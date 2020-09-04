Сліди речовини з групи "Новачок" виявили на шкірі, у крові і на пляшці Навального, - ЗМІ
Військова лабораторія ФРН знайшла у зразках шкіри, крові і сечі Олексія Навального сліди отруйної речовини з групи "Новачок".
Про це повідомляє Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське "МБХ-медиа".
Крім того, за інформацією Der Spiegel, сліди отруйної речовини також вдалося виявити на пляшці, яка була у Навального з собою і яку його родичі передали берлінським лікарям. Експерти вважають, що Навальний пив із пляшки вже після того, як його отруїли.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
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А вещество это не столько боевое, сколько шпионско-диверсионное.
Да и среди других ОВ есть кандидаты на подобный путь отравления, например, циклозарин. Летучесть у него меньше, чем у зарина раз в 70, а токсичность выше. Для отравления человека с 50% вероятностью достаточно 1,2-1,4 мг на кожу.
Пять лет назад в Софии российским нервно-паралитическим веществом "Новичок" был https://www.dsnews.ua/world/otravlenie-gebreva-i-oruzhie-dlya-ukrainy-11022019220000 отравлен болгарский бизнесмен Емельян Гебрев , работающий в сфере вооружений; а также его сын Христо и Валентин Тахчиев, директор оружейного завода ЕМКО, владельцем которого является Гебрев.
Его дело актуализировалось спустя три года, когда в британском Солсбери были отравлены двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон и София начали работать сообща и сопоставлять имеющиеся данные.
Врачи Навального из немецкой клиники Charite уже связались с коллегами из Болгарии, которые лечили Гебрева. И, как говорится, в еще одной публикации The Insider, Bellingcat и немецкой https://www.spiegel.de/politik/ausland/fall-alexej-nawalny-mediziner-untersuchen-parallelen-zu-einer-vergiftung-in-bulgarien-a-24b7e643-1eea-45ee-b1db-b75707f792f5 Der Spiegel Навальный "подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев".
Очевидно, что сейчас дела Скрипалей, Гебрева и Навального фактически объединены. Европа рассматривает инциденты как одно дело - расследование действий ГРУ в европейских странах.
И тут такой "подарок" из Хельсинки. Дело стопорится. При этом страдает и репутация финской лаборатории, которая, как писала накануне финская газета https://www.kaleva.fi/suomi-voisi-tutkia-myrkytysyrityksen-uhrin-aleksei/2826291 Kaleva , могла бы взяться за изучение образцов Навального.
Однако после пропажи образцов Гебрева есть вероятность, что внутренние жидкости Навального VERIFIN уже не доверят.
https://www.dsnews.ua/world/navalnyy-i-novichok-kak-finskiy-prokuror-podlozhil-svinyu-svoemu-pravitelstvu-04092020-397860
Кто это такой?
Кому он нужен?
Но только в Германии стоит другой аппарат, а лаборатории Бундесвера. Называется он Bruker's apex-Qe FTMS. Он более современный, стоит 2,5 млн долларов. Он точно определяет наличие ядов. Такого аппарата в мордоре просто нет. Когда они проверяли кровь, волосы, мочу Навального на наличие яда, то они их не нашли, потому что их аппарат не позволяет обнаружить мельчайшие детали. И они сказали, что можно отдавать.На Западе есть такие технологии, которые московщина просто не могла предусмотреть. Такое уже было, когда травили Литвиненко полонием и когда "Новичком" травили Скрипалей. Они-то были уверены, что ничего не найдут. Это технологическое несовершенство не позволило установить наличие этих ядов.
Тепер їх вже трое - карлік, гном і якійсь Шикльгрубер. Всі пропонують чай.
Ан нет, пошли уже подробности что на бутылке сидел... А не кацапы ли это пишут?