"Каму Лукашэнка бацька?" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять події в Білорусі. АНОНС

Чим закінчаться протести в Білорусі? Як Україна повинна реагувати на події в сусідній державі? Чи справді українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер"? І чи є серед оточення президента зрадник?

Чим насправді дихає країна - на "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

Гості студії:

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016);

Марія Колесникова, член президії координаційної ради Білорусі, координатор штабу Віктора Бабарика;

Вероніка Цепкало, дружина і лідер штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала;

Ірина Верещук, народна депутатка від "Слуги народу", членкиня комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність";

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя";

Валерій Кондратюк, голова Служби зовнішньої розвідки України;

Валентин Наливайченко, голова СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол України в Республіці Білорусь (2005-2006), член РНБОУ (2007-2010; 2014-2015);

Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005), начальник Головного управління розвідки МОУ (1997-2000), Надзвичайний і Повноважний Посол;

Віталій Романенко, генерал-лейтенант, начальник Департаменту військової контррозвідки СБУ (2003-2006)

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".

Вони говорять, а вирішує народ.