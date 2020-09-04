Військова прокуратура судиться із забудовником Киваном через квартири для військовослужбовців у Одесі, - ЗМІ

Військова прокуратура Одеського гарнізону Південного регіону України у серпні поточного року вступила у справу за позовом приватної будівельної компанії до Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони України, як замовника будівництва, про зобов`язання виконати умови договору щодо організації роботи з прийняття до експлуатації багатоквартирного житлового комплексу з підземним паркінгом та адміністративною будівлею за адресою: м. Одеса, Приморський район, Італійський бульвар, 1.

За вказаною адресою, в історичному центрі та комерційно привабливому районі м. Одеси, розташоване одне з військових містечок, частина території якого підлягає забудові житловими будинками, відповідно до договору про пайову участь у будівництві житла для військовослужбовців, укладеного в червні 2003 року, пише Мост, передає Цензор. НЕТ.

"Разом з тим, окрім житлових будинків, підрядна організація, грубо порушуючи вимоги ст. 4 Закону України "Про використання земель оборони" та умови договору, здійснює будівництво 15-поверхової адміністративної будівлі площею 16,8 тис. м2, право власності на яку після закінчення будівництва переходить до підрядника. У разі введення вказаної будівлі в експлуатацію Міністерство оборони України буде позбавлене можливості забудови відповідної земельної ділянки та, як наслідок, не отримає жодного квадратного метра житла", - пише видання.

При цьому в Одеській області проживає понад 23 000 "безквартирних" військовослужбовців та членів їхніх сімей.

За даними видання, йдеться про KADORR Group - Аднана Кивана.

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Також військова прокуратура встановила, що для отримання дозволу на виконання будівельних робіт відповідним органам були надані документи, які мають явні ознаки фіктивності.

Під час розгляду господарської справи прокуратура заявила низку клопотань, у тому числі про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Крім цього, військова прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 та ч. 3 ст. 425 КК України.

Під час досудового розслідування буде надана кримінально-правова оцінка діям представників організацій замовника та підрядника будівництва.