Ми повністю забезпечені тестами на коронавірус: щодня тестуємо 25 тис. осіб, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що країна повністю забезпечена тестами на коронавірус.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив Степанов під час Години запитань до уряду в парламенті.
"Ми на сьогодні в повному обсязі забезпечені тестами. Ви бачите, що навіть неможливо порівняти ситуацію за кількістю тестів, яка була на початку епідемії з тим, що є сьогодні. Ми робимо сьогодні понад 25 000 тестів. Ми хочемо дійти до 30 000 тестувань на добу вже у вересні. Всього наші лабораторні центри забезпечені тестами на півтора місяці. Зараз ми закуповуємо тести переважно в двох українських виробників. Крім того, залучаємо тести на кошти Світового банку", - сказав Степанов.
Топ коментарі
+4 алексей свиридов #474753
показати весь коментар04.09.2020 12:07
+2 Unlucky Guy
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+2 Vladimir T #345501
показати весь коментар04.09.2020 12:12
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АЖ 25 000 В ДЕНЬ!?!?
А мимо меня и всех моих сотрудников, знакомых и родственников наверное мимо прошли. Ночью. Потому и не заметили.
Бо свідки світового КОРОНА заговору все ніяк не вдупляться і просторікують що позавчора було 2500 хворих з 30000 аналізів, а сьогодні 3000 з 1000000!