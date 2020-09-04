Дві школи та ще 20 класів в 11 школах Києва перевели на дистанційне навчання через захворювання вчителів та учнів на COVID-19, - Кличко
Дві столичні школи переведено на дистанційне навчання через захворювання вчителів. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили 20 класів. Там виявили інфікованих учнів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
"На сьогодні дві столичні школи переведені на дистанційне навчання через захворювання вчителів. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів. Через захворювання учнів на коронавірус. Також, тимчасово закрили на карантин 4 дитячі садочки. По одному в Деснянському, Печерському, Оболонському та в Дніпровському районах, - повідомив мер. - Я знову звертаюся до батьків: якщо зранку ви бачите у дитини симптоми ГРВІ – не ведіть її в садочок чи школу! Будьте уважними до здоров"я своїх дітей та безпеки інших дітлахів", - наголосив Кличко.
Він підкреслив, що місто робить все, щоб не допустити спалахів хвороби в начальних закладах. Так всі муніципальні заклади освіти отримали необхідні дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту.
Усі школи працюють за чітким регламентом. І мають також інструкції на випадок виявлення хворого на коронавірус.
Учням та педагогам щоранку, перед заняттями, вимірюють температуру. А класи на перервах провітрюють.
"Більше того, задля посилення протиепідемічної безпеки місто збільшило фінансування витрат на закупівлю необхідних засобів для шкіл. - До 40 мільйонів гривень. Спочатку, як я говорив, на ці заходи спрямували 30 мільйонів", - наголосив Віталій Кличко.
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