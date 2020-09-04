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Новини Силовики
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У Києві на збуті наркотиків затримали поліцейського. Під час обшуків у нього вилучили кокаїн, пістолет Януковича і тисячу боєприпасів. ФОТОрепортаж

Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого в місті Києві, при оперативному супроводженні Київського міського управління ДВБ Нацполіції України затримано співробітника слідчого відділу одного з районних управлінь поліції Києва, який займався збутом наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Києва у Facebook.

Так, під час досудового розслідування правоохоронці задокументували 3 факти збуту 30-річним інспектором психотропних речовин "амфетамін" та "МДМА".

У четвер, 3 вересня 2020 року, після чергового збуту наркотичного засобу особі, яка діяла під контролем правоохоронних органів, поліцейського затримали "на гарячому" та вилучили приблизно 40 грамів білої порошкоподібної речовини, яка, зі слів самого затриманого, є особливо небезпечним наркотичним засобом - кокаїном. За цей наркотичний засіб інспектор отримав 70 тис. гривень.

У Києві на збуті наркотиків затримали поліцейського. Під час обшуків у нього вилучили кокаїн, пістолет Януковича і тисячу боєприпасів 01

У подальшому за адресами проживання затриманого, у його службовому кабінеті та в автомобілі проведено обшуки, у ході яких вилучено значну кількість речовин, схожих на наркотичні, нарковмісні рослини, зброю та понад 1 тис. боєприпасів. Вилучені речовини та інші речові докази будуть направлені на експертизу.

У Києві на збуті наркотиків затримали поліцейського. Під час обшуків у нього вилучили кокаїн, пістолет Януковича і тисячу боєприпасів 02

Наразі затриманому повідомлено про підозру. До суду скеровано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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Тривають заходи, направлені на встановлення джерела походження наркотичних засобів, зброї та боєприпасів.

У Києві на збуті наркотиків затримали поліцейського. Під час обшуків у нього вилучили кокаїн, пістолет Януковича і тисячу боєприпасів 03

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

У Києві на збуті наркотиків затримали поліцейського. Під час обшуків у нього вилучили кокаїн, пістолет Януковича і тисячу боєприпасів 04
У Києві на збуті наркотиків затримали поліцейського. Під час обшуків у нього вилучили кокаїн, пістолет Януковича і тисячу боєприпасів 05
У Києві на збуті наркотиків затримали поліцейського. Під час обшуків у нього вилучили кокаїн, пістолет Януковича і тисячу боєприпасів 06
У Києві на збуті наркотиків затримали поліцейського. Під час обшуків у нього вилучили кокаїн, пістолет Януковича і тисячу боєприпасів 07
У Києві на збуті наркотиків затримали поліцейського. Під час обшуків у нього вилучили кокаїн, пістолет Януковича і тисячу боєприпасів 08
Фото: сайт поліції

У Києві на збуті наркотиків затримали поліцейського. Під час обшуків у нього вилучили кокаїн, пістолет Януковича і тисячу боєприпасів 09

Автор: 

наркотики (1447) Нацполіція (15142) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513)


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Топ коментарі
+34
Пістолет бувшого президента, наркотики діючого?
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04.09.2020 12:14
+26
Казалось бы причем тут Аваков...
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04.09.2020 12:15
+17
Так, где эта скотина спрятала золотой унитаз Януковича?
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04.09.2020 12:12
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Дивлюсь на ********** і бачу, що крім ПМа має бути, ще декілька стволів, а конкретно ще зо-три.
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04.09.2020 20:32 Відповісти
А КОГДА РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ ПРИ ЯНУКОВИЧЕ ВСЕХ АРЕСТУЮТ !!!???
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05.09.2020 04:54 Відповісти
новая полиция а приколы старые.
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05.09.2020 08:56 Відповісти
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