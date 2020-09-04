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Новини Революція в Білорусі
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Білоруський рубль падає, вимоги заводчан-страйкарів скоро стануть не політичними, а економічними, - Колесникова

Білоруський рубль падає, вимоги заводчан-страйкарів скоро стануть не політичними, а економічними, - Колесникова

Білорусь стоїть на порозі економічної кризи, і скоро "президенту" Олександрові Лукашенку, який захопив владу в країні, доведеться відповідати не на політичні, а на економічні вимоги працівників заводів, що страйкують.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявила Марія Колесникова, член президії Координаційної Ради Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній тиждень дуже сильно впав білоруський рубль. Якщо зараз заводчани виходять з політичними вимогами, то через якийсь час ці вимоги стануть економічними, і тоді з цим взагалі неможливо буде державі щось зробити", - розповіла вона.

"У Білорусі впродовж останніх 26 років не було страйків. У людей немає цієї культури страйків. Ми не знаємо законів, ми зараз разом вчимося", - додала Колесникова.

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За словами політика, влада сильно злякалася страйків на заводах і намагається посадити в тюрми їхніх активістів, але не зможе придушити протест.

Автор: 

Білорусь (7927) страйк (208) завод (1018)


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Топ коментарі
+13
эвольюшн

Білоруський рубль падає, вимоги заводчан-страйкарів скоро стануть не політичними, а економічними, - Колесникова - Цензор.НЕТ 4826 Білоруський рубль падає, вимоги заводчан-страйкарів скоро стануть не політичними, а економічними, - Колесникова - Цензор.НЕТ 2695Білоруський рубль падає, вимоги заводчан-страйкарів скоро стануть не політичними, а економічними, - Колесникова - Цензор.НЕТ 893
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04.09.2020 21:45
+10
У них этих "плюсов" аж 2.5 миллиона за время независимости. Три деноминации и "обрезение" семи нулей -- это вам не хухры-мухры.
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04.09.2020 21:38
+7
Та скидуйте уже этого таракана, сколько будете резину тянуть, а то точно экономику разрушите.
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04.09.2020 21:32
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У меня вот какие мысли появились. А не специально ли задумано всеми диктаторишками, что даже при наличии финансовых возможностей, работягам всегда будут платить только минимум, нужный для пропитание и одежды?. Чтобы никаких излишков. Народ, не имеющий сбережений-не имеет возможности бастовать или уволится и долго выбирать новую работу. Банально нечего будет жрать.
Имеющий финансовую независимость всегда будет восприниматься властью как враг. Ибо он плохо управляем. Он свободен. А это самое тяжелое преступление в глазах диктаторишек. Так что надежды на наших работяг у меня нет. Они мало того что получают копейки так еще и в кредитах. Хотели соседям баки забить своим благополучием, фули!
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04.09.2020 22:32 Відповісти
Все гроши работяг идут не в развитие правого,демократичного и свободного Государства.А идут на экспансию,ментов,суды,армию,пропаганду...Все ваши зарплаты и налоги там.Это же цивилизационный разлом между крейторами-кроманьонцами и неандертальцами думающими кого нагнуть и отхапать территорий,щоб паразитировать дальше за счёт отхапанных территорий.Як саранча.Два разных взгляда на мир.Созидания и разрушения.И вы сябры, сейчас выбираете из двух систем,в какой вам жить.С Китаем-Рашкой и прочими диктаторами СНГ или встанете на цивилизованный свой европейский путь,а не на Китайский путь.Как там у китайцев?"Один пояс-один путь"?Вот вам путь рабов на рисовых полях и готовят.И наши туда же.Всё с китайцами дружить хотят
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04.09.2020 23:01 Відповісти
Не! То, что не с раша-китайцами это точно. Братству с мокшей осталось жить ровно столько, сколько осталось жить старым совкам, безнадежно отзомбированным красноперой властью. Молодежь уже абсолютно не ведется на эту муйню. Это даже если не подталкивать этот процесс. Но мы все же стараемся.
Но не может быть свободы полной без свободы финансовой. Как только кто то начинает душить бизнес-жди беды. Это снова пришел комиссар.
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04.09.2020 23:19 Відповісти
Та я бачу,що не с раша-китайцами.Ваши митинги это доказали.Только ведь авторитарная система,понимает только силу.Тут дилемма как вы её собрались валить мирным способом.Аналитики говорят,що в истории таких примеров не было.Може вы будете первыми.На счёт бизнеса тоже, все эти конторы надзора,бюджетников учителей преподающие вам совковую историю о москалях братушках и прочая лабуда вписана в систему для подавления права собственности.Право собственности,частный бизнес финансовый достаток-это основа демократии.Бо бедные не голосуют,лишь фиксируют статистику нужную правящей системе.
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04.09.2020 23:37 Відповісти
Kogda nacnut ujezdzat v zagranicu lucije specialisty i daze kompaniji,vot togda budet sovsem ploxo.Vsio k etomu i idiot ,yem boleje uslovyja dlia raboti uze predlogajet mnogije strani
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04.09.2020 22:36 Відповісти
Кому будет плохо? Луке не будет точно. Ты думаешь он с этого живет? Это ему только на семечки. основные доходы это оружие и санкционка. Плюс прихватизация иностранных кредитов. Ему пох даже если все уедут.
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04.09.2020 22:54 Відповісти
Samozvancu tak konecno nebudet ploxo u nego u nas pisali sto jest 17 dvarcov.No pensiji nado platit,biudzetniki, armiju vyderzyvat vot otkuda vozmiot on dengi na nix?Investiciji toze ujdut te kotoryje byli a novyx nado zabyt.Tut situacija slozanaja u vas
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04.09.2020 23:03 Відповісти
У него 19 резиденций. И это только в РБ. Недавно одну под москвой нашли
Бюджетникам расскажут снова про войну и окопы и они согласятся работать за миску супа в день. даже не сомневайся.
Военных возьмет на содержание орда. Они же типа их заслоняют от врага.
Ну а на ментов Луй поделится из тех источников что я назвал выше.
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04.09.2020 23:22 Відповісти
A pro okopi NATO i vojnu tocno liudi etomu veryt sto on govorit?
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04.09.2020 23:35 Відповісти
Белорусский рубль падает ...

Лукашенко умрет от голода?
Или ему не хватит денег на конфеты?
Народ от этого только разбогатеет, дензнаков станет в кармане гораздо больше.
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05.09.2020 11:10 Відповісти
А Лукаш заявит что это не он, а президиум Координационного Совета Беларуси виноват в развале экономики и падении уровня жизни и всех вас посадит, обвинит как Врагов народа с последующим приговором. Сама знаешь каким будет этот приговор. Источник:https://censor.net/ru/n3217699
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05.09.2020 12:03 Відповісти
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