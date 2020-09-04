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У Запоріжжі дитсадок і дві школи закрито на карантин через випадки COVID-19
У п'яти загальноосвітніх школах і одному дошкільному закладі м.Запоріжжя оголошено карантин у зв'язку із зафіксованими випадками захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 вчителів та учнів.
Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
За даними відомства, три установи (дві школи й один дитсадок) і два класи у двох школах закрито на 14-денний карантин, а понад сто контактних осіб - дітей і дорослих - перебувають під наглядом медиків.
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те, що журнашльондри та корумповані чиновники називають "випадками", є лише позитивним результатом плр-тесту, що не еквівалентно твердженню "людина хворіє на ковід-19"
це може бути хибнопозитивний результат, реакція на інші коронавіруси, реакція на малу кількість вірусу, що не здатна викликати ані сипмтоми. ані заразність носія
якщо симптоми є, вони можуть бути спричинені іншим респіраторним вірусом (яких відомо сотні), але звичайно на інші віруси Вас ніхто не протестує