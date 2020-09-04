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Новини Революція в Білорусі
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"Каму Лукашэнка бацька?" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять події в Білорусі. АНОНС

Чим закінчаться протести в Білорусі? Як Україна повинна реагувати на події в сусідній державі? Чи справді українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер"? І чи є серед оточення президента зрадник?

Чим насправді дихає країна - на "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

Гості студії:

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016);

Марія Колесникова, член президії координаційної ради Білорусі, координатор штабу Віктора Бабарика;

Вероніка Цепкало, дружина і лідер штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала;

Ірина Верещук, народна депутатка від "Слуги народу", членкиня комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність";

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя";

Валерій Кондратюк, голова Служби зовнішньої розвідки України;

Валентин Наливайченко, голова СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол України в Республіці Білорусь (2005-2006), член РНБОУ (2007-2010; 2014-2015);

Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005), начальник Головного управління розвідки МОУ (1997-2000), Надзвичайний і Повноважний Посол;

Віталій Романенко, генерал-лейтенант, начальник Департаменту військової контррозвідки СБУ (2003-2006)

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".

Вони говорять, а вирішує народ.

Автор: 

Білорусь (7927) Шустер Савік (362)


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Топ коментарі
+6
... тому ***** дзядька.
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04.09.2020 19:58
+4
Ладно , эти . Юра , что ты там забыл ?
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04.09.2020 19:58
+4
Ми взагалі немає права нічого обговорювати за Білорусь.В нас в самих президент Зеленський.От якби ми по всьому були,десь як Польща,то тоді можна було робити якісь заяви.
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04.09.2020 19:59
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Ладно , эти . Юра , что ты там забыл ?
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04.09.2020 19:58 Відповісти
... тому ***** дзядька.
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04.09.2020 19:58 Відповісти
Ми взагалі немає права нічого обговорювати за Білорусь.В нас в самих президент Зеленський.От якби ми по всьому були,десь як Польща,то тоді можна було робити якісь заяви.
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04.09.2020 19:59 Відповісти
Оооо, кизяк всплыл. ОГт кучарявый такой кизяк. Итальяснкий. Или яврейский?
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04.09.2020 20:00 Відповісти
Це просто абсурдно,зі своїм болотом,когось обговорювати.
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04.09.2020 20:00 Відповісти
100% не обсудят то факт, что в Белоруссии не вводили карантн, и там нет проблем с больницами и ... Это властям и шлюхошутстеру не выгодно. Будут обсуждать все, мттинги и ... но не покажут ни одной забитой больницы в Минске.
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04.09.2020 20:01 Відповісти
Савик молодец,все делает правильно.
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04.09.2020 20:02 Відповісти
Та да, отрабатывает деньги
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04.09.2020 20:04 Відповісти
Не нравиться не смотрите.А кривой ,что тогда отрабатывает?У вас есть выбор смотреть то,что вам нравится.
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04.09.2020 20:06 Відповісти
Я зомбоящик выбросл 3 года назад. Там одно вранье и пропаганда
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04.09.2020 20:34 Відповісти
Я же и говорю не смотрите просто,у нас пока еще не кацапия.
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04.09.2020 20:35 Відповісти
Штука не в том, пропаганда там или нет. А в желании человека отсортировывать зёрна от плевел.
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04.09.2020 20:57 Відповісти
Ага. отсасывает у Ахметки и текушей а-власти Аж визжит от удовольствия
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04.09.2020 20:35 Відповісти
Кривой у кого от..ет?
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04.09.2020 20:36 Відповісти
Я конечно, видывал разок, как парняга купил два пакета молока, солёные огурцы, а потом сказал, мол дайте ещё и туалетную бумагу...
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04.09.2020 20:03 Відповісти
Да оставьте в покое Беларусь, какое вам всем до неё дело?
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04.09.2020 20:03 Відповісти
О, и Ирка - летюча дирка.
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04.09.2020 20:04 Відповісти
це спадариня Марина, 55-річна провізорка з Пінська,
її 9 серпня побили дві омонівські ************ - прапорщики міліції Дар'я Бондарчук й у Марія Мазуркевич https://charter97.org/ru/news/2020/9/4/391955/



"Каму Лукашэнка бацька?" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят события в Беларуси - Цензор.НЕТ 430
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04.09.2020 20:08 Відповісти
Ну дык, она их тоже покусала.
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04.09.2020 20:30 Відповісти
Сопротивлялась как могла?
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04.09.2020 20:38 Відповісти
любишь своего фюрера?
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04.09.2020 20:50 Відповісти
Я жену люблю(и тебе советую).
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04.09.2020 21:08 Відповісти
Девочка, а кого ты больше вего любишь, маму или папу?
Больше всех я люблю.....!(с)
О!
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04.09.2020 21:15 Відповісти
Мне очень нужны советы лукашиста, ну. А ты привыкай любить фюрера ***** - скоро под русским сапогом будешь.
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04.09.2020 21:16 Відповісти
Ага, за задницу Какой только трэш не придумают ябатьки, чтобы оправдать своих карателей Хотя, чего тут удивляться. Что ни день - очередной трэш. Чего т.н. "слив разговора Меркель с Варшавой" стоит Видимо решили ФСБ повеселить подобной мутью.
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04.09.2020 23:37 Відповісти
Кому савика шустера? Сдаю. Недорого.
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04.09.2020 20:14 Відповісти
Да ну нафиг, пивка бы....
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04.09.2020 20:39 Відповісти
Тоже верно.
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04.09.2020 21:03 Відповісти
Ты же не проституируешь себя за бабло?Я тоже. Так что....Отака ось....ця сама, малята.
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04.09.2020 21:14 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZXHyB6o4lz51u2fotX7v2PvGoUGf2mfOT4TIP2F6YH-bptWOnxyPkr368GolbaEt5zjNVXdR4D5c7-X93Qr3h7C5CENkZdk12vFHRXI6xlde3lUHrp8yoQlRYScSCLpFmI&__tn__=-]C%2CP-R Helgi Sharp

SHARP`s REVIEW - 04.09.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)

1.

Союз РФ и Беларуси: у Путина заявили, что уже есть прогресс, а Лукашенко договорился с Мишустиным о новой цене на газ.

Вот куда ведут "мирные протесты" и "мы не хотим как в Украине". Теперь становится понятным, почему Москва поддерживала уличные выступления. Цель: загнать крысу в угол, перессорить со всем миром, а потом протянуть "руку помощи" в виде маленькой скидки на газ и обещания поддержать диктатуру. Всё, клиент ваш - от плешивой макушки до тараканьих усов.

2.

Ещё немного о Беларуси: в Москве заявили, что по отравлению Навального доверяют омским, а не немецким врачам (как свой простатит лечить, так почему-то наоборот), а Лука похвастался, что "перехватил переписку", доказывающую невиновность Москвы в этом инциденте.

HELO - так вижу:

- Алло, Польша?
- Польша.
- Это я, Меркель.
- Привет.
- Хочу вам рассказать,что про диагноз Навального я всё наврала. На самом деле омской скорой надо верить. Надеюсь, нас Беларусь не подслушивает.
- А зачем наврали?
- Русофобка я.
- Понятно. А нам зачем звоните?
(характерное потрескивание в телефоне - батькины "перехватчики" записывают разговор на кассетный магнитофон).

По цимбалах. Единственно, плохо, что появляется новых 1084 км границы с Эрэфией. Впрочем, подождём с выводами.
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04.09.2020 20:22 Відповісти
Второе это Рыбникову предложи, оно там в самую мякотку зайдёт
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04.09.2020 20:40 Відповісти
та да...он может
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04.09.2020 20:49 Відповісти
"Каму Лукашэнка бацька?" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят события в Беларуси - Цензор.НЕТ 769
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04.09.2020 20:22 Відповісти
Шо за вопрос.
Список же прилагается
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04.09.2020 20:26 Відповісти
Ремікс "Чьо там у хахлов? "© - "Що там у білорусів? "."Каму Лукашэнка бацька?" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять події в Білорусі - Цензор.НЕТ 5041
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04.09.2020 20:46 Відповісти
На Шустере Кравчук, Шуфрыч, Верещук, Смешко, Наливайченко и другие просто устроили расправу над Бутусовым, Гончаренко и ЕС. Это выглядит ужасно. Просто ложатся все Опзжопники и зелёная плесень дружно, прикрываясь гостайной, интересами государства, под Хйла.
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04.09.2020 23:36 Відповісти
 
 