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Новини Коронавірус і карантин
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У Запоріжжі дитсадок і дві школи закрито на карантин через випадки COVID-19

У Запоріжжі дитсадок і дві школи закрито на карантин через випадки COVID-19

У п'яти загальноосвітніх школах і одному дошкільному закладі м.Запоріжжя оголошено карантин у зв'язку із зафіксованими випадками захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 вчителів та учнів.

Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, три установи (дві школи й один дитсадок) і два класи у двох школах закрито на 14-денний карантин, а понад сто контактних осіб - дітей і дорослих - перебувають під наглядом медиків.

Читайте також: Дві школи та ще 20 класів в 11 школах Києва перевели на дистанційне навчання через захворювання вчителів та учнів на COVID-19, - Кличко

Автор: 

дитячий садок (361) Запоріжжя (2263) карантин (18172) школа (2206) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Все видели 1-е сентября . Народ расслабился . А это ещё не осень , зима и весна .
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04.09.2020 17:09 Відповісти
Народ молчит . Праздник 1-го сентября состоялся ? Я был удивлён нашествием мам , пап , дедушек , бабушек , тётей , дядей , сестёр , братьев , просто родственников ... Они дети , берегите их от родственных соплей .
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04.09.2020 17:16 Відповісти
А ведь предупреждали что открывают школы и садики в период пандемии и проста заболеваемости могут только или диверсанты или идиоты !!! Теперь понеслось..тушите свет..
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04.09.2020 17:42 Відповісти
Начавшийся учебный процесс в школах валится с самого начала. Уже более чем в 15 учебных заведениях по стране случаи COVID-19 и переход на "самоизоляция" в семьи - далее по эпидемической цепочке.(с)
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04.09.2020 18:00 Відповісти
Зато зелёные ослы с фонда борьбы с короновирусом и с субсидий,дороги будут строить,большая стройка,мать их ...,что б вы бл*дь выздыхали суки позорные...Будете висеть,мыльте шеи...
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04.09.2020 18:43 Відповісти
не існує методів діагностування, які 100%но достовірно встановлюють діагноз "ковід-19"

те, що журнашльондри та корумповані чиновники називають "випадками", є лише позитивним результатом плр-тесту, що не еквівалентно твердженню "людина хворіє на ковід-19"
це може бути хибнопозитивний результат, реакція на інші коронавіруси, реакція на малу кількість вірусу, що не здатна викликати ані сипмтоми. ані заразність носія

якщо симптоми є, вони можуть бути спричинені іншим респіраторним вірусом (яких відомо сотні), але звичайно на інші віруси Вас ніхто не протестує
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04.09.2020 19:57 Відповісти
 
 