У Києві зростає кількість хворих на COVID-19 медиків, з початку пандемії вже 948 випадків, - Кличко

У столиці збільшується кількість хворих медиків. Всього за час пандемії COVID-19 захворіли 948 медичних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість хворих серед медиків. Всього за час пандемії COVID-19 захворіли 948 медичних працівників. Переважна більшість з них підхопили вірус, виконуючи професійні обов'язки", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що на сьогодні в стаціонарах лікуються 33 медики й одужали 772.

"Збільшення кількості хворих серед медичного персоналу пояснюється і зростанням захворюваності в столиці. Зокрема, збільшенням кількості госпіталізованих. Тому, коли нехтуєте правилами безпеки, думайте і про те, чи буде кому вас рятувати і лікувати!" - зазначив Віталій Кличко.

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