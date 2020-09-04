Країни-сусіди України, окрім Молдови та Румунії, перебувають у "зеленій" зоні щодо COVID-19. ПЕРЕЛІК

Країни-сусіди України, за винятком Румунії та Молдови, увійшли до "зеленої" зони поширення COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я станом на 4 вересня.

До "червоної" зони увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні (79,6). Загалом - 50 країн.

До "червоної" зони, як і раніше, входять країни-сусіди - Румунія (захворюваність 83,8 на 100 тис.) та Молдова (156,4 на 100 тис.).

Крім того, серед країн "червоної" зони - Франція, Іспанія, Чорногорія, США, Ізраїль.

До країн "зеленої" зони включено, зокрема, Індію, Чехію, Австрію, Бельгію, Нідерланди, Італію, Швецію, Велику Британію, Словенію, Туреччину, Єгипет, Грузію, Фінляндію, Швейцарію, Німеччину, Болгарію та Грецію.

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З найближчих сусідів України до "зеленої" зони входить Білорусь (24,8 на 100 тис.), Польща (26,1 на 100 тис.), Словаччина (18,7 на 100 тис.), Угорщина (16,6 на 100 тис.) та РФ (46,4 на 100 тис.).















