Консультації про можливі кадрові зміни у фінансово-економічному блоці уряду зі мною не велися, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що консультацій про можливі кадрові зміни у фінансово-економічному блоці уряду з ним поки що не вели, а робота у цій сфері відбувається з повною віддачею.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю увечері.

"Ми не вели консультацій із головою фракції "Слуга народу", з депутатами. Загалом і фінансовий, і економічний блок працює абсолютно з повною віддачею, ви бачите стабільність фінансової системи, стабільність бюджету", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що питання поганої якості роботи фінансово-економічного блоку уряду є дискусійним, і необхідно конкретно зрозуміти, які саме претензії є до їхньої роботи.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що пов'язує кадрові зміни в економічному блоці Кабміну з проектом держбюджету-2021

"Думаю, все залежатиме від єдиного - наскільки ефективною та якісною буде робота над проектом державного бюджету, наскільки парламенту будуть запропоновані нові підходи щодо подолання наслідків COVID-19... До 15 вересня має бути внесено Бюджетну резолюцію, на підставі цього робитимуть висновки", - заявив він.

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