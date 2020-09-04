Глава Мін'юсту Малюська закликав депутатів якомога швидше прийняти законопроєкт, що не дозволить почати виплати Суркісам із Приватбанку
Міністр юстиції України Денис Малюська закликав депутатів якомога швидше прийняти законопроєкт, який заблокує початок виплат Приватбанком грошей Суркісам. Також він закликав журналістів і активістів підтримати процес ухвалення законопроєкту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Малюська зазначив: "Друзі, потрібна допомога. Як я уже писав кілька разів раніше, Печерський районний суд (суддя Вовк) виніс ухвалу, за якою з Приватбанку на користь шести "британських" компаній, афілійованих з братами Суркісами, має бути стягнено близько ДЕСЯТИ МІЛЬЯРДІВ гривень.
Ухвала незаконна, нахабна та безглузда, про що вже багато було сказано. АЛЕ – судові рішення є обов’зковими до виконання. Очікувати на розгляд апеляції/касації – довго і позитивний результат розгляду далеко не гарантований.
Тому ми підготували законопроєкт, який надає можливість не здійснювати примусове виконання цієї ухвали.
Текст законопроекту - на фото. Текст у форматі word надам усім бажаючим".
Малюська продолжил: "А тепер власне перелік прохань:
Шановні народні депутати, будь ласка, підпишіть, зареєструйте та підтримайте законопроєкт у якомога стисліші строки. У нас лік іде навіть не на дні, а на години.
Шановні працівники медіа, поширте будь ласка інформацію про цей проєкт якомога ширшій аудиторії
Шановні виборці, підтримайте ініціативу та вимагайте якомога швидшого прийняття законопроєкту
Мова йде не просто про гроші Приватбанку (хоча це теж важливо). Приватбанк щорічно сплачує дивіденди, і розмір їх більший, аніж 10 мільярдів. Тому відібрати 10 мільярдів у Привату – це відібрати їх у медиків, освітян та пенсіонерів, які фінансуються з бюджету".
"А тепер коротко відповіді на найбільш поширені запитання/коментарі:
- чому не оформляю це законопроєкт як урядовий?
задля економії часу, оскільки погодження всередині уряду відбере мінімум тиждень
- чому б не повернути Суркісам їх депозити?
тут не питання повернення депозитів. Якщо суд розгляне справу, встановить, що гроші потрібно повертати, і таке рішення набере законної сили – значить так тому і бути. Але тут суд нічого не досліджував і не аналізував. Відбувається не правосуддя, а знущання над ним.
- до чого тут я?
я не хочу мовчати і спостерігати як крадуть гроші та нищать довіру до судів. Особливо моїми руками (нагадаю, Державна виконавча служба – у системі Мін’юсту)", - резюмував Малюська.
Він опублікував проєкт постанови
Нагадаємо, 2 вересня юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.
Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".
Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.
Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.
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🤣
Этим куклам в жопу руку засовывают.
А вместо мозга там - указательный палец
Хозяина руки, торчащей в жопе у куклы.
Всё это печально.
16 жовтня 2019 16 жовтня депутати Ради https://nv.ua/ukraine/politics/rada-raspustila-vysshuyu-kvalifikacionnuyu-komissiyu-sudey-novosti-ukrainy-50048094.html проголосували у другому читанні за законопроект № 1008 - президентський проект судової реформи Володимира Зеленського.
6 ДЕКАБРЯ 2019, 18:59 Судебная реформа Зеленского угрожает стабильности и независимости системы.
22 апреля 2020 Зеленский считает, что судебную систему в Украине «нужно перезагрузить». Я уверен в том, что там много судей нормальных, честных, действительно профессиональных.
22 июня, 2020 Президент Владимир Зеленский внес как неотложный законопроект с изменениями в закон «О судоустройстве и статусе судей».
папе сане на пожизненную стипендию не обломится?
суркисов отсечь!
Есть актер зеленский, нанятый на исполнение роли президента. В этом суть эпохи.
Нет личности с мировоззрением (пусть и ватным, но настоящим); нет видения будущего, которое воплощалось бы в стратегии, а те в свою очередь в планы действий; нет лидерства; нет цели.
Есть пустое место. И есть актер, которому пишут слова для озвучивания роли.
И есть группы интересантов, имеющих влияние на события. Группы под ковром возятся, возятся, что-то куда-то сместилось, что-то произошло.
Хоп! - мы видим, как Суркисы тянут мешок с $350 миллионов бабла из бюджета в офшоры.
Хоп! - мы видим, как Коломойский получил Центрэнерго.
Хоп! - ахметовский буратина становится Премьером, а Зеленский читает слова на канале Ахметова.
Хоп! Хоп! Хоп!
Что-то куда-то продали, где-то что-то рейдерят, а где-то растянули по джипам гуманитарку из Китая.
Ща Беня кофе допьет, и Дениску так отмалюськает.., чтобы свой нос в чужой гешефт не совал.
И помалюсеньку, помалюсеньку Дениска и притихнет.
Кло-у -ны.
Вышел с прострации и забил в набат!
Однако.....
Суркисяны берут кредит в ПоцБанке у Бенесяна деньги, 5 миллиардов чатлов под 5% годовых. И в тот же день и в тот же час ложат на депозит эти 5 миллиардов чалов втот же ПоцБанк Бенесяна под 9% годовых. ПоцБанк выкупило, и за ваш в том числе счёт (ориентировочно по 5000 чатлом с жителя страны от пелёнок и до морга) государство у Бенесяна, как у афериста, за 1 чатл, но влило в него 150 миллиардов чатлов, что бы вы, полудурки от рождения, не пошли по миру с сумой, а дети ваши, что дочки, что сыновья не пошли на панель. Теперь, Суркисяны, купив суд, залезают в ваш карман ещё минимум на 3 000 чатлов. Теперь вопрос - кто дебил? (вы или вы все?) Второй вопрос - членойграй он же писюанист, он же теперь каратеис, и ваш любимецу ЗЕ в теме, при делах, или просто при интересе?
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
Внесение ТАКОГО законопроекта как-то не очень хорошо пахнет. Запретить исполнять то, чего не может быть в принципе! Так надо под каждый судебный "выбрык" законы менять.
А вообще эта клоунада начинает доставать...