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Бразилія, Конго і Домінікана відкрили свої кордони для громадян України. Подорожувати вже можна до 48 країн, - Кулеба

Бразилія, Конго і Домінікана відкрили свої кордони для громадян України. Подорожувати вже можна до 48 країн, - Кулеба

Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими для українців є 48 країн, зокрема нещодавно подорожі стали можливими в Бразилію, Домініканську Республіку і Демократичну Республіку Конго.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

"Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші громадяни. Три країни додалися до цього списку порівняно з минулим тижнем. Останнім часом додалися Бразилія, Домініканська республіка та Демократична Республіка Конго. Конго - не найбільш популярна точка для українців, а ось Бразилія і Домініканська Республіка - це доволі цікаво", - сказав Кулеба.

Також глава українського МЗС подякував уряду Болгарії, який продовжив допуск у країну громадян України без необхідності надавати результати ПЛР-тестів із 1 до 30 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єгипет дозволив туристам здавати тест на коронавірус в аеропортах після прильоту

Автор: 

туризм (1561) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
Ёпт. Побежал чемодан в Конго собирать. Афигеть...
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04.09.2020 13:55
+6
И мне очередь займите!
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04.09.2020 14:00
+5
жаль, что они не читают нашу статистику...
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04.09.2020 13:54
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жаль, что они не читают нашу статистику...
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04.09.2020 13:54 Відповісти
Ёпт. Побежал чемодан в Конго собирать. Афигеть...
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04.09.2020 13:55 Відповісти
И мне очередь займите!
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04.09.2020 14:00 Відповісти
И я с вами)))))
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04.09.2020 14:06 Відповісти
Не вопрос)))) Добегу займу)))
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04.09.2020 14:35 Відповісти
Бразилія, Конго і Домінікана відкрили свої кордони для громадян України. Подорожувати вже можна до 48 країн, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6891
Ласкаво просимо, туристи з України!
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04.09.2020 14:28 Відповісти
Тільки от середня зп у них вища за нашу...
Які ми щасливі, що не знаємо, які ми нещасні...
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04.09.2020 14:50 Відповісти
Це в Конго вища зарплата?:
https://ktogdeskolko.com/dr-kongo
У людоїдів середня, як наша мінімалка. Ферштейн?
Так що, зжеруть щасливим.
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04.09.2020 15:58 Відповісти
Хм, а я покопирсався у різних джерелах, так там вазується від 400 до 490$.
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04.09.2020 17:13 Відповісти
Прикол в тому, що Конго взагалі-то два. Є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE Республіка Конго (неофіційна назва - Конго-Браззавіль), а є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE Демократична Республіка Конго (колишній Заїр), про яку власне йде мова і до якої можна їхати.
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04.09.2020 17:31 Відповісти
До любої. Квиток - в один кінець в любому випадку.
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05.09.2020 10:56 Відповісти
Згадалося, як минулого року через суперечку про місце поховання якогось вождя у Конго (тому, яке Демократична Республіка) стався суворий заруб між племенами. Понад 500 трупів і 20.000 біженців. Весело у них там...

https://www.segodnya.ua/world/wnews/v-kongo-mezhetnicheskiy-konflikt-iz-za-pohoron-vozhdya-unes-bolee-500-zhizney-1234780.html В Конго межэтнический конфликт из-за похорон вождя унес более 500 жизней

Более 500 представителей народности бануну погибли в результате столкновений конкурирующих этнических групп в Демократической Республике Конго.
Об этом сообщает Reuters.
"Более 500 представителей народности бануну погибли в Демократической Республике Конго в результате нападения со стороны представителей народности батенде в декабре", - говорится в сообщении.
В результате межэтнического конфликта более 19 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Почти 1000 зданий были разрушены и разграблены мародерами.
Насилие было вызвано спором относительно погребения одного из вождей бануну, отметили местные чиновники.
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05.09.2020 11:50 Відповісти
Я чекаю на Гондурас.
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05.09.2020 10:47 Відповісти
Урядам цих країн п..охер на здоров'я своїх громадян. Головне зрубати з туристів бабосиків...
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04.09.2020 13:57 Відповісти
досягнення зе-влади. а Європа незабаром закриє безвіз
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04.09.2020 13:59 Відповісти
Бразилия одна из самых опасных для туризма стран, с наиболее криминогенной обстановкой в мире. К тому же в Бразилия входит в топ 3 стран, где коронавирус распространяется с космической скоростью и количество ежедневных случаев выявления коронавируса достигает 100 тыс. чел. в день!

Пусть лучше сюда едут кацапы/моксели.
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04.09.2020 13:59 Відповісти
Где-то рядом с Украиной?
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04.09.2020 14:22 Відповісти
Рядом с москальщиной, шо Мексика, шо Бразилия, шо москвабад - одно болото.
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04.09.2020 14:30 Відповісти
Завтра поїду до Конги.
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04.09.2020 14:09 Відповісти
Никогда мне не понять туризма в страны третьего мира
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04.09.2020 14:12 Відповісти
Ви що? Там у жінок ТАКІ губи!

Бразилія, Конго і Домінікана відкрили свої кордони для громадян України. Подорожувати вже можна до 48 країн, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9376
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04.09.2020 14:15 Відповісти
таке страхіття, не дай бо
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04.09.2020 14:22 Відповісти
А у чоловіків...
Бразилія, Конго і Домінікана відкрили свої кордони для громадян України. Подорожувати вже можна до 48 країн, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2113
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04.09.2020 14:34 Відповісти
Вони отими гаками чіпляють отих з тацями на підборідді)))
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04.09.2020 14:51 Відповісти
Не впевнений, що хочу побачити це шоу
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04.09.2020 17:21 Відповісти
За підборіддя.
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05.09.2020 10:48 Відповісти
А у Ксении Собчак ТАМ тоже так?
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05.09.2020 10:54 Відповісти
Бразилія - 2 місце в світі по зараженню COVID-19, навіть Індія з своїм 1 млрд. населення ще їх не догнала.
ДР Конго - з початку 2020 р. більше 1 млн. біженців, там кожний воює з кожним, про якісь хвороби там взагалі ніхто не говорить.
Ну от вроді Кулеба - притомна людина, але деколи таке відчебучить. От це він вважає здобутком? Плять, будучи в зебільній владі навіть нормальна людина перетворюється на ідіота.
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04.09.2020 14:13 Відповісти
Владивосток открыт - но нам туда не надо! (с)
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04.09.2020 14:17 Відповісти
Кто не болел малярией, бегом в Конго там много диких обезьян (горил и шимпанзе) и на деревьях растут бананы))
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04.09.2020 14:21 Відповісти
Згадав анекдот в тему:

Прилетает самолет с туристами в дичайшую африканскую пердь. В салон выходит стюардесса и сообщает на английском:
- Леди и джентльмены, добро пожаловать, бла-бла-бла, и еще раз напоминаю о мерах предосторожности - в этой стране одна половина населения болеет СПИДом, а вторая половина - туберкулезом!
Один мужик, который на инглише ни в зуб ногой, спрашивает рядом сидящего:
- Слышь, друг... Чего она говорит?
- Кароч, это... типа... э-э-э... В общем, трахать можно только тех, кто кашляет.
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04.09.2020 14:23 Відповісти
Та наші короналюби нєхай путішествують куди хочуть...
Головне щоб звідти нікого потім не приймати.

Бразилія, Конго і Домінікана відкрили свої кордони для громадян України. Подорожувати вже можна до 48 країн, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7502
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04.09.2020 14:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cLnDcybh1UY На далёкой Амазонке (Никитины)
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04.09.2020 14:51 Відповісти
Щас получу зарплату 6000грн и зразу же в Бразилию..........
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04.09.2020 17:36 Відповісти
ПетуШариям, Совкам, Мацкалам, Жопоблокоацам, Дамбасам, Крысчанам - всем этим гомикам Волчий билет в Конго - в один конец!
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04.09.2020 18:16 Відповісти
таак это результат работы мида или случилось само собой? конечно, само собой... вопрос - а нафига нужен мид, если мы все умеем читать и работать в Интернете...
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05.09.2020 05:43 Відповісти
 
 