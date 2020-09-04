Причиною масової перестрілки в Українці став конфлікт між дітьми, - глава поліції Київщини Нєбитов
Стрілянина в кафе 2 вересня у місті Українка Київської області сталася на ґрунті побутових відносин. Начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив про затримання одного з 22 учасників конфлікту.
Про це повідомив на брифінгу начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"В Українці конфлікт стався на ґрунті побутових відносин… Між дітьми стався конфлікт. На жаль застосували мисливську та травматичну зброю. 22 особи, хто там брав участь, встановлені. Зараз встановлено весь автотранспорт, який прибув із Києва. І зараз ці автотранспортні засоби вилучено. Але особи розуміли, яка буде реакція правоохоронної системи, тому в той же день виїхали з місць помешкання. Наразі ми готуємо їм підозри заочні", - сказав начальник поліції Київщини.
За його словами, одну особу вже затримано.
2 вересня ввечері у місті Українка Київської області група осіб влаштувала стрілянину в кафе, троє осіб зазнали поранень. 3 вересня поліція заявила, що встановила 22 учасника конфлікту. За версією слідства, група невідомих осіб приїхала на автівках із Києва до кафе у місто Українка і влаштували конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю. Потерпілі, які звернулися до лікарні з пораненнями, відмовилися від пояснень та співпраці зі слідством. Їхньому життю нічого не загрожує. Тривають розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактами вчинення хуліганства із застосуванням зброї, та за фактом приховування злочину - за ч. 4 ст. 296, ст. 396 Кримінального кодексу України.
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95 квартал!
истерика двух подростков на фоне гормонального взрыва пубертатного периода.
пять трупов
(Ромео и Джульетта)
Украина - она для жизни и жизни доброй и достойной!!! Хочешь БЫКОВАТЬ - НА Х,,,Й!!!
1 - не в таком людном месте (а это очень популярное место отдыха, сам там бывал неоднократно)
2 - с другими последствиями. царапинами бы не отделались.
о сколько дебилов тебя лайкнуло. зелебобиков у нас еще пруд пруди.
ну, ну, давай уже, рожай - что там на самом деле?
о, я знаю - липецкая фабрика!
"Пика - влиятельный в городе человек, имеет связи с руководством Украинки и занимается добычей песка. В ресторане он забил стрелку с какими-то людьми, чтоб обсудить выборы в горсовет и кандидатов по спискам разных партий. Но дискуссия, видимо, пошла не в конструктивном русле и "праймериз" закончилось стрельбой", - сказал источник в мэрии Украинки
как это понимать?
Конфликтовали дети, приехавшие на "автотранспорте" и со стволами из Киева, или родители детей приехали, чтоб за "детей" вписаться?
о меня осенило - а давайте всем-всем травматы раздадим!
Давайте, хотя бы, не давать тем, у кого уже есть ствол!
Это у меня черный юмор такой.
я к тому - что нашим людям даже перочинного ножика давать нельзя - порежут друг дружку нах.
кацапы, вы серьезно? и что - кто-то верит в вашу бредятину?
две группы родаков решали за своих детишек. Если бы кто-то остался недоволен - написали бы заявы. у нас люди простые без крутой родни - и то бы за себя постояли. вы не равняйте ваши мухосрански с Украиной. Здесь вон, из-за простой разведенки люди мусарнню целую спалили - и где -черти где в николаевской области.
а это УКРАИНКА. Козырное место для жизни - там дамба рядом, где особняки стоят миллионы. не гривень.
Старею.
тебе батьки заступалися...
Деградація???!!
🤔
- а мне папа порше с водителем подогнал...хотите, пойдем после уроков - посмотрите...
- та нууу! а мне мой папа охрану с оружием организовал...после уроков встречать будут..
- ой! а мой папа.. новое дорогое ружье прикупил... с оптикой... хотите после уроков...
- а мой...а мой папа.. мне утром... в подвале... в железной бочке... оттакенную крысу показал... и она до сих пор там...мечется...
- врёёёшь!? после уроков все к тебе - покажешь!!!
"Они же хачики" (с) Аваков
-А бiс их знаэ!Могли и Фунтик и Мультик закуситься
И сколько стоит вернуться?
А, Крыщ???
Сьогодні чув розмову підлітків. Вони обговорювали свою історію, де по їх розповіді звучала від одного з батьків цих хлопців така фраза - "міліція поїде і можна". Тобто їх стримує від якого порушення закону тільки поліція поблизу.
феерично...
Чи то вже батьки підключились ?
А по сколько лет этим детишкам с оружием, которые приехали с Киева?