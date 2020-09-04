Звернувшись по допомогу до Путіна, Лукашенко порушив закон Білорусі, - Колесникова

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, звернувшись по допомогу до президента РФ Володимира Путіна, створив загрозу національній безпеці своєї країни.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявила Марія Колесникова, член президії Координаційної Ради Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Пан Путін відкрито всьому світу заявив - білорусам і всьому міжнародному співтовариству - про те, що Лукашенко порушив закон Республіки Білорусь. Він звернувся по допомогу до іноземної держави. Це загроза нацбезпеці, стаття 361, пункт 2 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь", - сказала вона.

Колесникова додала, що опозиція розуміє: Лукашенко не зупиниться ні перед чим заради того, щоб утримати у своїх руках владу.

"І ось це те, що нас справді дуже сильно хвилює", - сказала вона.

Читайте також: Білоруський рубль падає, вимоги заводчан-страйкарів скоро стануть не політичними, а економічними, - Колесникова