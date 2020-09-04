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Новини Санкції проти Росії
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Проти РФ за отруєння Навального необхідно запровадити санкції й переглянути політику щодо будівництва "Північного потоку-2", - Кулеба

Проти РФ за отруєння Навального необхідно запровадити санкції й переглянути політику щодо будівництва

Усі, хто опонує агресивній політиці Росії за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, мають задіяти дієві механізми впливу на цю країну, включно із застосуванням санкцій та переглядом політики щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна виходить з того, що на цей момент наші партнери і всі, хто опонує агресивній політиці РФ, мають задіяти дієві механізми впливу на цю країну, включно із застосуванням санкцій та переглядом політики щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кулеба заявив, що немає підстав не довіряти німецькій лабораторії, яка встановила отруєння Навального.

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"Для них (РФ. - Ред.) не існує кордонів, коли їм треба когось отруїти ... Це відбувається по всьому світу", - заявив він.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Автор: 

отруєння (944) росія (65010) санкції (11794) Північний потік (2461) Навальний Олексій (612) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Но нафига всем впаривать что это Новичок, сами себя в уязвимое положение поставили. Они весь мир считают дебилами?
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04.09.2020 12:35
+2
я верю и многие другие..
траванул твой путя Леху - это факт
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04.09.2020 12:33
+1
Кацапи в Сосбері англійських громадян потравили і нічого, а тут якийсь Навальний.
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04.09.2020 12:17
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Кацапи в Сосбері англійських громадян потравили і нічого, а тут якийсь Навальний.
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04.09.2020 12:17 Відповісти
Убили правительство страны НАТО! И ни-че-го! Подумаешь, каких-то парочку англичан...
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04.09.2020 12:35 Відповісти
Діло в тому, Кулеба, що вас і ваші репліки ніхто не бере взнаки з недавніх пір і по відомим причинам.
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04.09.2020 12:17 Відповісти
Когда ты пишешь на языке условного противника, то десяток ошибок в предложении можно как то простить.
Но, если, это ваш родной язык, хочется спросить, вы в школе обучались, юноша?
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04.09.2020 12:31 Відповісти
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04.09.2020 12:18 Відповісти
За Навального и пасть, и северный поток порву.
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04.09.2020 12:23 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3217189/zelenskiyi_ob_isklyuchenii_lerosa_iz_fraktsii_sn_u_menya_net_nikakoyi_reaktsii_na_vzyatochnikov_i_predateleyi - В.А.Зеленский
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04.09.2020 12:26 Відповісти
Немецкие "врачи" взяли под козырек и сделали дебильный доклад про "Новичок". Кто теперь в это поверит?
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04.09.2020 12:27 Відповісти
я верю и многие другие..
траванул твой путя Леху - это факт
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04.09.2020 12:33 Відповісти
Но нафига всем впаривать что это Новичок, сами себя в уязвимое положение поставили. Они весь мир считают дебилами?
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04.09.2020 12:35 Відповісти
Дебилами,причем полными, считают только вас- татаромордву (хрюсских)падлючую рукожопую
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04.09.2020 13:56 Відповісти
А смысл, травить такого хорошего ручного оппозиционера?
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06.09.2020 11:26 Відповісти
Немчура будет топить за "севпоток 2" до тех пор,
пока ***** им по этой трубе "новичка" не запустит.
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04.09.2020 12:29 Відповісти
а мне такой Навальный нравица..
и про бутерброд уже не говорит и из за него санкции на Расеюшку...
ты там держись Леха , не умирай годика 2 хотя бы...
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04.09.2020 12:32 Відповісти
В переписке с подругой от 20 декабря 2018 года Дарья Навальная признаётся, что употребляет наркотики втайне от родителей. При этом она отмечает, что не единственная в семье, кто балуется запрещёнными веществами. Позже, 25 декабря, дочь Навального пишет, что её отец вернулся домой под наркотиками, это заметила мать и устроила скандал. «То, на что обратили внимание - сбивчивая речь, зрачки, стеклянные глаза, резкие движения могут быть - это очень похоже на действие стимуляторов, есть такая симптоматика. Хотя мы и не можем ничего утверждать однозначно, так как нужны факты. Могу высказать гипотезу, что на такую активную оппозиционную политику нужно очень много сил, и естественных ресурсов человека просто не хватает, но это чисто гипотеза, конечно».
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04.09.2020 12:34 Відповісти
да уж, сколько рашатролей здесь пасется))
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04.09.2020 12:45 Відповісти
Та нее, санкций уже мало. По сути идет глобальное применение запрещенного химоружия ...в любой стране, исключительно по усмотрен ю Кремля. Пренебрегеется не только безопасность рядом живущих с целью, но и полностью игнорируются все нормы, договора, конвенции. Причем не только химического. Но и бактериологического. Вспышка массовой пневмонии в Новосибирске. Только жесткая изоляция страны, с самыми жесткими санкциями, запрет вообще на покупку ее углеводов....., отключение свифта, отключение интернета, они все равно его фильтруют, и разводят хакеров.
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04.09.2020 12:50 Відповісти
Наверное ты хотел сказать, углеводородов. Так если какая то страна не купит этих самых дешевых углеводородов, то её продукция станет хоть на процент но дороже, чем у тех кто его купит, например Китай. И сразу их товар станет не конкурентоспособным на мировом рынке, торговый баланс будет на стороне Китая. Свифт! Это вообще отдельная песня. Как известно для США главный экспортный товар, это зелёная бумага с портретами ихних президентов. Если рашку отключить от Свифта, то они перейдут на взаиморасчёты в Юани, что для штатов смерти подобно. Вспомните Де Голя с его пароходами долларов, когда Франция даже из НАТО выходила. Или Саддама с Мубареком, когда они вздумали из доллара выходить, и Коллин Паула с белым порошком в пробирке. Рашка сейчас в этом плане неуязвима. У неё, объем валютных резервов 600 млрд долларов. Это рекордный
уровень запасов золота. Причем, эти показатели учитывают и снижение цен на
нефть, и уже имеющиеся антироссийские санкции.
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06.09.2020 11:47 Відповісти
Кто то рискнет "закопать" (утопить) миллиарды немецких денег?
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04.09.2020 16:12 Відповісти
и пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток-2"Источник: https://censor.net/ru/n3217584Кто о чем, а вшивый о бане
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04.09.2020 16:23 Відповісти
 
 