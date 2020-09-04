Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про надання ЦВК права проводити соцопитування в день виборів. ВIДЕО

Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав законопроєкт щодо змін до закону про ЦВК стосовно надання комісії повноважень проводити соцопитування в день виборів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп "Голосу", перший заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

"4 вересня, тривало п’яте засідання комітету. 12:25. Ще один крок до держзради. 14/14 слуг народу на повторному за сьогодні комітеті (перший не відбувся) підтримали псевдореферендум у день виборів. Далі - включення в порядок денний сесії. А ми з "Голосом" та іншими принциповими депутатами будемо блокувати цей сюр. Через альтернативні законопроєкти, постанови про скасування їхніх хворих ідей та поданням у Конституційний суд", - розповів Лозинський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норма про соцопитування у виборчому законодавстві не потрібна, там вже прописано право ЦВК на проведення виборчих експериментів, - "слуга народу" Арахамія





Вчора Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу. Як повідомили нардепи "Голосу", саме до цього законопроєкту хотіли внести норму про проведення "соцопитувань": "Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу".