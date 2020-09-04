Сліди речовини з групи "Новачок" виявили на шкірі, у крові і на пляшці Навального, - ЗМІ

Військова лабораторія ФРН знайшла у зразках шкіри, крові і сечі Олексія Навального сліди отруйної речовини з групи "Новачок".

Про це повідомляє Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське "МБХ-медиа".

Крім того, за інформацією Der Spiegel, сліди отруйної речовини також вдалося виявити на пляшці, яка була у Навального з собою і яку його родичі передали берлінським лікарям. Експерти вважають, що Навальний пив із пляшки вже після того, як його отруїли.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

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