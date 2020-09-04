Консультації про можливі кадрові зміни у фінансово-економічному блоці уряду зі мною не велися, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що консультацій про можливі кадрові зміни у фінансово-економічному блоці уряду з ним поки що не вели, а робота у цій сфері відбувається з повною віддачею.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю увечері.
"Ми не вели консультацій із головою фракції "Слуга народу", з депутатами. Загалом і фінансовий, і економічний блок працює абсолютно з повною віддачею, ви бачите стабільність фінансової системи, стабільність бюджету", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що питання поганої якості роботи фінансово-економічного блоку уряду є дискусійним, і необхідно конкретно зрозуміти, які саме претензії є до їхньої роботи.
Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що пов'язує кадрові зміни в економічному блоці Кабміну з проектом держбюджету-2021
"Думаю, все залежатиме від єдиного - наскільки ефективною та якісною буде робота над проектом державного бюджету, наскільки парламенту будуть запропоновані нові підходи щодо подолання наслідків COVID-19... До 15 вересня має бути внесено Бюджетну резолюцію, на підставі цього робитимуть висновки", - заявив він.
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речь идет о том что зеленых пора снимать пока еще есть Украина
его слова
"после зеленых прийдем мы и ничего вы не сделаете. мы достигнем мира, мы вернем донбас и будем дружить с росссией"
суки, вообще уже не стесняются ничего
https://twitter.com/Igor35523504
https://twitter.com/Igor35523504
https://twitter.com/Igor35523504
https://twitter.com/Igor35523504
Igor
@Igor35523504
В ответ
https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger
Стара Система це еврейсько-російсько олігархічна організована злочинність створена корумпованими Кравчуком i Кучмою котра блокує Захiдні інестиції і розкрадає країну у котрій ВВП майже не змінився з 1991 склад-Kоломойський,Пінчук,Ахметов,Рабінович,Бойко,Медведчук,Суркіс, Фірташ
С тем, на кого хотя тповесить всех собак, консультации не ведут. Скоро будешь тявкась в унисон с гончаруком.