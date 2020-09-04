Ми повністю забезпечені тестами на коронавірус: щодня тестуємо 25 тис. осіб, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що країна повністю забезпечена тестами на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив Степанов під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Ми на сьогодні в повному обсязі забезпечені тестами. Ви бачите, що навіть неможливо порівняти ситуацію за кількістю тестів, яка була на початку епідемії з тим, що є сьогодні. Ми робимо сьогодні понад 25 000 тестів. Ми хочемо дійти до 30 000 тестувань на добу вже у вересні. Всього наші лабораторні центри забезпечені тестами на півтора місяці. Зараз ми закуповуємо тести переважно в двох українських виробників. Крім того, залучаємо тести на кошти Світового банку", - сказав Степанов.

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