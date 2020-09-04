Столтенберг про отруєння Навального: Докази Берліна не викликають сумнівів. РФ повинна відповісти на "серйозні запитання"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в НАТО немає сумнівів в доказах Берліна про отруєння Олексія Навального "новачкам" на території РФ, тому Росія повинна відповісти на "серйозні запитання".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Столтенберг заявив в п'ятницю після засідання послів НАТО з приводу отруєння Навального.

Генсек НАТО наголосив, що отруєння Навального є "жахливим замахом на вбивство". Він розповів, що на засіданні Німеччина проінформувала послів Альянсу у цій справі.

"Докази не викликають сумнівів. Навальний був отруєний бойовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок". Застосування такого виду зброї жахає", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що використання хімічного нервового агента є порушення міжнародного права і всі члени НАТО засудили застосування такого виду зброї.

"Ми закликаємо РФ повністю співпрацювати з неупередженим міжнародним розслідуванням, щоб притягнути винних до відповідальності", - сказав Столтенберг, додавши, що "Росія зобов’язана дати відповіді на такі серйозні питання".

Напередодні Євросоюз закликав до спільного міжнародного відповіді на отруєння Навального і допустив запровадження санкцій.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.