У Запоріжжі дитсадок і дві школи закрито на карантин через випадки COVID-19

У п'яти загальноосвітніх школах і одному дошкільному закладі м.Запоріжжя оголошено карантин у зв'язку із зафіксованими випадками захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 вчителів та учнів.

Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, три установи (дві школи й один дитсадок) і два класи у двох школах закрито на 14-денний карантин, а понад сто контактних осіб - дітей і дорослих - перебувають під наглядом медиків.

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