Бразилія, Конго і Домінікана відкрили свої кордони для громадян України. Подорожувати вже можна до 48 країн, - Кулеба

Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими для українців є 48 країн, зокрема нещодавно подорожі стали можливими в Бразилію, Домініканську Республіку і Демократичну Республіку Конго.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

"Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші громадяни. Три країни додалися до цього списку порівняно з минулим тижнем. Останнім часом додалися Бразилія, Домініканська республіка та Демократична Республіка Конго. Конго - не найбільш популярна точка для українців, а ось Бразилія і Домініканська Республіка - це доволі цікаво", - сказав Кулеба.

Також глава українського МЗС подякував уряду Болгарії, який продовжив допуск у країну громадян України без необхідності надавати результати ПЛР-тестів із 1 до 30 вересня.

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