Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про надання ЦВК права проводити соцопитування в день виборів. ВIДЕО
Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав законопроєкт щодо змін до закону про ЦВК стосовно надання комісії повноважень проводити соцопитування в день виборів.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп "Голосу", перший заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.
"4 вересня, тривало п’яте засідання комітету. 12:25. Ще один крок до держзради. 14/14 слуг народу на повторному за сьогодні комітеті (перший не відбувся) підтримали псевдореферендум у день виборів. Далі - включення в порядок денний сесії. А ми з "Голосом" та іншими принциповими депутатами будемо блокувати цей сюр. Через альтернативні законопроєкти, постанови про скасування їхніх хворих ідей та поданням у Конституційний суд", - розповів Лозинський.
Вчора Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу. Як повідомили нардепи "Голосу", саме до цього законопроєкту хотіли внести норму про проведення "соцопитувань": "Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу".
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Нужно бороться за то, чтобы этих опросов не было вообще.
А если несколько миллионов откажутся участвовать в сомнительном соцопросе - он будет нелегитимным
А зеленым это и надо, результат они нарисуют какой им нужен.
Але з Москви наполягають, і їхні зе-слуги пішли по другому колу
Зеленского приберегти на новьій год: пусть на йолке повисит