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Консультації про можливі кадрові зміни у фінансово-економічному блоці уряду зі мною не велися, - Шмигаль

Консультації про можливі кадрові зміни у фінансово-економічному блоці уряду зі мною не велися, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що консультацій про можливі кадрові зміни у фінансово-економічному блоці уряду з ним поки що не вели, а робота у цій сфері відбувається з повною віддачею.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю увечері.

"Ми не вели консультацій із головою фракції "Слуга народу", з депутатами. Загалом і фінансовий, і економічний блок працює абсолютно з повною віддачею, ви бачите стабільність фінансової системи, стабільність бюджету", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що питання поганої якості роботи фінансово-економічного блоку уряду є дискусійним, і необхідно конкретно зрозуміти, які саме претензії є до їхньої роботи.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що пов'язує кадрові зміни в економічному блоці Кабміну з проектом держбюджету-2021

"Думаю, все залежатиме від єдиного - наскільки ефективною та якісною буде робота над проектом державного бюджету, наскільки парламенту будуть запропоновані нові підходи щодо подолання наслідків COVID-19... До 15 вересня має бути внесено Бюджетну резолюцію, на підставі цього робитимуть висновки", - заявив він.

Читайте також: "Слуга народу" Корнієнко про можливі кадрові перестановки в Кабміні: У монобільшості є питання до Мінекономіки і Мінфіну

Автор: 

Кабмін (14078) відставка (1462) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+5
Консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства со мной не велись, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7632
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04.09.2020 20:45
+3
Не прошло и двух лет, как "внезапна" наконец-то заметили, что вся высшая власть в Украине во главе с Зеленским являются либо штатными сотрудниками, либо завербованной агентурой российской разведки. В воюющей стране 73% биомусора сдали власть страны врагу.
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04.09.2020 20:48
+2
Да, кто ты такой? Зиц председатель от ахметки за крохи с его стола на который он ворует из моего кармана.
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04.09.2020 20:44
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Да, кто ты такой? Зиц председатель от ахметки за крохи с его стола на который он ворует из моего кармана.
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04.09.2020 20:44 Відповісти
Консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства со мной не велись, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7632
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04.09.2020 20:45 Відповісти
*************
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04.09.2020 20:54 Відповісти
Не прошло и двух лет, как "внезапна" наконец-то заметили, что вся высшая власть в Украине во главе с Зеленским являются либо штатными сотрудниками, либо завербованной агентурой российской разведки. В воюющей стране 73% биомусора сдали власть страны врагу.
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04.09.2020 20:48 Відповісти
ну то якось міняй свій стиль написання коментарів.
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04.09.2020 20:58 Відповісти
Мухи ******* лайно, і їх багато. Ти хочеш сказати що лайно смачне?
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05.09.2020 08:35 Відповісти
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь" (с)
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04.09.2020 20:50 Відповісти
Консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства со мной не велись, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 72
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04.09.2020 20:52 Відповісти
ну дык,а чего консультироваться с тем,кого увольнять хотят?
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04.09.2020 20:52 Відповісти
С куклой никто не советуется. Ее пользуют и выбрасывают на мусорку.
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04.09.2020 20:53 Відповісти
народ только что на прямом некий хер из опзж прямым текстом
речь идет о том что зеленых пора снимать пока еще есть Украина
его слова
"после зеленых прийдем мы и ничего вы не сделаете. мы достигнем мира, мы вернем донбас и будем дружить с росссией"
суки, вообще уже не стесняются ничего
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04.09.2020 20:57 Відповісти
игнорируют тебя лысенький ...
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04.09.2020 20:58 Відповісти
Консультації про можливі кадрові зміни у фінансово-економічному блоці уряду зі мною не велися, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9408
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04.09.2020 21:40 Відповісти
https://twitter.com/Igor35523504
https://twitter.com/Igor35523504
https://twitter.com/Igor35523504


https://twitter.com/Igor35523504
https://twitter.com/Igor35523504

Igor

@Igor35523504


В ответ
https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger

Стара Система це еврейсько-російсько олігархічна організована злочинність створена корумпованими Кравчуком i Кучмою котра блокує Захiдні інестиції і розкрадає країну у котрій ВВП майже не змінився з 1991 склад-Kоломойський,Пінчук,Ахметов,Рабінович,Бойко,Медведчук,Суркіс, ФірташКонсультації про можливі кадрові зміни у фінансово-економічному блоці уряду зі мною не велися, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6747
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04.09.2020 21:59 Відповісти
Консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства со мной не велись

С тем, на кого хотя тповесить всех собак, консультации не ведут. Скоро будешь тявкась в унисон с гончаруком.
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04.09.2020 22:54 Відповісти
 
 