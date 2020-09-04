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Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в $3,5 млрд і починають міжнародний арбітраж

Китайські інвестори

4 вересня китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна. На цей час відповідна претензія вже подана до Мін'юсту, як повідомив представник Skyrizon.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

У документі, який в юридичній практиці називається Notice of Investment Dispute, китайські інвестори "Мотор Січ" заявляють про порушення Україною її міжнародних зобов'язань, закріплених в Угоді між Урядом України та Урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Як відомо, китайські інвестори з Skyrizon у 2016 р. придбали 56% акцій українського підприємства авіаційного моторобудування ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя). Однак до теперішнього часу вони не можуть управляти своїм активом, оскільки на акції судом накладено арешт з ініціативи СБУ, а АМКУ під формальними приводами затягує видачу дозволу на концентрацію. Більш того, протягом 3-х років систематично порушуються права всіх акціонерів підприємства - не скликаються загальні збори, не виплачуються дивіденди, акціонери не мають змоги впливати на дії менеджменту. У судах різних інстанцій зараз йдуть розгляди за позовами акціонерів "Мотор Січі" з вимогою зняти арешт, але судді послідовно відмовляють в клопотаннях про виклик до суду представників української влади - СБУ, АМКУ, ОП, КМУ та ін. Тим часом показники фінансово-господарської діяльності "Мотор Січ" погіршуються, підприємство втрачає ринки, а його продукція стає неконкурентоспроможною у порівнянні з двигунами іноземного виробництва, що ставить під питання саме існування підприємства в майбутньому.

Читайте також: Держава не зацікавлена в розвитку "Мотор Січі", - адвокат компанії-акціонера

Угода про заохочення і взаємний захист інвестицій було укладено між Україною та КНР у 1992 р. Відповідно до неї сторони домовилися не допускати експропріації інвестицій і рівноправно ставитися до іноземних інвесторів. У цьому контексті китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" вважають, що фактом недопуску їх на підприємство держава Україна фактично експропріювала їхній актив.

Збиток від ситуації, що склалася, яка негативно позначається на взаєминах Skyrizon і її афілійованих структур з банками і біржових котируваннях, китайські інвестори оцінюють в більш ніж $3,5 млрд.

Згідно з наявною інформацією про зміст Notice of Investment Dispute представники Skyrizon закликають державу Україна негайно почати з ними переговори та припинити незаконну діяльність органів української влади стосовно ПАТ "Мотор Січ" і його акціонерів. Якщо ж держава Україна не зможе оперативно відреагувати та почати переговори або іншим чином виконати свої міжнародні зобов'язання, китайські інвестори скористаються своїм правом почати арбітражне провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми готові використовувати всі законні засоби для захисту наших інвестицій", - китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ"

Китайські інвестори "Мотор Січ" також заявляють про готовність сісти за стіл переговорів з українською владою для врегулювання ситуації та вирішення конфлікту. У цьому випадку буде створена робоча група, до складу якої можуть входити представники китайської сторони, Мін'юсту, СБУ, Генпрокуратури, АМКУ та ін. профільних органів влади.

Автор: 

арбітраж (382) Китай (4560) Мотор Січ (324) інвестори (445)


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Топ коментарі
+21
а времени у зеленого недомерка уладить спор с китайцами мирно не нашлось?
а напомнить тебе кто подписал закон о зеленой энергетике? 80% СЭС китайские.
это ответка баран

вот мне интересно, зеля даже если не сбежит и не сядет ему пох. он миллиорнер. вы зеленые посипаки чего делать планируете? вы хоть видите что страна летит в ад из -за вас уродов конченых.
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04.09.2020 21:02
+19
пркацапленный богуслаев продавал?вот ему и неустоечку...
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04.09.2020 21:01
+12
Хай маоїсти їдуть лісом!
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04.09.2020 20:56
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再见 !!!
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05.09.2020 04:25 Відповісти
богуслаев хоть и скотина, просравшая завод... но смертен...
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05.09.2020 05:05 Відповісти
Беда не в том шо у нас Зеленский сменил Порошенка, а тот занял место сбежавшего Януковича! Это все мелочи жизни одного колхоза на востоке Европы.
Беда в том шо мы - дебилы, которые имея массу возможностей, умудряются каждый раз все просрать! Пока не выберем суды Линча нас так и будут обворывать тамады и халдеи в корчме под названием Украина...
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05.09.2020 07:05 Відповісти
зеленые недомерки все уничтожают на своем пути......
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05.09.2020 08:21 Відповісти
З кацапами, китайозами і тюрбанастими не можна мати ніяких ділових стосунків.
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05.09.2020 10:28 Відповісти
Ну и хрен с ними, с китайцами.
Ну запретят экспорт товаров в Украину.
Без их дерьма обойдемся.
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05.09.2020 11:14 Відповісти
Ага, начинай как ***** рассказывать про импортозамещение и пользу санкций!
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06.09.2020 00:16 Відповісти
А в Соглашении между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций что-то сказано о скрытом поглощении? Или хитрецы китайские думают, что теперь им всё позволено? Ещё безвиз им да побольше всяких плюшек - у зеленых клоунов прямо срачка какая-то...
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05.09.2020 11:58 Відповісти
Окупанти більшість заводів порізали на металобрухт, а стратегічно важливі розпродали іноземцям. Яка вигода з цього пересічному українцю?
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05.09.2020 13:45 Відповісти
Продавав богуслаєв, бо це була його власність, за попередньою змовою з касабами. Касабам він продати не міг, бо війна, акітайсам - будь ласка, але тут америкоси стали на заваді. Ситуація складна. Заборпнити уацапському чмирю богуслаєву продавати свій бізнес ми не можемо,держава Україна купити його теж не має можливості, а дозволити китайцям купити Січ піти проти найнадійнішого союзника - отака куйня, любі малята, цугцванг називається
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05.09.2020 18:27 Відповісти
"Заборпнити уацапському чмирю богуслаєву продавати свій бізнес ми не можемо"

Звичайно, що можемо.

Актив включаємо до стратегічних,яким по закону не може ніхто володіти більш ніж на 49 відсотків, крім держави Україна(прописуємо це в законі, крім того прописуємо в законі, що стратегічні підприємства можуть купувати виключно корпорації країн НАТО, країн кандидатів НАТО, або головних союзників НАТО), а 49 відсотків продаємо великим визнаним обороним корпораціям країн НАТО(Rolls-Royce, Lockheed Martin, Boeing), американським та британским, наприклад. В шмарклі ж більшість в Раді, нехай придурки ЗеБіли виправляють швидко ситуацію. Якщо не виправляють - розписуються, що працюють на паРашу та проти України та українського народу.

Китайцям не продаємо, виясняємо, як сам кацап богуслаєв став володарем стратегічного активу, находимо там порушення та націоналізуємо його акції.сам богуслав може "випадково" здохнути, його акції під арештом та повертаються потім державі.

Нагадую також, що китайози голосували останні роки в Раді безпеки або синхронно з кацапо-ордою, або утримувалися, але реально не підтримали Україну і не засудили агресора.
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05.09.2020 21:15 Відповісти
Если мы таким образом будем инвесторов привлекать- точно скоро Украина расцветет!
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05.09.2020 14:42 Відповісти
Іди на куй касабе, не тошни тут, за парєбрік.
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05.09.2020 18:32 Відповісти
4 сенятбря китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина. На данный момент соответствующая претензия уже подана в Минюст, как сообщил представитель Skyrizon. Источник: https://censor.net/ru/n3217694

КИТАЙЦІ - ЙДІТЬ ДО ДУПИ, УКРАЇНА ВАМ ВЖЕ НА МЕТАЛОБРУХТ АВІАНОСЕЦЬ ПРОДАЛА

ТЕПЕР ЦЕ ПЕРШИЙ АВІАНОСЕЦЬ КИТАЮ
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05.09.2020 20:23 Відповісти
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