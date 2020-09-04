Білоруський рубль падає, вимоги заводчан-страйкарів скоро стануть не політичними, а економічними, - Колесникова
Білорусь стоїть на порозі економічної кризи, і скоро "президенту" Олександрові Лукашенку, який захопив владу в країні, доведеться відповідати не на політичні, а на економічні вимоги працівників заводів, що страйкують.
Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявила Марія Колесникова, член президії Координаційної Ради Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
"За останній тиждень дуже сильно впав білоруський рубль. Якщо зараз заводчани виходять з політичними вимогами, то через якийсь час ці вимоги стануть економічними, і тоді з цим взагалі неможливо буде державі щось зробити", - розповіла вона.
"У Білорусі впродовж останніх 26 років не було страйків. У людей немає цієї культури страйків. Ми не знаємо законів, ми зараз разом вчимося", - додала Колесникова.
За словами політика, влада сильно злякалася страйків на заводах і намагається посадити в тюрми їхніх активістів, але не зможе придушити протест.
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Имеющий финансовую независимость всегда будет восприниматься властью как враг. Ибо он плохо управляем. Он свободен. А это самое тяжелое преступление в глазах диктаторишек. Так что надежды на наших работяг у меня нет. Они мало того что получают копейки так еще и в кредитах. Хотели соседям баки забить своим благополучием, фули!
Но не может быть свободы полной без свободы финансовой. Как только кто то начинает душить бизнес-жди беды. Это снова пришел комиссар.
Бюджетникам расскажут снова про войну и окопы и они согласятся работать за миску супа в день. даже не сомневайся.
Военных возьмет на содержание орда. Они же типа их заслоняют от врага.
Ну а на ментов Луй поделится из тех источников что я назвал выше.
Лукашенко умрет от голода?
Или ему не хватит денег на конфеты?
Народ от этого только разбогатеет, дензнаков станет в кармане гораздо больше.