувається на тлі падіння довіри до владних інститутів.





Дослідження проводилося з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Фінансування опитування здійснено в межах проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.