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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби 4 вересня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку доби 4 вересня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника, українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає".

Читайте також: На Донбасі без обстрілів, підрозділи ООС гасять пожежі, - штаб

Автор: 

Донбас (22354) перемир’я (894) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
Клоун -членограй подарит рашистам Крым и весь Донбасс в придачу ! Спасибо иудам 73%
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04.09.2020 18:16
+5
Военнослужащий ВСУ Артем Бондаренко был убит выстрелом с близкого расстояния в момент нахождения на боевых позициях в зоне пожара. Блиндаж в котором он находился был взорван.- ВК tZe ... Нет у вас ни чести, ни совести г-да Хомчаки и иже с ними.
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04.09.2020 18:04
+5
Вони виконують волю 73%: "Мир любой ценой!"
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04.09.2020 18:14
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Военнослужащий ВСУ Артем Бондаренко был убит выстрелом с близкого расстояния в момент нахождения на боевых позициях в зоне пожара. Блиндаж в котором он находился был взорван.- ВК tZe ... Нет у вас ни чести, ни совести г-да Хомчаки и иже с ними.
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04.09.2020 18:04 Відповісти
Что такое ВК?
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04.09.2020 18:13 Відповісти
Военная комиссия
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04.09.2020 18:20 Відповісти
Понял.
Дай ссылку.
Хочу сам почитать.
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04.09.2020 18:24 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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04.09.2020 18:26 Відповісти
Это примерно, как объявление на столбе.
Спасибо.
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04.09.2020 18:36 Відповісти
да ну нах...по твоему лучше читать сводку с генштаба !?.. читай дядя !!!
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04.09.2020 21:08 Відповісти
Вони виконують волю 73%: "Мир любой ценой!"
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04.09.2020 18:14 Відповісти
Бурят любит тишину, однако.
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04.09.2020 18:08 Відповісти
це чорний піар... я так думаю
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04.09.2020 18:09 Відповісти
До виборів загострення не буде.
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04.09.2020 18:10 Відповісти
"А Земля налетит на небесную ось." (с)
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04.09.2020 18:15 Відповісти
Клоун -членограй подарит рашистам Крым и весь Донбасс в придачу ! Спасибо иудам 73%
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04.09.2020 18:16 Відповісти
Подумай неспеша.
Кому не нужны жители Крыма и Донбасса?
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04.09.2020 18:26 Відповісти
тобі вже сказали- клоуну членограю.
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04.09.2020 18:31 Відповісти
Сколько раз не зафиксировано?
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04.09.2020 18:34 Відповісти
Від початку доби 4 вересня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5154
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04.09.2020 18:40 Відповісти
Да,конечно,мы вам верим,как же иначе...А гробы родителям то конечно же солдат спотыкнулся и смертельно зашиб коленку.Главное чтобы после нашей ответки на "той стороне" никто не пострадал,а наших солдат не жалко.Да,зеленые мрази?
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04.09.2020 18:52 Відповісти
Врут, оказывается им предписано не фиксировать обстрелы без потерь!
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04.09.2020 19:14 Відповісти
И о чём там древнейшие динозавры-пердуны Кравчук и Фокин "договорились"?
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04.09.2020 22:53 Відповісти
 
 