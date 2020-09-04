Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка "слугою народу" Івановим - день роботи Ради 4 вересня. ФОТОрепортаж
4 вересня в Раді розвішували національні прапори Білорусі, спілкувалися з Кабміном, який прибув у ВР, а нардеп зі "Слуги народу" Іванов підтримав Лукашенка.
Робота ВР 4 вересня від фотокореспондента Цензор.НЕТ.
Робота ВР 4 вересня почалася з демонстрації національних прапорів Білорусі
Іоффе і Суркіс з ОПЗЖ
Бабак і Третьякова зі "СН"
П'ятниця - день Кабміну. Уряд на чолі з Шмигалем прибув у ВР
Фігурант корупційних розслідувань Антон Яценко
Бабак і Радуцький зі "СН"
Разумков і "слуга народу" Шевченко, який погрожував журналістам
Виключений зі "СН" - ґвалтівник Іванісов і "слуга народу" Литвиненко, який обговорював продаж квот на місцевих виборах
Міністр культури Ткаченко
Глава ОПЗЖ Бойко радиться з Разумковим
Фельдман і Пашковський з ОПЗЖ
Брат віцеспікера Стефанчук Микола спілкується з колегою з ОПЗЖ Німченком
Особисте спілкування з прем'єром
Жестикуляції "слуги народу" Гетманцева
Слуга народу Володимир Іванов
Листування Іванова з абонентом "Богушевич"
- Зрозуміло, що у будь-якої країни своїх проблем вистачає, але все ж - що стало краще? Твоя думка
(Іванов): - В Україні глобально стало краще, але перше: не можна порівнювати з Білоруссю, друге: в Україні після Майдану почалася війна, третє: я підтримую Лукашенка.
- Ок. З третім здивував, але хай буде. А які покращення ти все ж зміг би особливо відзначити?
Петро Порошенко та Микола Княжицький
Літаюча кандидатка в мери Києва від "СН" Ірина Верещук
Петро Порошенко та Ірина Геращенко
Виключений з фракції "СН" Гео Лерос
Слуга народу Здебський у новому піджаку
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А слугі в душі совки.
- Гео Лерос в зале есть?
- Я тут!
- Гео пригнись!
П.С Слышен звук пулемётной очереди : - тра-та-та.... тра-та-та....
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