Глава Мін'юсту Малюська закликав депутатів якомога швидше прийняти законопроєкт, що не дозволить почати виплати Суркісам із Приватбанку

Міністр юстиції України Денис Малюська закликав депутатів якомога швидше прийняти законопроєкт, який заблокує початок виплат Приватбанком грошей Суркісам. Також він закликав журналістів і активістів підтримати процес ухвалення законопроєкту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Малюська зазначив: "Друзі, потрібна допомога. Як я уже писав кілька разів раніше, Печерський районний суд (суддя Вовк) виніс ухвалу, за якою з Приватбанку на користь шести "британських" компаній, афілійованих з братами Суркісами, має бути стягнено близько ДЕСЯТИ МІЛЬЯРДІВ гривень.

Ухвала незаконна, нахабна та безглузда, про що вже багато було сказано. АЛЕ – судові рішення є обов’зковими до виконання. Очікувати на розгляд апеляції/касації – довго і позитивний результат розгляду далеко не гарантований.

Тому ми підготували законопроєкт, який надає можливість не здійснювати примусове виконання цієї ухвали.

Текст законопроекту - на фото. Текст у форматі word надам усім бажаючим".

Малюська продолжил: "А тепер власне перелік прохань:

Шановні народні депутати, будь ласка, підпишіть, зареєструйте та підтримайте законопроєкт у якомога стисліші строки. У нас лік іде навіть не на дні, а на години.

Шановні працівники медіа, поширте будь ласка інформацію про цей проєкт якомога ширшій аудиторії

Шановні виборці, підтримайте ініціативу та вимагайте якомога швидшого прийняття законопроєкту

Мова йде не просто про гроші Приватбанку (хоча це теж важливо). Приватбанк щорічно сплачує дивіденди, і розмір їх більший, аніж 10 мільярдів. Тому відібрати 10 мільярдів у Привату – це відібрати їх у медиків, освітян та пенсіонерів, які фінансуються з бюджету".

"А тепер коротко відповіді на найбільш поширені запитання/коментарі:

- чому не оформляю це законопроєкт як урядовий?

задля економії часу, оскільки погодження всередині уряду відбере мінімум тиждень

- чому б не повернути Суркісам їх депозити?

тут не питання повернення депозитів. Якщо суд розгляне справу, встановить, що гроші потрібно повертати, і таке рішення набере законної сили – значить так тому і бути. Але тут суд нічого не досліджував і не аналізував. Відбувається не правосуддя, а знущання над ним.

- до чого тут я?

я не хочу мовчати і спостерігати як крадуть гроші та нищать довіру до судів. Особливо моїми руками (нагадаю, Державна виконавча служба – у системі Мін’юсту)", - резюмував Малюська.

Він опублікував проєкт постанови

Читайте також: Резервів під списання $350 млн Суркісам немає, це прямий "мінус" у капітал, - член наглядової ради "ПриватБанку" Шевальов

Нагадаємо, 2 вересня юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.

Також читайте: Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам.. ДОКУМЕНТ

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.