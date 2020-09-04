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Новини Коронавірус і карантин
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Дві школи та ще 20 класів в 11 школах Києва перевели на дистанційне навчання через захворювання вчителів та учнів на COVID-19, - Кличко

Дві школи та ще 20 класів в 11 школах Києва перевели на дистанційне навчання через захворювання вчителів та учнів на COVID-19, - Кличко

Дві столичні школи переведено на дистанційне навчання через захворювання вчителів. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили 20 класів. Там виявили інфікованих учнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

"На сьогодні дві столичні школи переведені на дистанційне навчання через захворювання вчителів. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів. Через захворювання учнів на коронавірус. Також, тимчасово закрили на карантин 4 дитячі садочки. По одному в Деснянському, Печерському, Оболонському та в Дніпровському районах, - повідомив мер. - Я знову звертаюся до батьків: якщо зранку ви бачите у дитини симптоми ГРВІ – не ведіть її в садочок чи школу! Будьте уважними до здоров"я своїх дітей та безпеки інших дітлахів", - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що місто робить все, щоб не допустити спалахів хвороби в начальних закладах. Так всі муніципальні заклади освіти отримали необхідні дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту.

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Усі школи працюють за чітким регламентом. І мають також інструкції на випадок виявлення хворого на коронавірус.

Учням та педагогам щоранку, перед заняттями, вимірюють температуру. А класи на перервах провітрюють.

"Більше того, задля посилення протиепідемічної безпеки місто збільшило фінансування витрат на закупівлю необхідних засобів для шкіл. - До 40 мільйонів гривень. Спочатку, як я говорив, на ці заходи спрямували 30 мільйонів", - наголосив Віталій Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19436) Кличко Віталій (3509) школа (2205) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+4
Дистанционное обучение гораздо эффективнее
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04.09.2020 12:38
+3
Это только начало.
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04.09.2020 12:43
+3
Только их родителям потом время, проведенное с детьми, в педагогиический стаж зачислять нужно
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04.09.2020 12:44
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Дві школи та ще 20 класів в 11 школах Києва перевели на дистанційне навчання через захворювання вчителів та учнів на COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 9012
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04.09.2020 13:02 Відповісти
Дистанционное обучение гораздо эффективнее
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04.09.2020 12:38 Відповісти
Только их родителям потом время, проведенное с детьми, в педагогиический стаж зачислять нужно
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04.09.2020 12:44 Відповісти
Неправда.
При наличии плюсов, там очень много и минусов.
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04.09.2020 12:48 Відповісти
да. и кто же тогда должен скидываться на поклейку обоев и замену штор в квартирах таких дистанционных школьников, кто оплатит пребывание родителей дома?
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04.09.2020 12:58 Відповісти
Это только начало.
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04.09.2020 12:43 Відповісти
Хехе, можно было и не начинать...
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04.09.2020 12:44 Відповісти
Только жесткий карантин! Только единственный выход... пока еще не поздно.
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04.09.2020 12:53 Відповісти
Прикольно, а сьогодні лише 4-те вересня!..
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04.09.2020 12:59 Відповісти
и так тупень на тупне учиться не хотят, а без школы боюсь даже представить какое поколение дебилов растёт
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04.09.2020 14:36 Відповісти
Кто закрыл школы пойдет под суд. Карантин вне закона. КС ясно сказал.
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04.09.2020 16:33 Відповісти
 
 