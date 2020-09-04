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Новини Місцеві вибори-2020
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Ми зможемо призупинити навчальний процес у школах, де є виборчі дільниці, на кілька днів для проведення місцевих виборів, - Шмигаль

Ми зможемо призупинити навчальний процес у школах, де є виборчі дільниці, на кілька днів для проведення місцевих виборів, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розглядається можливість призупинити на декілька днів навчальний процес у навчальних закладах, де будуть дільничні виборчі комісії на місцевих виборах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у п'ятницю ввечері.

"Ми наразі працюємо спільно з Радою національної безпеки і оборони, щоб забезпечити максимально відкритий та одночасний виборчий процес 25 жовтня. Працює Центральна виборча комісія. Ми розробляємо алгоритми, протоколи, як усе має відбуватися. Велика кількість дільничних комісій перебувають у навчальних закладах, тому з Міністерством охорони здоров'я і Міністерством освіти ми працюємо над тим, щоб на декілька днів призупинити навчальний процес там, де будуть дільничні виборчі комісії. Працюємо над тим, як відбуватиметься другий тур у тих містах, де він буде", - сказав Шмигаль

Прем'єр наголосив, що уряд робить усе, щоб максимально гарантувати безпеку виборчого процесу на місцевих виборах.

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Автор: 

виборчком (69) місцеві вибори (1366) школа (2206) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+4
та о чем речь!? канешна...
вы карантин и даже пандемию можете приостановить на несколько дней ради выборов !!! ))
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04.09.2020 21:35
+3
да в это время каникулы осенние... .от компетяги
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04.09.2020 21:21
+1
Слушай, парняга, корреляции между этими местными выборами и закрытием школ-не вижу. Ну не устраивай ты тут перегарри портеровщину, а?
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04.09.2020 21:22
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да в это время каникулы осенние... .от компетяги
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04.09.2020 21:21 Відповісти
Слушай, парняга, корреляции между этими местными выборами и закрытием школ-не вижу. Ну не устраивай ты тут перегарри портеровщину, а?
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04.09.2020 21:22 Відповісти
Вообще то выборы в воскресенье всегда проводятся, а школы в воскресенье отдыхают. Я считаю этот комент Шмыгаля дебильным.
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04.09.2020 21:30 Відповісти
Да там нужно подготовить залы,установить видеокамеры ,что бы население могло видеть процесс пандемии( в октябре как раз будет пик),нужно установить ....
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04.09.2020 21:38 Відповісти
та о чем речь!? канешна...
вы карантин и даже пандемию можете приостановить на несколько дней ради выборов !!! ))
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04.09.2020 21:35 Відповісти
Дети? Какие *** дети?! Найух учоба! Дайошь выборы!!!!!
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04.09.2020 21:43 Відповісти
Это вершина тупости , отанавливать учебный процесс на каникулах или еще будет серия?
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04.09.2020 22:00 Відповісти
Для этих клоунов нет ничего святого ,даже на детей им На...ть!
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04.09.2020 22:01 Відповісти
Если бы вы на этом остановились...
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04.09.2020 22:12 Відповісти
Тупому прем'єру школа заважає. Влада дебілов.
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04.09.2020 22:24 Відповісти
А как после выборов убрать оставшийся в школах вирус.. он может находиться на чем угодно, все очистить не реально.. А для гибели вируса на определенных поверхностях ( пластик, картон и т.д) потребуется не менее 3-4 суток.. Это означает что после проведения выборов и полного ухода от туда всех и всего связанного с выборами, нужно еще 4 суток и только потом можно запускать школьников. Таким образом все это может затянуться с момента подготовки к выборам, сами выборы, подведение итогов ( по месту) и карантина до само гибели вируса на всех поверхностях понадобится дней 7-8 при благоприятных обстоятельствах. Но никто этого выдерживать не будет и загонят детей бог весть куда. Интересно это все учитывают. Или главное провести выборы , а там хоть трава не расти.
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04.09.2020 22:28 Відповісти
Какие несколько дней?! Участки в школах будут находиться около двух месяцев. Взрослые, что мы делаем? В госучреждения не пускают людей на прием, а здесь дети.
https://petition.president.gov.ua/petition/104858?fbclid=IwAR2rAmO0Imy4w5lfLhPUlFum_JlA3FGip0B47Y1Uln5FMtFiihsyIRlQCGQ
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04.09.2020 22:34 Відповісти
 
 