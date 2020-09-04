Причиною масової перестрілки в Українці став конфлікт між дітьми, - глава поліції Київщини Нєбитов

Стрілянина в кафе 2 вересня у місті Українка Київської області сталася на ґрунті побутових відносин. Начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив про затримання одного з 22 учасників конфлікту.

Про це повідомив на брифінгу начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"В Українці конфлікт стався на ґрунті побутових відносин… Між дітьми стався конфлікт. На жаль застосували мисливську та травматичну зброю. 22 особи, хто там брав участь, встановлені. Зараз встановлено весь автотранспорт, який прибув із Києва. І зараз ці автотранспортні засоби вилучено. Але особи розуміли, яка буде реакція правоохоронної системи, тому в той же день виїхали з місць помешкання. Наразі ми готуємо їм підозри заочні", - сказав начальник поліції Київщини.

За його словами, одну особу вже затримано.

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2 вересня ввечері у місті Українка Київської області група осіб влаштувала стрілянину в кафе, троє осіб зазнали поранень. 3 вересня поліція заявила, що встановила 22 учасника конфлікту. За версією слідства, група невідомих осіб приїхала на автівках із Києва до кафе у місто Українка і влаштували конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю. Потерпілі, які звернулися до лікарні з пораненнями, відмовилися від пояснень та співпраці зі слідством. Їхньому життю нічого не загрожує. Тривають розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактами вчинення хуліганства із застосуванням зброї, та за фактом приховування злочину - за ч. 4 ст. 296, ст. 396 Кримінального кодексу України.

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