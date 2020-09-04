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Новини
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Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка "слугою народу" Івановим - день роботи Ради 4 вересня. ФОТОрепортаж

4 вересня в Раді розвішували національні прапори Білорусі, спілкувалися з Кабміном, який прибув у ВР, а нардеп зі "Слуги народу" Іванов підтримав Лукашенка.

Робота ВР 4 вересня від фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 01
Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 02
Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 03

Робота ВР 4 вересня почалася з демонстрації національних прапорів Білорусі

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 04

Іоффе і Суркіс з ОПЗЖ

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 05

Бабак і Третьякова зі "СН"

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 06

П'ятниця - день Кабміну. Уряд на чолі з Шмигалем прибув у ВР

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 07

Фігурант корупційних розслідувань Антон Яценко

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 08

Бабак і Радуцький зі "СН"

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 09

Разумков і "слуга народу" Шевченко, який погрожував журналістам

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 10

Виключений зі "СН" - ґвалтівник Іванісов і "слуга народу" Литвиненко, який обговорював продаж квот на місцевих виборах


Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 11

Міністр культури Ткаченко

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 12

Глава ОПЗЖ Бойко радиться з Разумковим


Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 13

Фельдман і Пашковський з ОПЗЖ

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 14

Брат віцеспікера Стефанчук Микола спілкується з колегою з ОПЗЖ Німченком

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 15
Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 16

Особисте спілкування з прем'єром

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 17

Жестикуляції "слуги народу" Гетманцева

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 18

Слуга народу Володимир Іванов

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 19

Листування Іванова з абонентом "Богушевич"

- Зрозуміло, що у будь-якої країни своїх проблем вистачає, але все ж - що стало краще? Твоя думка

(Іванов): - В Україні глобально стало краще, але перше: не можна порівнювати з Білоруссю, друге: в Україні після Майдану почалася війна, третє: я підтримую Лукашенка.

- Ок. З третім здивував, але хай буде. А які покращення ти все ж зміг би особливо відзначити?

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 20
Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 21

Петро Порошенко та Микола Княжицький

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 22

Літаюча кандидатка в мери Києва від "СН" Ірина Верещук


Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 23

Петро Порошенко та Ірина Геращенко


Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 24

Виключений з фракції "СН" Гео Лерос

Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 25
Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка слугою народу Івановим - день роботи Ради 4 вересня 26

Слуга народу Здебський у новому піджаку

Автор: 

Білорусь (7927) ВР (14950) депутат (1774)


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Топ коментарі
+19
Національний стяг Білорусі вивісила ЄС.
А слугі в душі совки.
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04.09.2020 19:22
+10
вони всі москальською базікають.
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04.09.2020 19:29
+8
В зал Верховной Рады забегает группа с Правого Сектора:
- Гео Лерос в зале есть?
- Я тут!
- Гео пригнись!
П.С Слышен звук пулемётной очереди : - тра-та-та.... тра-та-та....
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04.09.2020 19:27
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Національний стяг Білорусі вивісила ЄС.
А слугі в душі совки.
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04.09.2020 19:22 Відповісти
"слуги"
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04.09.2020 19:28 Відповісти
вони всі москальською базікають.
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04.09.2020 19:29 Відповісти
а Жуля опять отмалчивается, отсиживается, прячется. и не стучит кулаками как раньше,если не согласная.
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04.09.2020 23:16 Відповісти
В зал Верховной Рады забегает группа с Правого Сектора:
- Гео Лерос в зале есть?
- Я тут!
- Гео пригнись!
П.С Слышен звук пулемётной очереди : - тра-та-та.... тра-та-та....
показати весь коментар
04.09.2020 19:27 Відповісти
"Петра Алексеевича жалко"

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко "слугой народа" Ивановым - день работы Рады 4 сентября - Цензор.НЕТ 8831
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04.09.2020 19:32 Відповісти
Вообще не жалко
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04.09.2020 19:36 Відповісти
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04.09.2020 19:44 Відповісти
Не нервничай,он патроны на зеленое лайно подносит
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04.09.2020 21:45 Відповісти
"ПС в ВР"

Национальные флаги Беларуси, визит Шмыгаля с министрами и поддержка Лукашенко "слугой народа" Ивановым - день работы Рады 4 сентября - Цензор.НЕТ 2850
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04.09.2020 19:35 Відповісти
слугі синонім алєні ....🤣🤣
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04.09.2020 19:54 Відповісти
Жаби та Гадюки..

Товарищи, имейте же совесть!
- А что, по-твоему, мы с ней делаем?
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04.09.2020 19:28 Відповісти
- Почему парламент принимает такие хреновые законы, в каждом из которых есть лазейки для коррупции?
- Да потому, что у нее только одна голова, и 450 толстых задниц!
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04.09.2020 19:29 Відповісти
слуги ....чисті і відкриті обличчя
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04.09.2020 19:35 Відповісти
Та, там у всіх "обличчя".
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04.09.2020 19:43 Відповісти
"Слуга народа" Владимир Иванов путиноФил, гнать погаными тряпками, вместе с медведчуком.
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04.09.2020 19:44 Відповісти
Сьогодні уся парламентськолукашенківська рать вийшла проти нього до трибуни - РАШКА РУЛИТЬ НА ПЕРЕВИБОРИ ЧИ РЕФЕРЕНДУМ - скоро паймьом
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04.09.2020 19:55 Відповісти
Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка "слугою народу" Івановим - день роботи Ради 4 вересня - Цензор.НЕТ 3623
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04.09.2020 20:38 Відповісти
И бобриха по кличке Путч тоже примазалась.
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04.09.2020 21:51 Відповісти
 
 