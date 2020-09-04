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Сліди речовини з групи "Новачок" виявили на шкірі, у крові і на пляшці Навального, - ЗМІ

Сліди речовини з групи

Військова лабораторія ФРН знайшла у зразках шкіри, крові і сечі Олексія Навального сліди отруйної речовини з групи "Новачок".

Про це повідомляє Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське "МБХ-медиа".

Крім того, за інформацією Der Spiegel, сліди отруйної речовини також вдалося виявити на пляшці, яка була у Навального з собою і яку його родичі передали берлінським лікарям. Експерти вважають, що Навальний пив із пляшки вже після того, як його отруїли.

Також читайте: Столтенберг про отруєння Навального: Докази Берліна не викликають сумнівів. РФ повинна відповісти на "серйозні запитання"

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

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Автор: 

отруєння (944) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+23
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тётя Роза



Удивительная, конечно, эта история с Навальным.
Тяжёлые признаки отравления проявились в Томске за двое суток до введения ему яда врачами в Германии.
Странно всё это как-то.
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04.09.2020 21:08
+21
И что.У запада мюнхенский синдром от этого не заканчивается.Поговорят ,поговорят и продолжат сп-2.Если бы в Грузии дали бы ***** по зубам,всего остального не было бы.Но увы как есть.
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04.09.2020 21:09
+15
Якщо у сцикуна візьмуть аналізи, то в нього виявлять речовину Дурачок.
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04.09.2020 21:09
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Попробуйте что-то облить 40 миллиграммами вещества. Это одна капля. Яд скорее всего контактного действия. Одежда упакована, скорее всего, в полиэтиленовый пакет. Как там можно кому-то отравиться?
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04.09.2020 23:22 Відповісти
Врачи, пассажиры, коллеги почему не отравились? Это боевое отравляющее вещество, все должны бы передохнуть
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04.09.2020 23:40 Відповісти
Пока другой человек не коснется своей кожей к той же капле на одежде или на банковской карточке или на купюре, данной на сдачу, он не отравится. Мног людей в самолете перещупали всю одежду и содержимое карманов Навального?
А вещество это не столько боевое, сколько шпионско-диверсионное.
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04.09.2020 23:48 Відповісти
специалисты утверждают, что многие должны бы потравиться
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05.09.2020 09:23 Відповісти
Многие должны бы потравиться - это если травить обычным ОВ типа зарина, зомана или табуна. Яды контактного действия травят только того, кто непосредственно контактировал с ядом. У тех кто просто был рядом могут быть незначительные эффекты типа легкого тремора или головной боли, на которвево время стрессовых ситуаций мало кто обратит внимание, а доза яда в огранизие ниже порога обнаружения. И ни хрена там уже не докажешь.
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05.09.2020 09:56 Відповісти
Создатели "новичка" в пух и прах разбили этот бред. https://lenta.ru/news/2020/09/04/nov1/
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05.09.2020 11:05 Відповісти
ИзВашей ссылки "«Это вещество ["Новичок"] проникает в организм, как угодно - с дыханием, через кожу, через слизистые. Для него нет разницы. " - это весьма некорректное выражение. Новичок - это группа веществ с весьма различными физико-химическими св-вами.
Да и среди других ОВ есть кандидаты на подобный путь отравления, например, циклозарин. Летучесть у него меньше, чем у зарина раз в 70, а токсичность выше. Для отравления человека с 50% вероятностью достаточно 1,2-1,4 мг на кожу.
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05.09.2020 11:44 Відповісти
Одежду забрала жена еще в Омске, был такой репортаж, а вот про бутылку вопрос, может она оставалась у помощницы.
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04.09.2020 23:22 Відповісти
Льохе пляшку подарував куратор з ГРУ, чи ФСБ?
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04.09.2020 21:47 Відповісти
куратор в нього з ФСБ, а пляшку подарували конкуренти з ГРУ
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04.09.2020 22:07 Відповісти
Сліди речовини з групи "Новачок" виявили на шкірі, у крові і на пляшці Навального, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9228
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04.09.2020 22:09 Відповісти
Из финской лаборатории VERIFIN (одна из пяти в Европе, имеющая аккредитацию ОЗХО на работу с биоматериалами), пропали образцы анализов болгарского бизнесмена, которые помогли б расследованию отравления Навального.
Пять лет назад в Софии российским нервно-паралитическим веществом "Новичок" был https://www.dsnews.ua/world/otravlenie-gebreva-i-oruzhie-dlya-ukrainy-11022019220000 отравлен болгарский бизнесмен Емельян Гебрев , работающий в сфере вооружений; а также его сын Христо и Валентин Тахчиев, директор оружейного завода ЕМКО, владельцем которого является Гебрев.
Его дело актуализировалось спустя три года, когда в британском Солсбери были отравлены двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон и София начали работать сообща и сопоставлять имеющиеся данные.
Врачи Навального из немецкой клиники Charite уже связались с коллегами из Болгарии, которые лечили Гебрева. И, как говорится, в еще одной публикации The Insider, Bellingcat и немецкой https://www.spiegel.de/politik/ausland/fall-alexej-nawalny-mediziner-untersuchen-parallelen-zu-einer-vergiftung-in-bulgarien-a-24b7e643-1eea-45ee-b1db-b75707f792f5 Der Spiegel Навальный "подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев".
Очевидно, что сейчас дела Скрипалей, Гебрева и Навального фактически объединены. Европа рассматривает инциденты как одно дело - расследование действий ГРУ в европейских странах.
И тут такой "подарок" из Хельсинки. Дело стопорится. При этом страдает и репутация финской лаборатории, которая, как писала накануне финская газета https://www.kaleva.fi/suomi-voisi-tutkia-myrkytysyrityksen-uhrin-aleksei/2826291 Kaleva , могла бы взяться за изучение образцов Навального.
Однако после пропажи образцов Гебрева есть вероятность, что внутренние жидкости Навального VERIFIN уже не доверят.
https://www.dsnews.ua/world/navalnyy-i-novichok-kak-finskiy-prokuror-podlozhil-svinyu-svoemu-pravitelstvu-04092020-397860
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04.09.2020 22:10 Відповісти
Задолбали этим Навальным
Кто это такой?
Кому он нужен?
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04.09.2020 22:18 Відповісти
рашисты проверяли наличие вещества на аппарате, который называется Agilent Technologies. Это специальный аппарат, который стоит в НИИ им. Склифосовского. Они считали, что этот аппарат очень точно определяет в организме наличие токсических веществ. Там сотни параметров. Они установили, что нет остатков "Новичка", он не обнаруживается. И они доложили об этом наверх...
Но только в Германии стоит другой аппарат, а лаборатории Бундесвера. Называется он Bruker's apex-Qe FTMS. Он более современный, стоит 2,5 млн долларов. Он точно определяет наличие ядов. Такого аппарата в мордоре просто нет. Когда они проверяли кровь, волосы, мочу Навального на наличие яда, то они их не нашли, потому что их аппарат не позволяет обнаружить мельчайшие детали. И они сказали, что можно отдавать.На Западе есть такие технологии, которые московщина просто не могла предусмотреть. Такое уже было, когда травили Литвиненко полонием и когда "Новичком" травили Скрипалей. Они-то были уверены, что ничего не найдут. Это технологическое несовершенство не позволило установить наличие этих ядов.
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04.09.2020 22:22 Відповісти
И тут уже на ветке пригожинский десант обхезывает Навального.
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04.09.2020 23:01 Відповісти
ну ось! а я зразу тут писав, щоб робили ставки: діоксин, полоній чи новачок! НОВАЧОК ВИГРАВ!!! Всі, хто ставив на новачка, пройдіть в касу і заберіть свій виграш!
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04.09.2020 23:18 Відповісти
Я вже ходив у касу за виграшем але там замість касира сидить гном і всім пропонує чай. Знову робимо ставки ?
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04.09.2020 23:32 Відповісти
P.S.
Тепер їх вже трое - карлік, гном і якійсь Шикльгрубер. Всі пропонують чай.Сліди речовини з групи "Новачок" виявили на шкірі, у крові і на пляшці Навального, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3496
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04.09.2020 23:41 Відповісти
За Навального !!!Сліди речовини з групи "Новачок" виявили на шкірі, у крові і на пляшці Навального, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8424
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04.09.2020 23:51 Відповісти
Я не сомневался,что и Навальный сидит на бутылке.
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05.09.2020 01:56 Відповісти
Казалосьбе, ну зачем украинцам лить помои на русського блогера, да и кто он вообще такой.

Ан нет, пошли уже подробности что на бутылке сидел... А не кацапы ли это пишут?
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05.09.2020 09:13 Відповісти
Как всё банально у окурка. Всех неугодных "новичком", как во времена Борджиа всех мышьяком травили.
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05.09.2020 10:20 Відповісти
"Новичок" какой-то у них некачественный. Никого отравить не могут. Ни Скрипалей, ни Овального. Может они Пурген с Новичком спутали!
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05.09.2020 15:11 Відповісти
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