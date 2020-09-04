Столтенберг про отруєння Навального: Докази Берліна не викликають сумнівів. РФ повинна відповісти на "серйозні запитання"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в НАТО немає сумнівів в доказах Берліна про отруєння Олексія Навального "новачкам" на території РФ, тому Росія повинна відповісти на "серйозні запитання".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Столтенберг заявив в п'ятницю після засідання послів НАТО з приводу отруєння Навального.
Генсек НАТО наголосив, що отруєння Навального є "жахливим замахом на вбивство". Він розповів, що на засіданні Німеччина проінформувала послів Альянсу у цій справі.
"Докази не викликають сумнівів. Навальний був отруєний бойовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок". Застосування такого виду зброї жахає", - сказав Столтенберг.
Він підкреслив, що використання хімічного нервового агента є порушення міжнародного права і всі члени НАТО засудили застосування такого виду зброї.
"Ми закликаємо РФ повністю співпрацювати з неупередженим міжнародним розслідуванням, щоб притягнути винних до відповідальності", - сказав Столтенберг, додавши, що "Росія зобов’язана дати відповіді на такі серйозні питання".
Напередодні Євросоюз закликав до спільного міжнародного відповіді на отруєння Навального і допустив запровадження санкцій.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
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"Світова спільнота" не помітила голодомор в 30-х роках в совєтах і відгрохала Сталіну тисячі заводів руками рабів... Нічого, тільки бізнес. Та і зараз сміхотворні санкції тільки підбадьорюють Пуйла. Він вже відповів на всі ваші питання. Ваш хід, сцикуни.
Щось дуже сумнівно що його б випустили з Росії якби це було правдою.
Та і з скрипалями........... там одна клоунада.
Сопливый либерализм во время войны хуже самоубийства.
А ничего, что он был под следствием и уже влетел на 4 млн рублей за оскорбление ветерана и манипуляции с производителем! Суды приостановили...
хочет на опохмел получить с Навального ?
Песков УЖЕ ответил - сказал что у них там было все ОК, и они понятия не имеют, чем немцы отравили Навального.
Короче традиционно ИХТАМНЕТ.
Ирак только имея подозрение о наличии химического оружия расхерачили, а паРашка открыто сцыт вам в глаза, вызывает только озабоченности.
"Доказательства Берлина не вызывают сомнений." но тем не менее "Северный поток" достраивают всеми правдами и неправдами. Чем они лучше, того кто сидит в Кремле? Они соучастники.
должен ли джентльмен, если он должен