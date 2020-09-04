Бразилія, Конго і Домінікана відкрили свої кордони для громадян України. Подорожувати вже можна до 48 країн, - Кулеба
Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими для українців є 48 країн, зокрема нещодавно подорожі стали можливими в Бразилію, Домініканську Республіку і Демократичну Республіку Конго.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю.
"Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші громадяни. Три країни додалися до цього списку порівняно з минулим тижнем. Останнім часом додалися Бразилія, Домініканська республіка та Демократична Республіка Конго. Конго - не найбільш популярна точка для українців, а ось Бразилія і Домініканська Республіка - це доволі цікаво", - сказав Кулеба.
Також глава українського МЗС подякував уряду Болгарії, який продовжив допуск у країну громадян України без необхідності надавати результати ПЛР-тестів із 1 до 30 вересня.
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Так що, зжеруть щасливим.
https://www.segodnya.ua/world/wnews/v-kongo-mezhetnicheskiy-konflikt-iz-za-pohoron-vozhdya-unes-bolee-500-zhizney-1234780.html В Конго межэтнический конфликт из-за похорон вождя унес более 500 жизней
Более 500 представителей народности бануну погибли в результате столкновений конкурирующих этнических групп в Демократической Республике Конго.
Об этом сообщает Reuters.
"Более 500 представителей народности бануну погибли в Демократической Республике Конго в результате нападения со стороны представителей народности батенде в декабре", - говорится в сообщении.
В результате межэтнического конфликта более 19 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Почти 1000 зданий были разрушены и разграблены мародерами.
Насилие было вызвано спором относительно погребения одного из вождей бануну, отметили местные чиновники.
Пусть лучше сюда едут кацапы/моксели.
ДР Конго - з початку 2020 р. більше 1 млн. біженців, там кожний воює з кожним, про якісь хвороби там взагалі ніхто не говорить.
Ну от вроді Кулеба - притомна людина, але деколи таке відчебучить. От це він вважає здобутком? Плять, будучи в зебільній владі навіть нормальна людина перетворюється на ідіота.
Прилетает самолет с туристами в дичайшую африканскую пердь. В салон выходит стюардесса и сообщает на английском:
- Леди и джентльмены, добро пожаловать, бла-бла-бла, и еще раз напоминаю о мерах предосторожности - в этой стране одна половина населения болеет СПИДом, а вторая половина - туберкулезом!
Один мужик, который на инглише ни в зуб ногой, спрашивает рядом сидящего:
- Слышь, друг... Чего она говорит?
- Кароч, это... типа... э-э-э... В общем, трахать можно только тех, кто кашляет.
Головне щоб звідти нікого потім не приймати.