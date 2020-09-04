Від початку доби 4 вересня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника, українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає".

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