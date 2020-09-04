Ціна на газ зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років, - Шмигаль. ВIДЕО

Ціна на газ в Україні зросте, але при цьому все одно буде найнижчою за останні п'ять років.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні ціна на газ регулюється конкурентним ринком. Уперше за 5 років ми маємо найнижчі ціни на газ у серпні-вересні. Звичайно, буде природне ринкове зростання, але це буде найнижча ціна на газ за останні 5 років в Україні", - наголосив прем'єр.

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За його словами, Україна зробила величезний прорив "у встановленні ринкових, а не корупційних цін на газ", які раніше формувалися з корупційною націнкою чиновниками.