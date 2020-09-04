Проти РФ за отруєння Навального необхідно запровадити санкції й переглянути політику щодо будівництва "Північного потоку-2", - Кулеба

Усі, хто опонує агресивній політиці Росії за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, мають задіяти дієві механізми впливу на цю країну, включно із застосуванням санкцій та переглядом політики щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна виходить з того, що на цей момент наші партнери і всі, хто опонує агресивній політиці РФ, мають задіяти дієві механізми впливу на цю країну, включно із застосуванням санкцій та переглядом політики щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кулеба заявив, що немає підстав не довіряти німецькій лабораторії, яка встановила отруєння Навального.

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"Для них (РФ. - Ред.) не існує кордонів, коли їм треба когось отруїти ... Це відбувається по всьому світу", - заявив він.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.