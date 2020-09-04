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Новини
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Столтенберг про отруєння Навального: Докази Берліна не викликають сумнівів. РФ повинна відповісти на "серйозні запитання"

Столтенберг про отруєння Навального: Докази Берліна не викликають сумнівів. РФ повинна відповісти на

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в НАТО немає сумнівів в доказах Берліна про отруєння Олексія Навального "новачкам" на території РФ, тому Росія повинна відповісти на "серйозні запитання".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Столтенберг заявив в п'ятницю після засідання послів НАТО з приводу отруєння Навального.

Генсек НАТО наголосив, що отруєння Навального є "жахливим замахом на вбивство". Він розповів, що на засіданні Німеччина проінформувала послів Альянсу у цій справі.

"Докази не викликають сумнівів. Навальний був отруєний бойовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок". Застосування такого виду зброї жахає", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що використання хімічного нервового агента є порушення міжнародного права і всі члени НАТО засудили застосування такого виду зброї.

"Ми закликаємо РФ повністю співпрацювати з неупередженим міжнародним розслідуванням, щоб притягнути винних до відповідальності", - сказав Столтенберг, додавши, що "Росія зобов’язана дати відповіді на такі серйозні питання".

Напередодні Євросоюз закликав до спільного міжнародного відповіді на отруєння Навального і допустив запровадження санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти РФ за отруєння Навального необхідно запровадити санкції й переглянути політику щодо будівництва "Північного потоку-2", - Кулеба

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Автор: 

НАТО (6431) отруєння (944) росія (65052) Навальний Олексій (612) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+9
На які "вопроси" вам ще не відповіли?
"Світова спільнота" не помітила голодомор в 30-х роках в совєтах і відгрохала Сталіну тисячі заводів руками рабів... Нічого, тільки бізнес. Та і зараз сміхотворні санкції тільки підбадьорюють Пуйла. Він вже відповів на всі ваші питання. Ваш хід, сцикуни.
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04.09.2020 14:30
+6
Що ж це стільки хаю за якогось карманного "опозиціонера". Кацапи вже вбили більше 13 тис. українців на нашій же території, збили 2 "Боїнги" (не треба забувати про наш над Тегераном), покидали в тюрми тисячі кримських татар і інших українців, а вони за рашистського імперця "попозиціонера" Гапона переживають.
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04.09.2020 14:44
+5
Шурик! На тебе если проверят, не спасут. Уровень медицины в твоей запоребриковой "корее" не потянет
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04.09.2020 14:45
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Правила форума Рада форумчан
Вопрос когда будет достроен СП-2?)
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04.09.2020 14:21 Відповісти
Никагдааа...
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04.09.2020 14:24 Відповісти
Та у немчиков демократия отдельно, а бизнес отдельно. Поэтому будут мутить и дальше с этим сп2
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04.09.2020 14:27 Відповісти
Ну чего, МИД ихний высказался резко и Меркель. Там ведь тема для Гааги, хим оружие пятнадцать лет как под запретом, на лицо факт гос терроризма, быстро не будет, но верно...
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04.09.2020 14:29 Відповісти
Тогда они ведут бизнес с террористами
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04.09.2020 14:32 Відповісти
Отож.
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04.09.2020 15:18 Відповісти
_Ответить на... вопросы. Не ответить за - а чего-то там наболтать западным пустозвонам. В который раз. Западом рулят пигмеи и беспринципные подонки, это ясно.
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04.09.2020 14:26 Відповісти
Ну да, а рф правит бога тырь,гигант мысли и просто моцный старик
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04.09.2020 15:32 Відповісти
_Серийный маньяк и людоед там правит. В то время как на Западе правят ничтожества, пустомели и живущие в сказке с феями и единорогами ботаны (типа Обамы). Разумеется этот сброд маньяку не соперник, он их презирает и ноги о них вытирает.
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04.09.2020 15:39 Відповісти
Че серьезно, ждите ответа.
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04.09.2020 14:26 Відповісти
А какой сильный ход лука сделал на встрече с Мишустиным, вот это гигант мысли, апупео апупеоз...
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04.09.2020 14:27 Відповісти
На які "вопроси" вам ще не відповіли?
"Світова спільнота" не помітила голодомор в 30-х роках в совєтах і відгрохала Сталіну тисячі заводів руками рабів... Нічого, тільки бізнес. Та і зараз сміхотворні санкції тільки підбадьорюють Пуйла. Він вже відповів на всі ваші питання. Ваш хід, сцикуни.
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04.09.2020 14:30 Відповісти
нужно двойную дозу обеспокоености
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04.09.2020 14:31 Відповісти
Какой-то бесполезный этот Новичок. Никого не может убить.
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04.09.2020 14:32 Відповісти
Твоему ***** нужно чтобы его враги мучились.
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04.09.2020 14:40 Відповісти
Шурик! На тебе если проверят, не спасут. Уровень медицины в твоей запоребриковой "корее" не потянет
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04.09.2020 14:45 Відповісти
Майор шпили-вили сфыздил половину дозы для тещи ...
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04.09.2020 15:34 Відповісти
Питання одне - що ж це за яд такий "новачок", що від нього ніхто не вмирає?
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04.09.2020 14:39 Відповісти
8 июля в Великобритании после контакта с нервно-паралитическим веществом группы «Новичок» скончалась местная жительница, 44-летняя Дон Стерджесс. Ещё один человек (Чарли Роули, знакомый погибшей) находится в тяжёлом состоянии в реанимации, пишет https://www.bbc.com/russian/news-44760920 BBC .
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04.09.2020 14:46 Відповісти
Ты забыл добавить, что Скрипали благополучно уехали в Новую Зеландию! А 44-летняя Дон Стерджесс скончалась от тюбика, найденного в мусорном бачке...
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04.09.2020 14:52 Відповісти
Отравились и в тот же день уехали, так?
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04.09.2020 14:55 Відповісти
У разведчиков, а тем более, у бывших разведчиков жизнь непредсказуемая и всегда покрыта тайною и секретами...
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04.09.2020 15:03 Відповісти
Вовремя антидот дают плюс западная медицина
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04.09.2020 14:47 Відповісти
Ну так навальний спочатку ж був у російській лікарні.
Щось дуже сумнівно що його б випустили з Росії якби це було правдою.
Та і з скрипалями........... там одна клоунада.
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04.09.2020 14:56 Відповісти
пишите на родном, свинособачьем, не коверкайте Українську мову
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04.09.2020 15:27 Відповісти
Ответом будет достроить СП-2..
Столтенберг про отруєння Навального: Докази Берліна не викликають сумнівів. РФ повинна відповісти на "серйозні запитання" - Цензор.НЕТ 8065
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04.09.2020 14:39 Відповісти
все время мучает вопрос, а каким образом вы собираетесь кацапов заставить отвечать?
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04.09.2020 14:41 Відповісти
И шо ? Настучите им по грязной жопе кожаной плеткой ?
Сопливый либерализм во время войны хуже самоубийства.
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04.09.2020 14:43 Відповісти
Що ж це стільки хаю за якогось карманного "опозиціонера". Кацапи вже вбили більше 13 тис. українців на нашій же території, збили 2 "Боїнги" (не треба забувати про наш над Тегераном), покидали в тюрми тисячі кримських татар і інших українців, а вони за рашистського імперця "попозиціонера" Гапона переживають.
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04.09.2020 14:44 Відповісти
Такой шум подымают, как будто бы Навальный - Король Африки или президент Северного полушария!

А ничего, что он был под следствием и уже влетел на 4 млн рублей за оскорбление ветерана и манипуляции с производителем! Суды приостановили...
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04.09.2020 14:47 Відповісти
поетому его надо отравить! - как мило и по кацапски....
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04.09.2020 14:52 Відповісти
Отравить, что бы он не платил?
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04.09.2020 14:57 Відповісти
4 млн рублей для путина это как для тебя 4 копейки. Он даже не заметит.
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04.09.2020 15:10 Відповісти
а шо за вытиран ?
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04.09.2020 15:18 Відповісти
эй, дядя, чем этот ваш вытиран недоволен ?
хочет на опохмел получить с Навального ?
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04.09.2020 15:26 Відповісти
Пригожинский говнометчик ,обьясняться с тобой нет ни желания ,а время есть,поэтому - в сад, в сад...
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04.09.2020 15:38 Відповісти
Я не розумію,як можна закликати кацапів співпрацювати з міжнародним розслідуванням для того,щоб притягти винних до відповідальності,коли вони самі якраз і отруїли цього Льоху Навального.Як і до цього ще кучу народу. І клали великий болт на всі ваші заклики.Це як би доручити чикатилі розслідувати всі вбивства,які він сам і скоїв.Загравання з агресором ще ніколи і нікого до добра не приводило.А кацапія таки агресор,самий справжній. Старенька Европа знову наступає на ті ж самі граблі.Думає,що може воно само якось там розсосеться.Тільки от хер вони вгадали...
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04.09.2020 14:55 Відповісти
Так они уже ответили :Навальный прикидывался отправленным , что бы в Берлине его отравили по настоящему, всё абы росиюшку оклеветать, вот ведь коварство какое
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04.09.2020 15:08 Відповісти
Ой да ладно, придумали новое "наказание" "ответы на серьёзные вопросы".
Песков УЖЕ ответил - сказал что у них там было все ОК, и они понятия не имеют, чем немцы отравили Навального.
Короче традиционно ИХТАМНЕТ.
Ирак только имея подозрение о наличии химического оружия расхерачили, а паРашка открыто сцыт вам в глаза, вызывает только озабоченности.
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04.09.2020 15:12 Відповісти
Дополнительные санкции русофашистам - убийцам помогут !
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04.09.2020 15:17 Відповісти
Стрлбергу- приготовиться !
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04.09.2020 15:35 Відповісти
"Масс-спектрометр установленный в очковом сортире омской больницы никаких анализов не выявил"- заявили в МИДе рф....
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04.09.2020 15:42 Відповісти
Такое впечатление, что НАТО, это передвижной цирк, во главе с клоуном.
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04.09.2020 17:06 Відповісти
Наверное смерть от Новичка самая мучительная и страшная. Именно поэтому маняьк из Кремля выбирает ее для своих жертв.

"Доказательства Берлина не вызывают сомнений." но тем не менее "Северный поток" достраивают всеми правдами и неправдами. Чем они лучше, того кто сидит в Кремле? Они соучастники.
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04.09.2020 17:13 Відповісти
Да че там, какое покушение?? То он чаю хлебанул с бодуна на тощий желудок, вот его и покорежило. А говорили мы ему из НКВД - супчику покушай сутра, ****, а не чаи гоняй! Короче Навальный сам виновен - не следит, гад, за диетой!
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04.09.2020 18:24 Відповісти
Вибачаюсь,погано володію свинячим , а "нервогого" в тексті новини написано правильно?
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04.09.2020 21:29 Відповісти
наивньій ганс не знает правильного ответа на вопрос
должен ли джентльмен, если он должен
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04.09.2020 23:06 Відповісти
 
 