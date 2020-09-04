Начальника Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства затримали під час одержання 70 тисяч хабаря, - ДБР

Начальника Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства затримано після одержання неправомірної вигоди в сумі 70 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У повідомленні зазначається: "4 вересня під час спільних дій Державного бюро розслідувань з Управлінням спеціальних розслідувань у Запорізькій області, Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції України, під процесуальним керівництвом прокуратури м.Київ, затримано після одержання неправомірної вигоди главу Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства.

За даними відомства, чиновник отримав 70 тис. грн. за те, що залишить на посаді свого підлеглого.

За попередньою інформацією слідства, глава Запорізького обласного лісгоспу розробив злочинну схему, за якою один зі співробітників державного підприємства, що входить до структури зазначеного управління, мав неофіційно за готівку збувати частину сільгосппродукції, зібраної в лісництві.

При цьому, в офіційні звіти ДП "Запорізьке лісове і мисливське господарство" було потрібно вносити недостовірну інформацію про реальну кількість вирощеної продукції, а готівкові кошти передавати керівництву.

У разі відмови від участі співробітника в злочинних задумах керівництва управління йому повідомлялося про звільнення.

Слідством задокументовано факти отримання керівником запорізького лісгоспу двох частин неправомірної вигоди - 1 вересня - 10 тис. грн, а 4 вересня - 60 тис. грн. Триває слідство".

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