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Новини Тарифи ЖКГ
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Ціна на газ зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років, - Шмигаль. ВIДЕО

Ціна на газ в Україні зросте, але при цьому все одно буде найнижчою за останні п'ять років.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні ціна на газ регулюється конкурентним ринком. Уперше за 5 років ми маємо найнижчі ціни на газ у серпні-вересні. Звичайно, буде природне ринкове зростання, але це буде найнижча ціна на газ за останні 5 років в Україні", - наголосив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна газу для населення зросла на 45%, - "Нафтогаз"

За його словами, Україна зробила величезний прорив "у встановленні ринкових, а не корупційних цін на газ", які раніше формувалися з корупційною націнкою чиновниками.

Автор: 

тарифи (2028) Тарифи на газ (1055) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+37
Цена на газ вырастет, но будет самой низкой за последние пять лет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9120
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04.09.2020 15:19
+35
Ціна на газ зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 440
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04.09.2020 15:34
+32
Цена на газ вырастет, но будет самой низкой за последние пять лет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 718
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04.09.2020 15:19
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А чего вы при порошенко не вышли, прхбты, когда при нем подняли цены на газ на 800 процентов?
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04.09.2020 16:58 Відповісти
потому что мы ЛОХИ!! а ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
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04.09.2020 17:13 Відповісти
если газ будет по 6 то у нас он будет стоить так само как и при гросе
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04.09.2020 17:03 Відповісти
Ця влада як покрівля без стріхи, кругом вітер віє.
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04.09.2020 17:18 Відповісти
ана вырастет но при этом упадет...мамой клянусь
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04.09.2020 17:20 Відповісти
Ціна на газ зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3680
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04.09.2020 17:24 Відповісти
Ціна на газ зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3755
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04.09.2020 17:38 Відповісти
Будет выше ....но ниже. Как все просто.) Это правильно. Так зебилам легче понять. Им цифрами голову лучше не забивать.
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04.09.2020 17:46 Відповісти
Що Порося . шо *зекловуни * - одне лайно !
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04.09.2020 17:57 Відповісти
дмитрику, запропонуй нелайно...
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04.09.2020 18:23 Відповісти
як насчьот анархії? щоб сусідній диктатурі легше здаватись?
давай, дмітрій, жгі!
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04.09.2020 18:25 Відповісти
Не знаю як "дмитрик", а я пропоную Геннадія Бикодіра! Якщо погодиться - значить "нелайно"...
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05.09.2020 15:42 Відповісти
а ешО можнА на гАсдолХ омерики пасатрЭть...
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04.09.2020 17:58 Відповісти
Ціна на газ зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 697
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04.09.2020 18:05 Відповісти
Это типа вы все сдохните,но попадете в рай, а там классно!!!
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04.09.2020 18:17 Відповісти
чергова брехня від уряду. минулого року влітку ціна на газ для населення була вищою ніж цього. але після введення додаткової платіжки під назвою абонплата/доставка ціна одного кубу зросла до 15-20 грн. (платиш в місяць за 10 кубів - 30 грн, абонплата - 150 грн, середня ціна куба - 18 грн). страшно уявити, що на нас чекає взимку з найнижчими цінами за всю історію урядового на*балова.
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04.09.2020 18:27 Відповісти
шмыгля конченный
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04.09.2020 18:27 Відповісти
Напоминает советский анекдот, председатель колхоза на собрании говорит: "У меня две новости, хорошая и плохая. С какой начинать?" Народ кричит: "Давай плохую!". Председатель:" Нам из Центра пришёл приказ есть говно." Народ: " А хорошая какая?". Председатель: " Я знаю где его много!".
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04.09.2020 18:29 Відповісти
Не в ОП случайно?
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04.09.2020 20:14 Відповісти
Подонки и приспособленцы по всей вертикали, сняли будённовки, вышиванки одели, сняли вышиванки, одели клоунские колпаки, снимут колпаки, оденут папахи и т.д. Выжившие после войн и репрессий, результат антиселекции, "какая разница", пока их большинство, но уже есть другие и за ними будущее.
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04.09.2020 20:27 Відповісти
Зелебобики,вас все равно вы**ут.
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04.09.2020 18:40 Відповісти
довго ці ідіоти в масках будуть грабувати нас і державу????
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04.09.2020 18:48 Відповісти
ровно столько, сколько грабили и до этого, без масок. потом будут следующие...
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04.09.2020 19:55 Відповісти
Де вона та "ринкова економіка"? - Ціни та податки регулюються як в совдепії!... В умовах справжньої ринкової економіки держава є учасником ринку й купляє послуги щодо виробництва товарів та послуг у суб'єктів підприємницької діяльності, які платять вищі податки...
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04.09.2020 19:09 Відповісти
Мама кобелева поиздержалась.
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04.09.2020 19:22 Відповісти
Шмыгаль наверное школу брехни закончил с золотой медалью.
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04.09.2020 19:38 Відповісти
а хто там байдену хвастал, что поднял цену на газ на 100%?
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04.09.2020 20:05 Відповісти
Твари добавили еще транспортировку газа и теперь лепят дурака о самом дешевом газе.
Причем газохранилища заполняли летом при самой низкой цене, а теперь будут продавать по текущей. Жиды если не на@бут, то ни есть не спать не будут.
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04.09.2020 20:12 Відповісти
Жыбовские морды реально ******* ..сколько Гоголь и Шевченко написали о этих клопах но не можем мы их сбросить..
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05.09.2020 07:59 Відповісти
Я извиняюсь, а доллар по 8 уже не ждать? Зеленский, что ты делаешь, прекрати...
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04.09.2020 20:14 Відповісти
ну разве можно слушать шестерку наперсточника ахметки.
а ахметка и зебаран кореша. ша, ловкость рук и ни какого мошенничества .

следите за руками и языками правящих зеленых ублюдков
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04.09.2020 21:15 Відповісти
Шмыгвль - Не нужно пи*деть, включи калькулятор если в уме на можешь посчитать.
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04.09.2020 21:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wr6KIbtWvMg&t=931s РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ // Новые цены от команды Зеленского // Ахметову - плюс 33 млрд
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04.09.2020 22:12 Відповісти
Ціна на газ зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7219
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04.09.2020 23:00 Відповісти
если цена сегодня больше чем вчера, то как она может быть самой низкой за пять лет?
а вчерашняя не семая низкая,? хоть и меньше сегодняшней??? чувак несет ахинею..))
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05.09.2020 00:14 Відповісти
правительство не в отставку, а выгнать прямо в тюрьму... а недра - как это записано в Конституции - вернуть в руки народа... зеленский... спите?
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05.09.2020 05:41 Відповісти
А газ українського видобутку подарували фірташеподібним приматам і тупо зробили вигляд, що забули про його. Ніде ні слова, ні гу-гу. Поверніть свій газ народу кровососи бісові.
Чи вже замість обіцяного "вироку" стали партнерами нашої мафії??
Ціна на газ зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3596
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05.09.2020 07:48 Відповісти
Вы же в июне июле скупили по 60 баксов. Повышать на 45 процентов, это сверх жадность
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05.09.2020 08:55 Відповісти
Ціна на газ зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9172
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18.01.2021 11:40 Відповісти
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