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Ціна на газ зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років, - Шмигаль. ВIДЕО
Ціна на газ в Україні зросте, але при цьому все одно буде найнижчою за останні п'ять років.
Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Сьогодні ціна на газ регулюється конкурентним ринком. Уперше за 5 років ми маємо найнижчі ціни на газ у серпні-вересні. Звичайно, буде природне ринкове зростання, але це буде найнижча ціна на газ за останні 5 років в Україні", - наголосив прем'єр.
За його словами, Україна зробила величезний прорив "у встановленні ринкових, а не корупційних цін на газ", які раніше формувалися з корупційною націнкою чиновниками.
Топ коментарі
+37 Підлога Маккартні
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+35 Порохобандерівець
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+32 Підлога Маккартні
показати весь коментар04.09.2020 15:19
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давай, дмітрій, жгі!
Причем газохранилища заполняли летом при самой низкой цене, а теперь будут продавать по текущей. Жиды если не на@бут, то ни есть не спать не будут.
а ахметка и зебаран кореша. ша, ловкость рук и ни какого мошенничества .
следите за руками и языками правящих зеленых ублюдков
а вчерашняя не семая низкая,? хоть и меньше сегодняшней??? чувак несет ахинею..))
Чи вже замість обіцяного "вироку" стали партнерами нашої мафії??