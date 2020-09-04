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Новини Коронавірус і карантин
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Ми повністю забезпечені тестами на коронавірус: щодня тестуємо 25 тис. осіб, - Степанов

Ми повністю забезпечені тестами на коронавірус: щодня тестуємо 25 тис. осіб, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що країна повністю забезпечена тестами на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив Степанов під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Ми на сьогодні в повному обсязі забезпечені тестами. Ви бачите, що навіть неможливо порівняти ситуацію за кількістю тестів, яка була на початку епідемії з тим, що є сьогодні. Ми робимо сьогодні понад 25 000 тестів. Ми хочемо дійти до 30 000 тестувань на добу вже у вересні. Всього наші лабораторні центри забезпечені тестами на півтора місяці. Зараз ми закуповуємо тести переважно в двох українських виробників. Крім того, залучаємо тести на кошти Світового банку", - сказав Степанов.

Також читайте: МОЗ можуть знадобитися додаткові кошти на лікування пацієнтів із COVID-19, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Во бл.. работа. Не поймешь, то ли министр, то ли вестник "короны".
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04.09.2020 12:07
+2
да да, степашка, попробуй у семейного врача тест в поликлинике сделать - минимум через 2 недели запишут
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04.09.2020 12:06
+2
Т.е. по мнению этого Зе-лизоблюда, кол-во тестов = борьбе с распространением эпидемии? Министр здравоохранения?
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04.09.2020 12:12
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да да, степашка, попробуй у семейного врача тест в поликлинике сделать - минимум через 2 недели запишут
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04.09.2020 12:06 Відповісти
Во бл.. работа. Не поймешь, то ли министр, то ли вестник "короны".
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04.09.2020 12:07 Відповісти
Министр по делам ковида. Ротшильдовский холуй.
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04.09.2020 12:58 Відповісти
ДА ВЫ ШО!?!?!
АЖ 25 000 В ДЕНЬ!?!?
А мимо меня и всех моих сотрудников, знакомых и родственников наверное мимо прошли. Ночью. Потому и не заметили.
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04.09.2020 12:11 Відповісти
Т.е. по мнению этого Зе-лизоблюда, кол-во тестов = борьбе с распространением эпидемии? Министр здравоохранения?
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04.09.2020 12:12 Відповісти
А ось і відповідь форумним зєбілам! 25000 тестів щоденно!
Бо свідки світового КОРОНА заговору все ніяк не вдупляться і просторікують що позавчора було 2500 хворих з 30000 аналізів, а сьогодні 3000 з 1000000!
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04.09.2020 12:14 Відповісти
Придурковатые зеленские уже не знают куда государственные деньги выкинуть.
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04.09.2020 12:18 Відповісти
А осіб ви кожен день міняєте?
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04.09.2020 12:25 Відповісти
Люди, прекратите проходить "тестирование", и макароно-вирус сойдёт на нет.
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04.09.2020 12:57 Відповісти
брехуны...
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04.09.2020 14:26 Відповісти
Вот как? И где же можно бесплатно протестироваться? В таких лабораториях, как Инвитро, экспресс тест стоит 1000 грн., а нормальный - 2500 грн. О нас так заботятся? Растранжирили специально созданный для этого фонд, а люди вынуждены платить свои, довольно существенные деньги, чтобы получить результат.
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04.09.2020 17:36 Відповісти
 
 