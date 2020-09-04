"Каму Лукашэнка бацька?" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять події в Білорусі. АНОНС
Чим закінчаться протести в Білорусі? Як Україна повинна реагувати на події в сусідній державі? Чи справді українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер"? І чи є серед оточення президента зрадник?
Чим насправді дихає країна - на "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.
Гості студії:
Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016);
Марія Колесникова, член президії координаційної ради Білорусі, координатор штабу Віктора Бабарика;
Вероніка Цепкало, дружина і лідер штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала;
Ірина Верещук, народна депутатка від "Слуги народу", членкиня комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність";
Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя";
Валерій Кондратюк, голова Служби зовнішньої розвідки України;
Валентин Наливайченко, голова СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол України в Республіці Білорусь (2005-2006), член РНБОУ (2007-2010; 2014-2015);
Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005), начальник Головного управління розвідки МОУ (1997-2000), Надзвичайний і Повноважний Посол;
Віталій Романенко, генерал-лейтенант, начальник Департаменту військової контррозвідки СБУ (2003-2006)
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".
Вони говорять, а вирішує народ.
Будь ласка, зачекайте...
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її 9 серпня побили дві омонівські ************ - прапорщики міліції Дар'я Бондарчук й у Марія Мазуркевич https://charter97.org/ru/news/2020/9/4/391955/
Больше всех я люблю.....!(с)
О!
SHARP`s REVIEW - 04.09.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)
1.
Союз РФ и Беларуси: у Путина заявили, что уже есть прогресс, а Лукашенко договорился с Мишустиным о новой цене на газ.
Вот куда ведут "мирные протесты" и "мы не хотим как в Украине". Теперь становится понятным, почему Москва поддерживала уличные выступления. Цель: загнать крысу в угол, перессорить со всем миром, а потом протянуть "руку помощи" в виде маленькой скидки на газ и обещания поддержать диктатуру. Всё, клиент ваш - от плешивой макушки до тараканьих усов.
2.
Ещё немного о Беларуси: в Москве заявили, что по отравлению Навального доверяют омским, а не немецким врачам (как свой простатит лечить, так почему-то наоборот), а Лука похвастался, что "перехватил переписку", доказывающую невиновность Москвы в этом инциденте.
HELO - так вижу:
- Алло, Польша?
- Польша.
- Это я, Меркель.
- Привет.
- Хочу вам рассказать,что про диагноз Навального я всё наврала. На самом деле омской скорой надо верить. Надеюсь, нас Беларусь не подслушивает.
- А зачем наврали?
- Русофобка я.
- Понятно. А нам зачем звоните?
(характерное потрескивание в телефоне - батькины "перехватчики" записывают разговор на кассетный магнитофон).
По цимбалах. Единственно, плохо, что появляется новых 1084 км границы с Эрэфией. Впрочем, подождём с выводами.
Список же прилагается