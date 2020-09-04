Кулеба пояснив свої слова про жорстку реакцію на дії Білорусі: На риторику буде словесна відповідь, на дії - дієва

Україна буде жорсткими діями реагувати на дії білоруської сторони, а не на її риторику.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

"Коли я сказав про жорсткі дії, ми будемо жорсткими діями реагувати на дії Білорусі, а не на слова Білорусі. Ми бачимо, як нагнітається, на жаль, з білоруського боку, і з російського боку риторика, висуваються якісь абсолютно фантасмагоричні версії і стосовно начебто участі України в розхитуванні ситуації в Білорусі, що, звісно, є неправдою, і фантасмагоричні версії щодо отруєння Навального. Риторики дуже багато. Ми чітко реагуємо на ці речі", - сказав міністр.

За його словами, "на кожну риторику буде словесна відповідь, а на кожну дію буде вже дієва відповідь".

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Gazeta.ua заявив, що Україна готова йти на жорсткі кроки, якщо недружні дії Білорусі триватимуть, і ризики зростатимуть, навіть далі, ніж виклик посла України на консультації.