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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві зростає кількість хворих на COVID-19 медиків, з початку пандемії вже 948 випадків, - Кличко

У Києві зростає кількість хворих на COVID-19 медиків, з початку пандемії вже 948 випадків, - Кличко

У столиці збільшується кількість хворих медиків. Всього за час пандемії COVID-19 захворіли 948 медичних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість хворих серед медиків. Всього за час пандемії COVID-19 захворіли 948 медичних працівників. Переважна більшість з них підхопили вірус, виконуючи професійні обов'язки", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що на сьогодні в стаціонарах лікуються 33 медики й одужали 772.

"Збільшення кількості хворих серед медичного персоналу пояснюється і зростанням захворюваності в столиці. Зокрема, збільшенням кількості госпіталізованих. Тому, коли нехтуєте правилами безпеки, думайте і про те, чи буде кому вас рятувати і лікувати!" - зазначив Віталій Кличко.

Також читайте: МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3509) лікарі (1287) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
И как Вы их защищаете ? Костюмы, антисептики ? Или просто маска ?
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04.09.2020 12:59
+1
Фельдшером на КОВІДну швидку.
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04.09.2020 13:36
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И как Вы их защищаете ? Костюмы, антисептики ? Или просто маска ?
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04.09.2020 12:59 Відповісти
Ніяк, хто сам собі щось купив в тому й ходить.
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04.09.2020 13:03 Відповісти
Брехня.
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04.09.2020 13:07 Відповісти
Ну то й не бреши, хто проти?
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04.09.2020 13:34 Відповісти
См. выше.
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04.09.2020 13:41 Відповісти
Відповідай за себе. Все в нього є!
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04.09.2020 13:42 Відповісти
Всё есть.
Увы, почти ВСЕ расслабились.
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04.09.2020 13:08 Відповісти
Тут многие думают что просто маска - 100% гарантии.
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04.09.2020 13:15 Відповісти
Єта фсё подлая правакация! Парахаботи хочуть відмінити вибори, де зєкоманда отримає бєзагаворачную пабєду! 146%
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04.09.2020 13:02 Відповісти
Коверкание речи - признак вранья.
Исправляй ся.
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04.09.2020 13:42 Відповісти
Зелена шмаркля мене буде правопису вчити?
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04.09.2020 13:44 Відповісти
Это именно то, сообщение, которое киевляне ждали от своего мера. А че про погоду ничего не сказал? Мог бы еще добавить, что зимой ОРЗ болеют часто.
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04.09.2020 13:03 Відповісти
Я так розумію що пік призначено для пандемії в день виборів?
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04.09.2020 13:06 Відповісти
Ні, на 26-те призначено.
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04.09.2020 13:35 Відповісти
министра Степанова - в отставку - это они расказывал как защител врачей - вот редиска
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04.09.2020 13:26 Відповісти
Фельдшером на КОВІДну швидку.
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04.09.2020 13:36 Відповісти
Виталий позвони мэру Минска и пусть он тебе расскажет, как без карантина, истерик и прочего бреда решать вопрос с вирусом. Поучись у адекватных людей, раз сам не умеешь
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04.09.2020 13:37 Відповісти
 
 