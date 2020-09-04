Компанії-прокладки, які збагачуються на квотах на сірчану кислоту, зареєстровані в квартирах, - депутат Магомедов

Компанії-посередники, які заробляють на продажу дефіцитної через введені квоти сірчаної кислоти, зареєстровані в квартирах.

Про це заявив народний депутат України Муса Магомедов, коментуючи рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі залишити в силі квоти на імпорт сірчаної кислоти.

За його словами, на сьогодні через введені квоти на імпорт сірчаної кислоти на ринку спостерігається дефіцит ресурсу, оскільки вітчизняні виробники не можуть задовольнити попит в повному обсязі.

"Якщо говорити про загальний обсяг споживання сірчаної кислоти по країні, це приблизно 100-179 тис. по місяцю, а вітчизняні виробники можуть виробляти близько 70 тис. Квота видана на 50. Тому ми наполягали багаторазово на тому, що потрібно збільшувати розміри квот приблизно до 120 тис. для того, щоб збалансувати ринок, але це рішення не було почуто міністром Ігорем Ростиславовичем Петрашком", - розповів Магомедов.

Депутат нагадав, що, коли уряд вводив квоти на імпорт сірчаної кислоти, він запевнив, що захищає вітчизняного виробника. На практиці ж виявилося, що всупереч цінам на ресурс, що виросли, фінансові показники підприємств-виробників лише погіршилися.

"Фінансові результати роботи підприємств в минулому році гірше, ніж до введення квот, і при цьому вся різниця від підвищення ціни в два з гаком рази на сірчану кислоту і зниження ціни на сировину сірку в два рази, очікування близько 800 млн, які повинні були вступити на держпідприємства. Замість цього збитки - 131 млн", - зазначив Магомедов.

За його словами, за час дії квот держпідприємства зазнали збитків, а фірми-посередники, через які реалізується сірчана кислота на вітчизняному ринку, заробили мільйони.

"Держпідприємства обдираються, і ніяких надходжень туди немає. І все це осідає на рахунках фірм, які зареєстровані на квартирах, розташовані за юридичними адресами квартир", - підкреслив Мамедов.

Раніше Муса Магомедов звернувся в НАБУ з приводу порушень на держпідприємстві "Східний ГЗК", яке продає свою продукцію - сірчану кислоту - виключно через посередника, в результаті чого державі було завдано збитків на 137 млн ​​грн.

У свою чергу президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков вважає, що рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі залишити в силі квоти на імпорт сірчаної кислоти означає, що міністр економрозвитку Ігор Петрашко вирішив продовжити дію корупційних схем на ринку сірчаної кислоти.

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на поставки сірчаної кислоти. Офіційною причиною став нібито захист вітчизняного виробника. В результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов виросли майже в два рази, відбулася монополізація ринку. Це, в свою чергу, призвело до того, що підприємства-споживачі опинилися в заручниках у окремих посередників. Ті зривають поставки, диктують економічно необґрунтовані умови, однак вибору немає - купити сірчану кислоту через квоти на імпорт можна тільки в обмеженого кола постачальників, якими як правило є приватні компанії, а не державні підприємства, які цю сірчану кислоту виробляють.