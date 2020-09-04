Національні прапори Білорусі, візит Шмигаля з міністрами і підтримка Лукашенка "слугою народу" Івановим - день роботи Ради 4 вересня. ФОТОрепортаж

4 вересня в Раді розвішували національні прапори Білорусі, спілкувалися з Кабміном, який прибув у ВР, а нардеп зі "Слуги народу" Іванов підтримав Лукашенка.

Робота ВР 4 вересня від фотокореспондента Цензор.НЕТ.







Робота ВР 4 вересня почалася з демонстрації національних прапорів Білорусі

Іоффе і Суркіс з ОПЗЖ

Бабак і Третьякова зі "СН"

П'ятниця - день Кабміну. Уряд на чолі з Шмигалем прибув у ВР

Фігурант корупційних розслідувань Антон Яценко

Бабак і Радуцький зі "СН"

Разумков і "слуга народу" Шевченко, який погрожував журналістам

Виключений зі "СН" - ґвалтівник Іванісов і "слуга народу" Литвиненко, який обговорював продаж квот на місцевих виборах





Міністр культури Ткаченко

Глава ОПЗЖ Бойко радиться з Разумковим





Фельдман і Пашковський з ОПЗЖ

Брат віцеспікера Стефанчук Микола спілкується з колегою з ОПЗЖ Німченком





Особисте спілкування з прем'єром

Жестикуляції "слуги народу" Гетманцева

Слуга народу Володимир Іванов

Листування Іванова з абонентом "Богушевич"

- Зрозуміло, що у будь-якої країни своїх проблем вистачає, але все ж - що стало краще? Твоя думка

(Іванов): - В Україні глобально стало краще, але перше: не можна порівнювати з Білоруссю, друге: в Україні після Майдану почалася війна, третє: я підтримую Лукашенка.

- Ок. З третім здивував, але хай буде. А які покращення ти все ж зміг би особливо відзначити?





Петро Порошенко та Микола Княжицький

Літаюча кандидатка в мери Києва від "СН" Ірина Верещук





Петро Порошенко та Ірина Геращенко





Виключений з фракції "СН" Гео Лерос





Слуга народу Здебський у новому піджаку