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Глави МЗС країн Нормандського формату налаштовані на зустріч у вересні, - Кулеба

Глави МЗС країн Нормандського формату налаштовані на зустріч у вересні, - Кулеба

Зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць Нормандського формату (Україна, Німеччина, Франція, Росія) планується у вересні, після зустрічі радників лідерів країн, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"План полягає в тому, щоб міністри зустрілися після того, як зустрінуться радники лідерів "нормандського формату". Станом на зараз зустріч радників запланована, триває активна підготовка до неї. Буквально, сидячи у Верховній Раді я час від часу відволікався на листування з колегами щодо підготовки до цієї зустрічі. Тому, як тільки радники зустрінуться, ми побачимо, як мине ця зустріч, чи буде результатів досягнуто, і я думаю, що якщо не станеться на цій зустрічі нічого форс-мажорного, буде створено умови і для зустрічі міністрів закордонних справ", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, глави МЗС, як і раніше, налаштовані на проведення цієї зустрічі у вересні, і глава МЗС РФ Сергій Лавров не проти проведення такої зустрічі.

"І я, і мої німецький та французький колеги налаштовані на проведення цієї зустрічі у вересні. І, наскільки мене поінформували мої колеги, яких я згадав, російський міністр Сергій Лавров також не заперечує проти проведення такої зустрічі", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти РФ за отруєння Навального необхідно запровадити санкції й переглянути політику щодо будівництва "Північного потоку-2", - Кулеба

Автор: 

перемовини (2865) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+1
максимум так
Главы МИД стран Нормандского формата настроены на встречу в сентябре, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9017
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04.09.2020 12:44
+1
Правда на этой встрече будет 100% отрицательный результат,но то не беда для зелени. Ещё кусок территории отдадут и обменяют пару наркоманов. Победа.
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04.09.2020 12:45
+1
А в ці хвилини-
Войска США передислоцируют на учения в Литву. Они пройдут недалеко от границы с Беларусью

В НАТО заявляют о "строго оборонительном характере тренировок"
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04.09.2020 12:48
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Придушите старичка(Кабаева)
Можно и без "новичка"
Молча, дружно, и в шесть рук.
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04.09.2020 12:44 Відповісти
Глави МЗС країн Нормандського формату налаштовані на зустріч у вересні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 183
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04.09.2020 13:01 Відповісти
У куклы в жопе есть рука.
Она и мозг, и голова.
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04.09.2020 13:07 Відповісти
максимум так
Главы МИД стран Нормандского формата настроены на встречу в сентябре, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9017
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04.09.2020 12:44 Відповісти
Правда на этой встрече будет 100% отрицательный результат,но то не беда для зелени. Ещё кусок территории отдадут и обменяют пару наркоманов. Победа.
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04.09.2020 12:45 Відповісти
А в ці хвилини-
Войска США передислоцируют на учения в Литву. Они пройдут недалеко от границы с Беларусью

В НАТО заявляют о "строго оборонительном характере тренировок"
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04.09.2020 12:48 Відповісти
http://rusjev.net/2020/09/04/tajvan-sbil-sovremennyj-kitajskij-istrebitel/ Тайвань сбил современный китайский истребитель над своей территорией (видео)
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04.09.2020 13:02 Відповісти
а если не получиться - то в октябре и так далее - ну вы поняли
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04.09.2020 13:24 Відповісти
 
 