Від початку доби 4 вересня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.
Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника, українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає".
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