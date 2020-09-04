Ар'єв оприлюднив матеріали щодо "справи вагнерівців": "Все доводить цинічну брехню влади". ДОКУМЕНТ+ВІДЕО
Єдиний вихід дізнатися, що саме сталося і чому спецоперація із затримання бойовиків ПВК Вагнера не була завершена - це створення ТСК у Верховній Раді.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз буде довгий текст, але його варто дочитати. А особливо подивитися фото, відео і документи, щоб зрозуміти всю глибину брехні влади і яку реальну зраду вчинили особи з оточення Зеленського.
Вже всі знають про історію з "Вагнерівцями". ЗМІ писали про злив спецоперації офісом президента. Її суть, як описав Юрій Бутусов – виманювання з Росії бойовиків, причетних до російської агресії на Донбасі у 2014-16 роках для подальшого арешту в Україні шляхом вербування для роботи у Венесуелі та Сирії. Яніна Соколова виставила перемовини вербувальника, оперативника наших спецслужб, з бойовиками. Зокрема, розмову з бойовиком Харитоновим, який брав участь в діверсійній групі, на рахунку якої збиті українські повітряні судна.
Влада заперечила існування такої спецоперації і назвала її фейком Я стверджую: влада бреше. Далі неспростовні докази: і не лише записи розмов і фотографії документів бойвиків.
Є лист начальника 5 управління СБУ, департамент контррозвідки, датований 13 липня 2020 року. В ньому він інформує керівника головного слідчого управління що в рамках кримінальної справи, яка розслідується з травня 2014 року через агресію Росії проти України, в 2019-20 роках встановлено формування нового незаконного збройного формування на території Росії, яке здійснює особа, що представляється "Сергій Петрович", а насправді він є українським оперативником (в документах без грифу "таємно" це ніколи не вказується), що встановив анкетні дані і опитав 40 осіб, готових начебто для відправки у Венесуелу та Сирію та взяв у них свідчення про злочини в Україні.
Є протокол огляду носіїв інформації від 25 липня 2020 року в рамках цієї кримінальної справи про напад Росії. Протокол підписаний слідчим СБУ містить прізвища "вагнерівців", чиї особисті дані і розмови з якими були на цих носіях інформації. Прізвище слідчого, зрозуміло, закреслюємо.
Так само підпис слідчого СБУ стоїть на протоколах з розшифровками розмов "вагнерівців" з вербувальником. А саме - під протоколом з розшифровками розмови з бойовиком Харитоновим, яка раніше була оприлюднена Яніною Соколовою.
Вагнерівці мали вилітати через Білорусь на Стамбул 25 липня за квитками взятими за 10 днів до того. Проте, рейс за невідомих причин, які ще треба встановити, не відбувся і був перенесений, бойовики залишилась в Білорусі, а 29 липня вони були затримані місцевим КГБ. Причина скасування рейсу і є ключовим моментом, і тут роль офісу Зеленського є ключовою, бо команда на перенесення вильоту була саме звідти. У наступні 4 дні операція була злита
Хто був серед цих бойовиків-вагнерівців? На цих кадрах ви бачите збитий російськими найманцями-вагнерівцями під Луганським аеропортом 14 червня 2014 року військовий транспортний літак ІЛ-76.
Є документи бойовика Сергія Павленка, уродженця Одеської області, на жаль. Його російський паспорт і орденські книжки медалей "За отвагу", які він у 2016 та 2018 році отримав від Владіміра Путіна. У розмові з вербувальником Павленко, громадянин РФ, зізнається, що перебував в диверсійній групі, яка 14 червня 2014 року збила ІЛ-76. Загинули 40 бійців 25 бригади і 9 членів екіпажу. Послухайте його свідчення.
Є й інші бойовики, які розповідали вербувальнику про свою інтервенцію в Україну з території Російської Федерації. Андрій Сердюков, громадянин РФ, уродженець Смоленської області. Розповів як потрапив в Україну – файл в додатку.
Ще один бойовик. Олександр Руденко. Уродженець Брянської області.Громадянин РФ. Перебував на Луганщині у 2014-16 роках в складі БТГ "Стєпь", причетної до збиття кількох українських військових суден. Нагороджений медалями за Крим, відзнаками так званої ДНР та має військовий квиток терористичного угрупуванння ДНР. Теж варто послухати фрагмент розмови.
У мене є повний пакет документів щодо всіх вагнерівців, задокументованих українськими спецслужбами. Протоколи розшифровок розмов вербувальника з вагнерівцями, підписані старшим слідчим СБУ, підозри, які направлялись в суд і підписані відповідальною особою офісу генерального прокурора, зокрема, цьому ж вищезгаданому Харитонову. Все доводить ціничну брехню влади, яка намагалася приховати факт проведення цієї операції, яка, насправді, є унікальною і показує наскільки якісно українські спецслужби навчились працювати в бойових умовах з 2014 року.
Вся ця інформація є також достатньою для того, щоб передавати у міжнародні слідчі органи щодо бойовиків Проте самі бойовики, які могли опинитись в руках українських правоохоронців, в результаті були відпущені білоруськими спецслужбами в РФ і уникли покарання
Неодноразово лунала інформація, що злив відбувся з офісу президента України, тому білоруське КГБ арештувало бойовиків. Це не були вуличні бійці для "дестабілізації Білорусі". Як свідчать дані – це були оператори Переносних зенітно-ракетних комплексів та інші військові спеціальності, не пов’язані з можливими вуличними зіткненнями. Отже, їхньою метою була явно не Білорусь.
Єдиний вихід дізнатися що саме сталося і чому спецоперація не була завершена це створення ТСК у Верховній Раді. Слідчу комісію вимагають військові, родини загиблих. Мають повне право знати чому вбивці захисників України уникнули покарання. І навіть те, що зараз за наказом з Банкової нищать докази цієї операції, правду не зупинить. Тим, хто злив спецоперацію доведеться відповісти. Перед родинами загиблих в першу чергу", - заявив нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
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. Тиша. Гробова.
Це ж не мальдіви і не ліпецк. Про фсбшника Ермака наші недорогенькі або добре або нічого!!
Сядете зелені мерзотники , якщо не сьогодні , то трішечки згодом !
И не только журналисты
А где же так называемые "националисты" ? Например, помню был такой парниша Тягныбок Кто знает, еще в Украине или уже куда то эмигрировал ?
Заехали в Беларусь, должны были вылететь в Турцию, но решили спросить разрешение у Зеленского на проведение операции на самом последнем этапе!? Чего спрашивается это понадобилось, ведь все так хорошо шло? Далее Зеленский отменил такую фантастическую операцию, а значит предатель! Я правильно понимаю?
Отлично, я за создание комиссии по расследованию этого дела!
Заодно выяснить про остальные группы вагнеровцев, о которых говорит Лукашенко в интервью Гордону, что Украина его предупредила об этом. Их тоже Сергей Петрович завербовал? Почему Уткин (Вагнер) в Украине даже не в розыске при таких спецслужбах?!
...Потому что Фантомас, господа - это Я!! )))))))))))))))))))))))))
В пятницу под вечер, Москва расширила персональные санкции против Украины.
Главным персонажем нового санкционного списка стал её Пятый президент.
Искренние поздравления Петру Алексеевичу - в глазах Кремля, он по-прежнему остаётся самым опасным для Балалайни украинским лидером, а в умах думающих украинцев - самым достойным Президентом 👍🏼😊
Додивився виступ нардепа Ар'єва на брифінгу. Сказати, що я в шоці - це не сказати нічого. Якщо ви помітили - я ніяк не коментував історію з вагнерівцями - з багатьох причин. Бо Бутусов для мене - не авторитет. Бо забагато питань до тої історії. Проте зараз...
Стає очевидно - операція з заманювання "вагнерівців" до України справді була. Так, можливо деталі виглядали якось інакше - існує чимало способів посадити літак що летить над нашою територією. Проте. Операція була. І чорт забирай, українські спецслужби МОГЛИ її провести. Згадаймо про Цемаха вивезеного з окупованих територій. Згадаймо "апалчєночку", яка як з'ясувалося кілька років працювала на українську розвідку. І це не єдині приклади.
Так, операція з затримання вагнерівців - була. А відтак - СБУ і ГУР БРЕХАЛИ!!! Хто міг примусити керівників спецслужб брехати аж так - дужмаю очевидно. А відтак - виникає питання, через кого інформація про операцію були злита і чому вагнерівців - спеців з ведення реальної війни, а ніяк не вуличних мордобійців - чому їх затримали білоруси з подільшим поверненням Москві?
Нардеп Гео Лерос назвав голову ОПУ Єрмака агентом ГРУ Росії - а що як він сказав чисту правду? Де реакція президента Зеленського? Чи розуміє президент, що поділяє відповідальність якщо Єрмак справді виявиться винним?
Очевидно, Верховна Рада МУСИТЬ створити тимчасову слідчу комісію і розібратися - що сталося і чому операція була зірвана? Бо правду - не сховати. Те, що в руках опозиції опинилися ці документи, чітко пояснює ЧОМУ російські посіпаки в оточенні президента Зеленського не можуть розвернути Україну в бік Москви - тому що реально чесні офіцери СБУ, ГУР, Прокуратури, ДБР та інших (ті які уже воювали за Україну і уже ковтали сльози і гризли лікті коли ховали убитих друзів), ці офіцери не мовчать і передають інформацію патріотичні опозиції.
Правду - не заховати. У ВР два вибори - або створити ТСК і розібратися, або - стати співучасниками без перебільшення ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ.
Окремо хочу сказати ботам-єрмакодявкам - тим які все ще вважають себе патріотами і переконані що борються за українську справу. Ви знаєте, ідеться про вагнерівців, що убивали на Донбасі наших пацанів і дівчат. Ідеться про потвор дотичних до убивства наших десантників у ІЛ-76 біля Луганського аеропорту. Вони гуляють на волі, бо хтось злив деталі операції Москві. Тричі подумайте перш ніж виправдовувати ТАКЕ. Ви ж не відмиєтеся потім - не сумнівайтеся.
https://site.ua/dmitro.vovnyanko/ Дмитро Калинчук
Я бы понял, если бы репостили Орестовича или шо-то в таком духе, а это, шляпа.