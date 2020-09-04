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Новини Націоналізація "Приватбанку"
3 910 78

Глава Мін'юсту Малюська закликав депутатів якомога швидше прийняти законопроєкт, що не дозволить почати виплати Суркісам із Приватбанку

Глава Мін'юсту Малюська закликав депутатів якомога швидше прийняти законопроєкт, що не дозволить почати виплати Суркісам із Приватбанку

Міністр юстиції України Денис Малюська закликав депутатів якомога швидше прийняти законопроєкт, який заблокує початок виплат Приватбанком грошей Суркісам. Також він закликав журналістів і активістів підтримати процес ухвалення законопроєкту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Малюська зазначив: "Друзі, потрібна допомога. Як я уже писав кілька разів раніше, Печерський районний суд (суддя Вовк) виніс ухвалу, за якою з Приватбанку на користь шести "британських" компаній, афілійованих з братами Суркісами, має бути стягнено близько ДЕСЯТИ МІЛЬЯРДІВ гривень.

Ухвала незаконна, нахабна та безглузда, про що вже багато було сказано. АЛЕ – судові рішення є обов’зковими до виконання. Очікувати на розгляд апеляції/касації – довго і позитивний результат розгляду далеко не гарантований.

Тому ми підготували законопроєкт, який надає можливість не здійснювати примусове виконання цієї ухвали.

Текст законопроекту - на фото. Текст у форматі word надам усім бажаючим".

Малюська продолжил: "А тепер власне перелік прохань:

Шановні народні депутати, будь ласка, підпишіть, зареєструйте та підтримайте законопроєкт у якомога стисліші строки. У нас лік іде навіть не на дні, а на години.

Шановні працівники медіа, поширте будь ласка інформацію про цей проєкт якомога ширшій аудиторії

Шановні виборці, підтримайте ініціативу та вимагайте якомога швидшого прийняття законопроєкту

Мова йде не просто про гроші Приватбанку (хоча це теж важливо). Приватбанк щорічно сплачує дивіденди, і розмір їх більший, аніж 10 мільярдів. Тому відібрати 10 мільярдів у Привату – це відібрати їх у медиків, освітян та пенсіонерів, які фінансуються з бюджету".

"А тепер коротко відповіді на найбільш поширені запитання/коментарі:

- чому не оформляю це законопроєкт як урядовий?

задля економії часу, оскільки погодження всередині уряду відбере мінімум тиждень

- чому б не повернути Суркісам їх депозити?

тут не питання повернення депозитів. Якщо суд розгляне справу, встановить, що гроші потрібно повертати, і таке рішення набере законної сили – значить так тому і бути. Але тут суд нічого не досліджував і не аналізував. Відбувається не правосуддя, а знущання над ним.

- до чого тут я?

я не хочу мовчати і спостерігати як крадуть гроші та нищать довіру до судів. Особливо моїми руками (нагадаю, Державна виконавча служба – у системі Мін’юсту)", - резюмував Малюська.

Він опублікував проєкт постанови

Глава Мінюсту Малюська закликав депутатів якомога швидше прийняти законопроєкт, що не дозволить почати виплати Суркісам із Приватбанку 01

Читайте також: Резервів під списання $350 млн Суркісам немає, це прямий "мінус" у капітал, - член наглядової ради "ПриватБанку" Шевальов

Нагадаємо, 2 вересня юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.

Також читайте: Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам.. ДОКУМЕНТ

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.

Автор: 

Мін’юст (1590) Суркіс (321) Приватбанк (2432) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+9
нюхайТЕ
Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять постановление, не позволяющее начать выплаты Суркисам из Приватбанка - Цензор.НЕТ 9316
показати весь коментар
04.09.2020 19:48
+9
ЗеДятлы, вот я впам сделаю вводную, а вы оцените красоту жидовской игры.
Суркисяны берут кредит в ПоцБанке у Бенесяна деньги, 5 миллиардов чатлов под 5% годовых. И в тот же день и в тот же час ложат на депозит эти 5 миллиардов чалов втот же ПоцБанк Бенесяна под 9% годовых. ПоцБанк выкупило, и за ваш в том числе счёт (ориентировочно по 5000 чатлом с жителя страны от пелёнок и до морга) государство у Бенесяна, как у афериста, за 1 чатл, но влило в него 150 миллиардов чатлов, что бы вы, полудурки от рождения, не пошли по миру с сумой, а дети ваши, что дочки, что сыновья не пошли на панель. Теперь, Суркисяны, купив суд, залезают в ваш карман ещё минимум на 3 000 чатлов. Теперь вопрос - кто дебил? (вы или вы все?) Второй вопрос - членойграй он же писюанист, он же теперь каратеис, и ваш любимецу ЗЕ в теме, при делах, или просто при интересе?
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04.09.2020 19:57
+8
Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять постановление, не позволяющее начать выплаты Суркисам из Приватбанка - Цензор.НЕТ 14
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04.09.2020 19:45
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У кого-то есть ещё сомнения, что же олегархическая шлюха
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04.09.2020 19:43 Відповісти
Кто?
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04.09.2020 19:45 Відповісти
Ми обісралися!!
Допомооожіть!!
🤣
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04.09.2020 19:43 Відповісти
нюхайТЕ
Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять постановление, не позволяющее начать выплаты Суркисам из Приватбанка - Цензор.НЕТ 9316
показати весь коментар
04.09.2020 19:48 Відповісти
Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять постановление, не позволяющее начать выплаты Суркисам из Приватбанка - Цензор.НЕТ 8461
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04.09.2020 19:54 Відповісти
Этих кукол за нитки не дергают.
Этим куклам в жопу руку засовывают.
А вместо мозга там - указательный палец
Хозяина руки, торчащей в жопе у куклы.
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04.09.2020 20:00 Відповісти
Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять постановление, не позволяющее начать выплаты Суркисам из Приватбанка - Цензор.НЕТ 142
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04.09.2020 20:07 Відповісти
где-то так.
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04.09.2020 20:13 Відповісти
Точнее - точно так.
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04.09.2020 20:15 Відповісти
мене завжди дивує----вони в дитинстві наголодувалися,що без жрачки не можуть?
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04.09.2020 22:13 Відповісти
Дело помощи обосравшимся - дело рук самих обосравшихся.
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04.09.2020 20:28 Відповісти
Молодець. Но русским патриотам не интересно. Им би за Зеленского дерьмо поплевать
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04.09.2020 19:43 Відповісти
Глава Минюста Малюська призвал депутатов как можно скорее принять постановление, не позволяющее начать выплаты Суркисам из Приватбанка - Цензор.НЕТ 14
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04.09.2020 19:45 Відповісти
сороса то школа ...
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04.09.2020 20:28 Відповісти
Т.е.это Сорос привел к власти своих кукол и стрижет теперь купоны вовсю?

Глава Мін'юсту Малюська закликав депутатів якомога швидше прийняти законопроєкт, що не дозволить почати виплати Суркісам із Приватбанку - Цензор.НЕТ 6003
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04.09.2020 20:33 Відповісти
А де там сховався Педро? О, якись сивочолі кучерики за ********** проглядаються...
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04.09.2020 20:57 Відповісти
Глава Мін'юсту Малюська закликав депутатів якомога швидше прийняти законопроєкт, що не дозволить почати виплати Суркісам із Приватбанку - Цензор.НЕТ 5269
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04.09.2020 21:02 Відповісти
А со своими подчиненными просто выполнить свою работу не пробовали? Или Беня задницу надерет?
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04.09.2020 19:44 Відповісти
Ти дибил. Какую роботу?
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04.09.2020 19:46 Відповісти
Для особо упоротого олигофрена объясняю на спичках -- Денис Малюська есть министр юстиции и юридическая защита интересов государства, в т.ч. и в судах, является непосредственной обязанностью его самого и его сотрудников. Его родимого в том числе именно для этого и нанимали.
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04.09.2020 19:53 Відповісти
Каким боком минюст к судебному спору между банком и "вкладчиком"?
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04.09.2020 22:09 Відповісти
Точно? На рот ответишь? Что минюст защищает в судах державу?
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04.09.2020 23:41 Відповісти
Это всё что нужно знать про реформу судов,если сам глава Министерства Юстиции, не доверчет судам.
Всё это печально.
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04.09.2020 19:44 Відповісти
Он реформу проводил?
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04.09.2020 19:48 Відповісти
А чем оно потора года занималось? Ну, кроме позы лотоса на рабочем столе?
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04.09.2020 20:06 Відповісти
Еще на голове стоял, под столом сидел, на травке валялся, шмотками и собой в зеркале любовался, и т.д. и т.п.
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04.09.2020 20:09 Відповісти
А при чём тут кто проводил реформу, он был назначен ещё если я не ошибаюсь в мае 2019 г. За это время он мог законодательно ( путём подания законопроэктов, решить этото вопрос. Было бы желание.
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04.09.2020 20:31 Відповісти
Даааа, рэформував пэтя судовую систему
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04.09.2020 19:46 Відповісти
По ходу пьесы ты конченючий ЗЕбилоид)))
16 жовтня 2019 16 жовтня депутати Ради https://nv.ua/ukraine/politics/rada-raspustila-vysshuyu-kvalifikacionnuyu-komissiyu-sudey-novosti-ukrainy-50048094.html проголосували у другому читанні за законопроект № 1008 - президентський проект судової реформи Володимира Зеленського.
6 ДЕКАБРЯ 2019, 18:59 Судебная реформа Зеленского угрожает стабильности и независимости системы.

22 апреля 2020 Зеленский считает, что судебную систему в Украине «нужно перезагрузить». Я уверен в том, что там много судей нормальных, честных, действительно профессиональных.

22 июня, 2020 Президент Владимир Зеленский внес как неотложный законопроект с изменениями в закон «О судоустройстве и статусе судей».
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04.09.2020 19:57 Відповісти
а шо так?
папе сане на пожизненную стипендию не обломится?
суркисов отсечь!
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04.09.2020 19:47 Відповісти
Та ладно вам, зелохи башляют, они этого хотели.
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04.09.2020 19:49 Відповісти
Нет никакого Президента зеленского.
Есть актер зеленский, нанятый на исполнение роли президента. В этом суть эпохи.
Нет личности с мировоззрением (пусть и ватным, но настоящим); нет видения будущего, которое воплощалось бы в стратегии, а те в свою очередь в планы действий; нет лидерства; нет цели.
Есть пустое место. И есть актер, которому пишут слова для озвучивания роли.
И есть группы интересантов, имеющих влияние на события. Группы под ковром возятся, возятся, что-то куда-то сместилось, что-то произошло.
Хоп! - мы видим, как Суркисы тянут мешок с $350 миллионов бабла из бюджета в офшоры.
Хоп! - мы видим, как Коломойский получил Центрэнерго.
Хоп! - ахметовский буратина становится Премьером, а Зеленский читает слова на канале Ахметова.
Хоп! Хоп! Хоп!
Что-то куда-то продали, где-то что-то рейдерят, а где-то растянули по джипам гуманитарку из Китая.
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04.09.2020 19:50 Відповісти
и так дефицит бюджета 50 лярдов
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04.09.2020 19:52 Відповісти
Вообще-то дефицит бюджета официально более 300 миллиардов. И это уже после секвестра
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04.09.2020 20:04 Відповісти
Скорее всего будет так.
Ща Беня кофе допьет, и Дениску так отмалюськает.., чтобы свой нос в чужой гешефт не совал.
И помалюсеньку, помалюсеньку Дениска и притихнет.
Кло-у -ны.
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04.09.2020 19:51 Відповісти
Динамо, як і культура не може існувати без фінансування, я дуже радий за збірну по футболу, тут важлива підтримка.
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04.09.2020 19:51 Відповісти
У вас,кретины,абсолютная власть в стране,зачем вам работники медиа,избиратели и пр. что бы что то изменить...Такое ощущение что призывает партком партизанского отряда оказать сопротивление оккупантам,а не министр от монобольшинством.
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04.09.2020 19:52 Відповісти
Этот даун (министр) в рабочее время делал фотки себя (в туфлях) в позе лотос на рабочем столе.
Вышел с прострации и забил в набат!
Однако.....
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04.09.2020 19:53 Відповісти
ЗеДятлы, вот я впам сделаю вводную, а вы оцените красоту жидовской игры.
Суркисяны берут кредит в ПоцБанке у Бенесяна деньги, 5 миллиардов чатлов под 5% годовых. И в тот же день и в тот же час ложат на депозит эти 5 миллиардов чалов втот же ПоцБанк Бенесяна под 9% годовых. ПоцБанк выкупило, и за ваш в том числе счёт (ориентировочно по 5000 чатлом с жителя страны от пелёнок и до морга) государство у Бенесяна, как у афериста, за 1 чатл, но влило в него 150 миллиардов чатлов, что бы вы, полудурки от рождения, не пошли по миру с сумой, а дети ваши, что дочки, что сыновья не пошли на панель. Теперь, Суркисяны, купив суд, залезают в ваш карман ещё минимум на 3 000 чатлов. Теперь вопрос - кто дебил? (вы или вы все?) Второй вопрос - членойграй он же писюанист, он же теперь каратеис, и ваш любимецу ЗЕ в теме, при делах, или просто при интересе?
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04.09.2020 19:57 Відповісти
купи себе Букварь лапоть
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04.09.2020 19:59 Відповісти
Послушайте, скобарь, или пензюк, как вас там, опечатки это не ошибки, а вот, то, что вы, парашный лапоть, начинаете предложение с не заглавной буквы говорит о вашем, крайне низком образовании. Впрочем от жителя Параши другого ожидать не приходится.
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04.09.2020 20:02 Відповісти
Полный пипец, управления государством не найдено,кухарки управляют государством .
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04.09.2020 19:59 Відповісти
Не обижайте кухарок, страной управляют тупые паяцы. Кухарки умнее.
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04.09.2020 20:03 Відповісти
а шо тут понимать , Суркисы отхлеснули судье не мало ,он и принял решение
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04.09.2020 20:01 Відповісти
Есть расследование Юлии Самаевой на Зеркале. Накануне вынесения вердикта, Гриша Суркис посещал ОПу и втречался с первым помощником Зеленского, Шифером. И что они могли обсуждать?
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04.09.2020 20:02 Відповісти
взятку судье
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04.09.2020 20:03 Відповісти
Совпадение.
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04.09.2020 20:04 Відповісти
не думаю
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04.09.2020 20:05 Відповісти
А вовків розігнати слабо? Коли вже в нашій країні будуть здійснювати судочинство чесні судді, а не тамбовські вовки?
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04.09.2020 20:05 Відповісти
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
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04.09.2020 20:08 Відповісти
Не тих обрали приборкувачів,вовків.Обіцяли бути приборкувачами а виявились в овечій шкурі.
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04.09.2020 20:46 Відповісти
шо не день то приколы от зеленной власти
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04.09.2020 20:06 Відповісти
Вообще то "закон зворотньої сили не має", Поэтому суд будет учитывать норму закона до его изменения. Я не юрист как бы, но благодаря этому выиграл у государства суд. Когда протокол был составлен до изменения закона то и судили по старой норме.
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04.09.2020 20:08 Відповісти
так суд працює всюди у світі ...але ж Україна це не світ , ці #ляді "завтра" можуть "напІсяти" любе ...
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04.09.2020 20:25 Відповісти
Да, ты не юрист, ты дятел, который пытается перднуть о том , чего не понимает
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04.09.2020 21:59 Відповісти
Так выходные впереди, отдохнуть надо.
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04.09.2020 20:15 Відповісти
от така у "нас" малюська "править" ...воно навіть не розуміє що рішення суду не може відмінити ніяка зрада ...хоча що їм дебілам на утриманні сороса та зграйки недоолігархів ...їм закони неписані вони над законом ...
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04.09.2020 20:22 Відповісти
Госпадя, какой же ты тупорылый. Кацап наверное😀
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04.09.2020 22:01 Відповісти
Я честно говоря в шоке. Министр юстиции не знает элементарных норм права. Апелляционный суд тоже будет учитывать
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04.09.2020 22:38 Відповісти
Моллюск ты безграмотный дебил. Иди уже в народное хозяйство идиотина....
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04.09.2020 20:22 Відповісти
Днепровский, ты - олигофрен. Шо тебе, тормоз, не нравиться в проекте закона?
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04.09.2020 22:02 Відповісти
Слышь, имбецил, ты че, убогий, на личности переходишь? Я тебе писал? И как ты сможешь понять уровень правового развития моллюска и уровень законопроекта, если у тебя неполное среднее?
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05.09.2020 17:43 Відповісти
Я не понимаю, а что это за система такая.. где вопросы выплачивать деньги или нет решаются не в судах, а в парламенте? Типа закон: Иванову денег не отдавать. Ещё один закон: Петрову банк не возвращать. Третий закон: у Сидорова забрать все деньги.
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04.09.2020 20:25 Відповісти
Если не понимаешь, бо дебил, то че дупло открываешь?
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04.09.2020 22:03 Відповісти
Вообще-то там надо судью в дурку отправлять, или за яйца подвешивать, за то, что определением об обеспечении иска фактически взыскивается сумма исковых требований. Он бы еще определением об открытии производства иск удовлетворил. Или вообще сразу приказ выдал! На хера те лишние разборки судебные...
Внесение ТАКОГО законопроекта как-то не очень хорошо пахнет. Запретить исполнять то, чего не может быть в принципе! Так надо под каждый судебный "выбрык" законы менять.
А вообще эта клоунада начинает доставать...
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04.09.2020 20:41 Відповісти
Да, Постанову Пленума ВСУ судья похерил напрочь, а тут еще и 3,14дары с кс статью отменили, писец, а не страна
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04.09.2020 22:05 Відповісти
А вообще есть пару способов отбиться от этой муйни без подобного законодательного маразма. Надо только Минюсту на юристах не экономить. И помощь запросить в СБУ. Есть там помощники...
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04.09.2020 20:46 Відповісти
Просвети, вместе поржем
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04.09.2020 22:06 Відповісти
Правильно! Суркисы голодают. Народные слуги свое дело знают...
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04.09.2020 20:58 Відповісти
Кандом месяца все сделал чтоб проиграть и отдать деньги суркисам а тепереь требует отелбную камеру себе требуй с вип оплатой уродец
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04.09.2020 21:58 Відповісти
Каким боком минюст к спору между приватом и суркисами?
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04.09.2020 22:07 Відповісти
Ті гроші,що українці переплатили по схемі Ротердам+ славнозвістний суддя Вовк відав Суркісам.
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04.09.2020 22:14 Відповісти
ні, переплатили то само -собою, а тепер треба ще 10 лярдів, їх ще не зібрали з українців
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05.09.2020 01:04 Відповісти
А потім буде таке: я не я і хата не моя. Це все виновата ВР, тому що закон не прийняли!
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05.09.2020 11:26 Відповісти
 
 