Білоруський рубль падає, вимоги заводчан-страйкарів скоро стануть не політичними, а економічними, - Колесникова

Білорусь стоїть на порозі економічної кризи, і скоро "президенту" Олександрові Лукашенку, який захопив владу в країні, доведеться відповідати не на політичні, а на економічні вимоги працівників заводів, що страйкують.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявила Марія Колесникова, член президії Координаційної Ради Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній тиждень дуже сильно впав білоруський рубль. Якщо зараз заводчани виходять з політичними вимогами, то через якийсь час ці вимоги стануть економічними, і тоді з цим взагалі неможливо буде державі щось зробити", - розповіла вона.

"У Білорусі впродовж останніх 26 років не було страйків. У людей немає цієї культури страйків. Ми не знаємо законів, ми зараз разом вчимося", - додала Колесникова.

Читайте також: Тіхановська закликала ООН направити спостережну місію в Білорусь

За словами політика, влада сильно злякалася страйків на заводах і намагається посадити в тюрми їхніх активістів, але не зможе придушити протест.