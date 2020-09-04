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Кулеба пояснив свої слова про жорстку реакцію на дії Білорусі: На риторику буде словесна відповідь, на дії - дієва

Кулеба пояснив свої слова про жорстку реакцію на дії Білорусі: На риторику буде словесна відповідь, на дії - дієва

Україна буде жорсткими діями реагувати на дії білоруської сторони, а не на її риторику.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

"Коли я сказав про жорсткі дії, ми будемо жорсткими діями реагувати на дії Білорусі, а не на слова Білорусі. Ми бачимо, як нагнітається, на жаль, з білоруського боку, і з російського боку риторика, висуваються якісь абсолютно фантасмагоричні версії і стосовно начебто участі України в розхитуванні ситуації в Білорусі, що, звісно, є неправдою, і фантасмагоричні версії щодо отруєння Навального. Риторики дуже багато. Ми чітко реагуємо на ці речі", - сказав міністр.

За його словами, "на кожну риторику буде словесна відповідь, а на кожну дію буде вже дієва відповідь".

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Gazeta.ua заявив, що Україна готова йти на жорсткі кроки, якщо недружні дії Білорусі триватимуть, і ризики зростатимуть, навіть далі, ніж виклик посла України на консультації.

Автор: 

Білорусь (7927) Лукашенко Олександр (2653) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
Шота не понил, так какой конкретно ответ был и будет на похищение подростка, кажется Гриба, который оказался в Краснодарском СИЗО и не выданных нам террористов-вагнеровцев? Какие дела в ответ на эти дела?
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04.09.2020 12:51
+5
Эту нечисть-дрочера от национального беларуского флага аж на балкон закинуло.
Ломает и корежит мертвечуковскую тухлятину от всего национального.
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04.09.2020 12:58
+4
Ківа вже на балконі рукоблудствує!?
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04.09.2020 12:52
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Короче за базаром совсем не следят.
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04.09.2020 12:50 Відповісти
Цензор Вы что то медленно новости мониторитеКулеба пояснил свои слова о жесткой реакции на действия Беларуси: На риторику будет словесный ответ, на действия - действенный - Цензор.НЕТ 6379
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04.09.2020 12:50 Відповісти
Ківа вже на балконі рукоблудствує!?
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04.09.2020 12:52 Відповісти
Эту нечисть-дрочера от национального беларуского флага аж на балкон закинуло.
Ломает и корежит мертвечуковскую тухлятину от всего национального.
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04.09.2020 12:58 Відповісти
То Шуфрич ,мобилка медведчука
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04.09.2020 13:13 Відповісти
Если на той тряпке, что держит Кива, внезапно появятся пятна, значит одна из рук, что ее держат - фальшивая. . А может, и обе.
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04.09.2020 12:59 Відповісти
Неа, руки не фальшивые, там за тряпкой две руки в голубых рукавах и черных перчатках.
Так называемая - спонсорская поддержка
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04.09.2020 13:04 Відповісти
Какие вы слепые Шуфрича от Кивы не отличите ..или какая разница ?
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04.09.2020 13:14 Відповісти
В сортах говна не разбираюсь.
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04.09.2020 14:20 Відповісти
А ви не помітили, що Шуфрич давно не піжжений?))
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04.09.2020 13:05 Відповісти
притих , на собственный (чистомордный) рекорд идет
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04.09.2020 13:12 Відповісти
Шота не понил, так какой конкретно ответ был и будет на похищение подростка, кажется Гриба, который оказался в Краснодарском СИЗО и не выданных нам террористов-вагнеровцев? Какие дела в ответ на эти дела?
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04.09.2020 12:51 Відповісти
Действенные или словесные, во как.
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04.09.2020 12:53 Відповісти
Вах-вах-вах...какой страшній міністр, слюшай!
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04.09.2020 12:51 Відповісти
Дмитрий активизировался на ресурсе, наверное на выходные на море, и что то мне подсказывает что не на Азовское.
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04.09.2020 12:52 Відповісти
Нужно перестать закупать нефтепродукты в ********* - луки мудищева , медведчука.
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04.09.2020 12:53 Відповісти
неужели сигаретный контробас Луки прикроем ?
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04.09.2020 12:59 Відповісти
Тебя рашиста говнометчика пригожинского забыли спросить
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04.09.2020 14:14 Відповісти
Який би лука не був відморожений, немає для України зовнішньополітичної вигоди сваритися з його режимом.
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04.09.2020 13:35 Відповісти
Вона вас чіпає, та Білорусь?!
У себе наведіть спочатку лад.
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04.09.2020 14:02 Відповісти
В тебе.
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04.09.2020 14:06 Відповісти
Ватка,так хитрозачесанный обвинил Украину во вмешательстве в дела Беларуси! Виходит, что зачипаэ...
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04.09.2020 14:16 Відповісти
Хватит болтать, пора к делу переходить и бить по белорусскому экспорту в Украину. Тем более дисбаланс в пользу РБ.
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04.09.2020 14:08 Відповісти
Давайте, "умники", посритесь ещё и с Беларусью. Дипломаты хреновы. Лучше за базаром следите и за "активистами".
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04.09.2020 15:17 Відповісти
 
 