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Новини
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Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про надання ЦВК права проводити соцопитування в день виборів. ВIДЕО

Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав законопроєкт щодо змін до закону про ЦВК стосовно надання комісії повноважень проводити соцопитування в день виборів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп "Голосу", перший заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

"4 вересня, тривало п’яте засідання комітету. 12:25. Ще один крок до держзради. 14/14 слуг народу на повторному за сьогодні комітеті (перший не відбувся) підтримали псевдореферендум у день виборів. Далі - включення в порядок денний сесії. А ми з "Голосом" та іншими принциповими депутатами будемо блокувати цей сюр. Через альтернативні законопроєкти, постанови про скасування їхніх хворих ідей та поданням у Конституційний суд", - розповів Лозинський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норма про соцопитування у виборчому законодавстві не потрібна, там вже прописано право ЦВК на проведення виборчих експериментів, - "слуга народу" Арахамія

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про надання ЦВК права проводити соцопитування в день виборів 01
Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про надання ЦВК права проводити соцопитування в день виборів 02

Вчора Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу. Як повідомили нардепи "Голосу", саме до цього законопроєкту хотіли внести норму про проведення "соцопитувань": "Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу".

Автор: 

ВР (14950) місцеві вибори (1366) опитування (1930) референдум (627) Слуга народу (2811) Лозинський Роман (37)


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Топ коментарі
+10
цими соцопитуваннями нас здадуть росії
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04.09.2020 14:24
+9
Що, знову? Вчера ж відхилили в сесійний залі подібний законопроект.
Але з Москви наполягають, і їхні зе-слуги пішли по другому колу
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04.09.2020 14:32
+6
Тут вже немає слів! Це відверте впихування кацапської зарази в Україну. Самогубці.
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04.09.2020 14:33
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Правила форума Рада форумчан
цими соцопитуваннями нас здадуть росії
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04.09.2020 14:24 Відповісти
любой референдум можно просунуть под видом "соцопроса".. чего, собственно, и добивается рашка, проросийская вата и зебилы... Хотя все они - одно и то же...
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04.09.2020 14:46 Відповісти
Ничего необычного, очередная измена земразей.
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04.09.2020 15:23 Відповісти
Надо обратиться к народу про неучастие в этих капитулянтских опросах, которые работают на нашего врага.
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04.09.2020 14:31 Відповісти
ВОВА!!! НА СОЦ ОПРОС как ТЕБЯ КАК ВЫ..ТЬ ИЛИ РАССТРЕЛЯТЬ ИЛИ ПОВЕСИТЬ ОТВЕЧАЮ ДА ЕЩЕ РАЗ ДА ВОВУ ДА...
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04.09.2020 14:37 Відповісти
А зеленые призовут своих зомби голосовать, и при опросе будут только голоса ЗА весь трэш, вынесенный зелеными на опросы.

Нужно бороться за то, чтобы этих опросов не было вообще.
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04.09.2020 14:43 Відповісти
А у кого-то есть сомнения, что они и так сфальсифицируют в свою пользу?
А если несколько миллионов откажутся участвовать в сомнительном соцопросе - он будет нелегитимным
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04.09.2020 14:51 Відповісти
Если в законе не прописана необходимая норма о минимальном количестве граждан, при котором опрос будет считаться состоявшимся, то он буде легитимным даже при 10% населения принявших участие в нем.
А зеленым это и надо, результат они нарисуют какой им нужен.
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04.09.2020 14:55 Відповісти
Тогда уже ничего не останется, как действовать радикальным путем. Если они думают переломить народ через колено - то горящие шины, брусчатка и коктейли Молотова будут уже теперь самым мягким оружием
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04.09.2020 15:14 Відповісти
Это о каком народе вы говорите? К тем, кто выбрал президентом человека, который занимался актерской деятельностью и что такое управление даже маленьким селом не имеет ни малейшего понятия, не то что страной. К народу, которому по...й все, кроме собственного живота?
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04.09.2020 15:58 Відповісти
Що, знову? Вчера ж відхилили в сесійний залі подібний законопроект.
Але з Москви наполягають, і їхні зе-слуги пішли по другому колу
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04.09.2020 14:32 Відповісти
Тут вже немає слів! Це відверте впихування кацапської зарази в Україну. Самогубці.
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04.09.2020 14:33 Відповісти
Ябучи и несмешны. ****** зеленые.
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04.09.2020 14:36 Відповісти
Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про надання ЦВК права проводити соцопитування в день виборів - Цензор.НЕТ 2107
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04.09.2020 14:37 Відповісти
Соцопросы в Украине не законные т.к. в Украине тайное голосование становится тогда не тайным.
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04.09.2020 14:38 Відповісти
Сколько помню себя в этой стране, постоянно какая-то ватная фигня. Даже минус Крым и ОРДЛО не помогло. Если у нас нет мозгов, то никто не виноват.
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04.09.2020 14:38 Відповісти
Вы не "зеленые", вы "красные" дъяволята, твари.
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04.09.2020 14:40 Відповісти
главное что жидва...
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04.09.2020 14:43 Відповісти
Опитування, референдуми -- під час війни ? Медведчуківські напьорсточники рулять...
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04.09.2020 14:48 Відповісти
Ермак, Коломойский, Медведчук получили приказ из Кремля, и, наверное, уже с готовыми цифрами по этому "соцопросу"
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04.09.2020 14:55 Відповісти
Гундоса зе.лядь в турборежимі зливає Україну
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04.09.2020 15:20 Відповісти
Ну что ты будешь делать с этими ****** зелеными?
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04.09.2020 15:59 Відповісти
Стрелять. По одному и скопом
Зеленского приберегти на новьій год: пусть на йолке повисит
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04.09.2020 16:58 Відповісти
У этих рукожопов все равно нихера не выйдет, но рейт эти чмошники опять себе подосрут знатно, как обычно)
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04.09.2020 17:42 Відповісти
руССкий мир агента Зеленого
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04.09.2020 17:43 Відповісти
 
 