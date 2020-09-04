Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 4 вересня Київ і 17 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, у 10 регіонах лікарні заповнені більш ніж на 50%, це Київ, Вінницька, Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у 18 регіонах країни: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Найвища захворюваність на 100 000 осіб за два тижні - у Чернівецькій (253,5), Тернопільській (245,2) та Івано-Франківській (174,5) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тернопіль відмовився посилювати карантин

У всіх областях проводиться достатня кількість тестів.