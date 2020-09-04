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Новини Коронавірус і карантин
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Країни-сусіди України, окрім Молдови та Румунії, перебувають у "зеленій" зоні щодо COVID-19. ПЕРЕЛІК

Країни-сусіди України, окрім Молдови та Румунії, перебувають у

Країни-сусіди України, за винятком Румунії та Молдови, увійшли до "зеленої" зони поширення COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я станом на 4 вересня.

До "червоної" зони увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні (79,6). Загалом - 50 країн.

До "червоної" зони, як і раніше, входять країни-сусіди - Румунія (захворюваність 83,8 на 100 тис.) та Молдова (156,4 на 100 тис.).

Крім того, серед країн "червоної" зони - Франція, Іспанія, Чорногорія, США, Ізраїль.

До країн "зеленої" зони включено, зокрема, Індію, Чехію, Австрію, Бельгію, Нідерланди, Італію, Швецію, Велику Британію, Словенію, Туреччину, Єгипет, Грузію, Фінляндію, Швейцарію, Німеччину, Болгарію та Грецію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа

З найближчих сусідів України до "зеленої" зони входить Білорусь (24,8 на 100 тис.), Польща (26,1 на 100 тис.), Словаччина (18,7 на 100 тис.), Угорщина (16,6 на 100 тис.) та РФ (46,4 на 100 тис.).

Країни-сусіди України, окрім Молдови та Румунії, перебувають у зеленій зоні щодо COVID-19 01
Країни-сусіди України, окрім Молдови та Румунії, перебувають у зеленій зоні щодо COVID-19 02
Країни-сусіди України, окрім Молдови та Румунії, перебувають у зеленій зоні щодо COVID-19 03
Країни-сусіди України, окрім Молдови та Румунії, перебувають у зеленій зоні щодо COVID-19 04
Країни-сусіди України, окрім Молдови та Румунії, перебувають у зеленій зоні щодо COVID-19 05
Країни-сусіди України, окрім Молдови та Румунії, перебувають у зеленій зоні щодо COVID-19 06
Країни-сусіди України, окрім Молдови та Румунії, перебувають у зеленій зоні щодо COVID-19 07
Країни-сусіди України, окрім Молдови та Румунії, перебувають у зеленій зоні щодо COVID-19 08

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А рашка? Хіба дарма їм від нас такий презент?!!
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы и Румынии, находятся в "зеленой" зоне по COVID-19 - Цензор.НЕТ 8288
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04.09.2020 13:40 Відповісти
гоу все на Мальдивы! )) ПС/ зебила на Оман - в один конец с роялем.
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04.09.2020 13:48 Відповісти
В Республике Беларусь болеет один на 130 человек. В Рашке один на 140. В Украине один на 305 человек. Но по информации из этой новости Беларусь и Рашка в плане коронавируса безопаснее Украины? Бред. Вот сайт распространения коронавируса. https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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04.09.2020 14:00 Відповісти
Там же написано, за последние две недели.
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04.09.2020 14:09 Відповісти
Дивно що Білорусь в Зеленій.. виходить що там не проводиться нормально діагностика на вірус. Бо нелогічно, що країна яка не виводила карантин,зараз саме в Зеленій зоні.
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04.09.2020 14:00 Відповісти
Статистике пост совковых стран вообще доверять нельзя
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04.09.2020 14:36 Відповісти
 
 