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Причиною масової перестрілки в Українці став конфлікт між дітьми, - глава поліції Київщини Нєбитов

Причиною масової перестрілки в Українці став конфлікт між дітьми, - глава поліції Київщини Нєбитов

Стрілянина в кафе 2 вересня у місті Українка Київської області сталася на ґрунті побутових відносин. Начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив про затримання одного з 22 учасників конфлікту.

Про це повідомив на брифінгу начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"В Українці конфлікт стався на ґрунті побутових відносин… Між дітьми стався конфлікт. На жаль застосували мисливську та травматичну зброю. 22 особи, хто там брав участь, встановлені. Зараз встановлено весь автотранспорт, який прибув із Києва. І зараз ці автотранспортні засоби вилучено. Але особи розуміли, яка буде реакція правоохоронної системи, тому в той же день виїхали з місць помешкання. Наразі ми готуємо їм підозри заочні", - сказав начальник поліції Київщини.

За його словами, одну особу вже затримано.

Читайте також: Поліція Київщини встановила 22 учасників конфлікту зі стріляниною біля ресторану на міському пляжі в Українці

2 вересня ввечері у місті Українка Київської області група осіб влаштувала стрілянину в кафе, троє осіб зазнали поранень. 3 вересня поліція заявила, що встановила 22 учасника конфлікту. За версією слідства, група невідомих осіб приїхала на автівках із Києва до кафе у місто Українка і влаштували конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю. Потерпілі, які звернулися до лікарні з пораненнями, відмовилися від пояснень та співпраці зі слідством. Їхньому життю нічого не загрожує. Тривають розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактами вчинення хуліганства із застосуванням зброї, та за фактом приховування злочину - за ч. 4 ст. 296, ст. 396 Кримінального кодексу України.

Дивіться також: "Під час перших пострілів з АК-47 я сховалася під стіл", - група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану на міському пляжі в Українці. ВIДЕО

Автор: 

Київська область (4011) Нацполіція (15147) ресторани (334) стрілянина (1778) Нєбитов Андрій (187)


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Топ коментарі
+37
Фух... Ну, слава Богу... А то я вже було подумав, що то якісь бандіцкіє разборкі.
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04.09.2020 16:58
+28
крутые у нас детишки
==========
95 квартал!
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04.09.2020 16:54
+27
Жесть. Более идиотской сказки от ментов в жизни не слышал.
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04.09.2020 16:59
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крутые у нас детишки
==========
95 квартал!
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04.09.2020 16:54 Відповісти
Только 1-го с мамками из роддома выписали, а 2-го - уже такая фуйня
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04.09.2020 17:13 Відповісти
Брехливі мєнти.Але і більшості українців,це все подобається.
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04.09.2020 16:54 Відповісти
Да новое поколение серьезней, мы просто там дрались в этой Украинке ( пионэр лагерь Искатель )
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04.09.2020 16:55 Відповісти
1595 год.

истерика двух подростков на фоне гормонального взрыва пубертатного периода.

пять трупов

(Ромео и Джульетта)
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04.09.2020 17:18 Відповісти
Причиной массовой перестрелки в Украинке стал конфликт между детьми, - глава полиции Киевщины Небытов - Цензор.НЕТ 3682
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04.09.2020 17:04 Відповісти
Тоха херащенко, после неполной липосакции ?..
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04.09.2020 17:06 Відповісти
Ребята - их надо контролироать!!!! Ну не могут бородатые бегемоты в Украине считать себя хозяевами жизни!!!!
Украина - она для жизни и жизни доброй и достойной!!! Хочешь БЫКОВАТЬ - НА Х,,,Й!!!
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04.09.2020 16:56 Відповісти
4-е сентября . Апокалипсис .
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04.09.2020 16:58 Відповісти
Фух... Ну, слава Богу... А то я вже було подумав, що то якісь бандіцкіє разборкі.
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04.09.2020 16:58 Відповісти
бандитские разборки проходят:
1 - не в таком людном месте (а это очень популярное место отдыха, сам там бывал неоднократно)
2 - с другими последствиями. царапинами бы не отделались.
о сколько дебилов тебя лайкнуло. зелебобиков у нас еще пруд пруди.
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04.09.2020 17:07 Відповісти
Та ж я й кажу, ватан, що то все ще тільки дєцкій лєпєт.
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04.09.2020 17:24 Відповісти
чё то отстал ты по жизни .как раз таки деловые встречи бандюки проводят в кабаках а не на свалках а что они выльются это уже не предсказуемо .
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04.09.2020 19:17 Відповісти
Нет, все по как всегда по заранее разработанному сценарию, лопатка, ведерко, глаз, и потом старшаки с автоматами поблизости были, заступились.
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04.09.2020 17:15 Відповісти
Жесть. Более идиотской сказки от ментов в жизни не слышал.
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04.09.2020 16:59 Відповісти
а на самом деле менты выбивали мзду? насиловали официантку? пытались украсть маску у хозяина заведения? пытались угнать машину?
ну, ну, давай уже, рожай - что там на самом деле?
о, я знаю - липецкая фабрика!
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04.09.2020 17:05 Відповісти
Как сообщил https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/3120833084693208/?fref=ts Киев оперативный , стрельба произошла в кафе "ДеБош". По данным https://strana.ua/news/287592-video-strelby-v-odnom-iz-restoranov-v-ukrainke-pod-kievom.html Страны , здесь "работала банда Пики".
"Пика - влиятельный в городе человек, имеет связи с руководством Украинки и занимается добычей песка. В ресторане он забил стрелку с какими-то людьми, чтоб обсудить выборы в горсовет и кандидатов по спискам разных партий. Но дискуссия, видимо, пошла не в конструктивном русле и "праймериз" закончилось стрельбой", - сказал источник в мэрии Украинки
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04.09.2020 18:21 Відповісти
Більшості там і пред'являти нема чого, хіба шо порушення карантину, але в очевидь що там кримінальне угрупування по типу 90-х.
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04.09.2020 16:59 Відповісти
На українців вже тонни смердячої сечі льють! Такої брехливої влади ще не було!
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04.09.2020 16:59 Відповісти
онижедети
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04.09.2020 17:00 Відповісти
"Паки-паки, понеже, херувимы"(с)
как это понимать?
Конфликтовали дети, приехавшие на "автотранспорте" и со стволами из Киева, или родители детей приехали, чтоб за "детей" вписаться?
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04.09.2020 17:02 Відповісти
родители приехали решать кто там их детей обидел. бывает.
о меня осенило - а давайте всем-всем травматы раздадим!
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04.09.2020 17:04 Відповісти
какой вы щедрый!
Давайте, хотя бы, не давать тем, у кого уже есть ствол!
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04.09.2020 17:10 Відповісти
ни фига. всем по автомату. и будет тишина. все всех перестреляют а остальные будут вежливые-вежливые. и по гранатке, шоб наверняка.
Это у меня черный юмор такой.
я к тому - что нашим людям даже перочинного ножика давать нельзя - порежут друг дружку нах.
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04.09.2020 17:12 Відповісти
Просто менты настолько отупели , что ничего не смогли нормального придумать
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04.09.2020 17:05 Відповісти
судя по обилию подобных сказочных историй, самым популярным занятием на госслужбе, конечно, после распила бюджета, становится писюнизм.
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04.09.2020 17:08 Відповісти
ось i маємо:"...только бьi нє бiндєровцы..."(c)
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04.09.2020 17:03 Відповісти
Вже "порєшалі" з мєнтами. Мабуть, і зброя була іграшковою, чи страйкбол.
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04.09.2020 17:05 Відповісти
конечно, у нас же в Украине если ты крутой - значит, ты не имеешь права даже подать заяву что в тебя стреляли.
кацапы, вы серьезно? и что - кто-то верит в вашу бредятину?
две группы родаков решали за своих детишек. Если бы кто-то остался недоволен - написали бы заявы. у нас люди простые без крутой родни - и то бы за себя постояли. вы не равняйте ваши мухосрански с Украиной. Здесь вон, из-за простой разведенки люди мусарнню целую спалили - и где -черти где в николаевской области.
а это УКРАИНКА. Козырное место для жизни - там дамба рядом, где особняки стоят миллионы. не гривень.
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04.09.2020 17:10 Відповісти
У вурли немає національності, як її немає і у корумпованих ментів. А якщо говорите про українців, то маєте рацію кримінальники з погонами і без погонами своє так чи інак отримають. Такий народ.
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04.09.2020 17:23 Відповісти
дітки повийопувалися і полетіли на історичну батьківщіну...ой вей азохен вей
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04.09.2020 17:05 Відповісти
Это детишки армян и прочих капказов.......
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04.09.2020 17:15 Відповісти
етнічні кримінальні угрупування..? ні, не чули..
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04.09.2020 17:18 Відповісти
тот случай, когда прочтение статьи ничего не дало)
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04.09.2020 17:18 Відповісти
Я стал замечать это всё чаще и чаще.
Старею.
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04.09.2020 17:33 Відповісти
Півсотні років тому взад це було б западло, щоб за
тебе батьки заступалися...
Деградація???!!
🤔
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04.09.2020 17:20 Відповісти
***
- а мне папа порше с водителем подогнал...хотите, пойдем после уроков - посмотрите...
- та нууу! а мне мой папа охрану с оружием организовал...после уроков встречать будут..
- ой! а мой папа.. новое дорогое ружье прикупил... с оптикой... хотите после уроков...
- а мой...а мой папа.. мне утром... в подвале... в железной бочке... оттакенную крысу показал... и она до сих пор там...мечется...
- врёёёшь!? после уроков все к тебе - покажешь!!!
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04.09.2020 17:24 Відповісти
У мусорни стандартная отмазка
"Они же хачики" (с) Аваков
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04.09.2020 17:28 Відповісти
Заседание родительского комитета?
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04.09.2020 17:31 Відповісти
"Хороший мальчик..." (с)

Причиною масової перестрілки в Українці став конфлікт між дітьми, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 5656
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04.09.2020 17:37 Відповісти
Во детки пошли!!!С автоматами!!!Сказочники!!Да вас с работы надо гнать!!
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04.09.2020 17:37 Відповісти
Работа на заводе,у станка.А там "бизнес".
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04.09.2020 18:27 Відповісти
Погоняла детей типа Малыш и Пупс куме?
-А бiс их знаэ!Могли и Фунтик и Мультик закуситься
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04.09.2020 17:38 Відповісти
Якийсь треш, проти хлопців які дали по голоаі Ківиним тітухам порушили замах на вбивство, та ********* а тут просто зі зброї стріляли по людям і машинам які тікали і просто *********))) Аваківщина)))
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04.09.2020 17:40 Відповісти
Интересно, сколько черножопые зверьки заплатили за право уехать?
И сколько стоит вернуться?
А, Крыщ???
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04.09.2020 17:54 Відповісти
А діти це як?? Усі, що приїхали на авто -"геликах" та з рушницями діти?? Чи вони по кавказьким міркам діти? Може діти Авакова, як птенці Керенського? Щось ні одного слова про вік та соціальний стан цих "дітей"...щоб батьків не турбувати??
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04.09.2020 18:01 Відповісти
Значит во всем винаваты детишки?)) Более нелепой версии не слышал))
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04.09.2020 18:08 Відповісти
За цими повнолітніми дітками колонія плаче, як і за батьками які виховали злочинців.
Сьогодні чув розмову підлітків. Вони обговорювали свою історію, де по їх розповіді звучала від одного з батьків цих хлопців така фраза - "міліція поїде і можна". Тобто їх стримує від якого порушення закону тільки поліція поблизу.
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04.09.2020 18:10 Відповісти
сообщил о задержании одного из 22 участников конфликтаИсточник: https://censor.net/ru/n3217652

феерично...
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04.09.2020 18:30 Відповісти
" Пострадавшие, обратившиеся в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает. Источник: https://censor.net/ru/n3217652" - Жаль!
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04.09.2020 18:33 Відповісти
Причиною масової перестрілки в Українці став конфлікт між дітьми, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 6370
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04.09.2020 18:43 Відповісти
Дітей ???
Чи то вже батьки підключились ?
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04.09.2020 18:46 Відповісти
вот рембы говорят что если у всех будет оружие то побоятся выеживаться. тут чуваки знали что у оппонентов оружие, и что это кого-то остановило
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04.09.2020 18:46 Відповісти
Один "обіженний" визвав свою тітушню, другий - свою. І так в цілому про всій країні: молодь не працює, але є членами спортивних та охоронних клубів олігархів. Пора вертатися на "стадіон - так стадіон"(((
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04.09.2020 19:13 Відповісти
Це вже навіть і у виконанні 95 -го кварталу було б не смішно.
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04.09.2020 19:14 Відповісти
Может, тараканы не поладили друг с другом?
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04.09.2020 19:43 Відповісти
Ани же дети!!!!
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04.09.2020 19:52 Відповісти
Так это все ДЕТИ????
А по сколько лет этим детишкам с оружием, которые приехали с Киева?
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04.09.2020 20:34 Відповісти
По великому рахунку ми всі чіїсь діти. Так що мінти праві. Але яку "пісочницю" ці "дітки" не поділили ще потрібно з'ясувати.
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05.09.2020 08:09 Відповісти
 
 