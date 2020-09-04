Ми зможемо призупинити навчальний процес у школах, де є виборчі дільниці, на кілька днів для проведення місцевих виборів, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розглядається можливість призупинити на декілька днів навчальний процес у навчальних закладах, де будуть дільничні виборчі комісії на місцевих виборах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у п'ятницю ввечері.

"Ми наразі працюємо спільно з Радою національної безпеки і оборони, щоб забезпечити максимально відкритий та одночасний виборчий процес 25 жовтня. Працює Центральна виборча комісія. Ми розробляємо алгоритми, протоколи, як усе має відбуватися. Велика кількість дільничних комісій перебувають у навчальних закладах, тому з Міністерством охорони здоров'я і Міністерством освіти ми працюємо над тим, щоб на декілька днів призупинити навчальний процес там, де будуть дільничні виборчі комісії. Працюємо над тим, як відбуватиметься другий тур у тих містах, де він буде", - сказав Шмигаль

Прем'єр наголосив, що уряд робить усе, щоб максимально гарантувати безпеку виборчого процесу на місцевих виборах.

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