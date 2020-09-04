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Новини Революція в Білорусі
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Звернувшись по допомогу до Путіна, Лукашенко порушив закон Білорусі, - Колесникова

Звернувшись по допомогу до Путіна, Лукашенко порушив закон Білорусі, - Колесникова

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, звернувшись по допомогу до президента РФ Володимира Путіна, створив загрозу національній безпеці своєї країни.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявила Марія Колесникова, член президії Координаційної Ради Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Пан Путін відкрито всьому світу заявив - білорусам і всьому міжнародному співтовариству - про те, що Лукашенко порушив закон Республіки Білорусь. Він звернувся по допомогу до іноземної держави. Це загроза нацбезпеці, стаття 361, пункт 2 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь", - сказала вона.

Колесникова додала, що опозиція розуміє: Лукашенко не зупиниться ні перед чим заради того, щоб утримати у своїх руках владу.

"І ось це те, що нас справді дуже сильно хвилює", - сказала вона.

Читайте також: Білоруський рубль падає, вимоги заводчан-страйкарів скоро стануть не політичними, а економічними, - Колесникова

Автор: 

Білорусь (7927) Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23785)


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Топ коментарі
+18
Невзоров: "Сейчас Лукашенко так бешено трется о ноги Путина, оставляя у него на ботинках и брюках клочья своей шерсти с груди и со спины, что вот этим раболепством даже Путин шокирован, как и готовностью Лукашенко всё сдать, всё предать, всё отдать."
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04.09.2020 21:50
+13
От тільки Біблію не бог, а люди писали і прикриваючись Біблією ті ж люди творили злочини, які інакше чим звірством не назовеш.
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04.09.2020 21:55
+10
Иди ещё раз перечитай.Особенно про то как страны должны помогать друг другу профессор теолог.
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04.09.2020 21:56
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Невзоров: "Сейчас Лукашенко так бешено трется о ноги Путина, оставляя у него на ботинках и брюках клочья своей шерсти с груди и со спины, что вот этим раболепством даже Путин шокирован, как и готовностью Лукашенко всё сдать, всё предать, всё отдать."
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04.09.2020 21:50 Відповісти
Все страны должны помогать друг другу. а не воевать. Так в Библии записано.
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04.09.2020 21:50 Відповісти
От тільки Біблію не бог, а люди писали і прикриваючись Біблією ті ж люди творили злочини, які інакше чим звірством не назовеш.
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04.09.2020 21:55 Відповісти
кто бы не писал, а ты точно ее не читал
"изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым"
(2Пет.1:21)
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05.09.2020 11:17 Відповісти
Иди ещё раз перечитай.Особенно про то как страны должны помогать друг другу профессор теолог.
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04.09.2020 21:56 Відповісти
Возможно она рассчитывает на помощь Украины, раз туда поехала. Это тоже благое дело.
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04.09.2020 22:01 Відповісти
Не петляй бот
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04.09.2020 22:04 Відповісти
с 1996 года у россии с беларусью союзное государство...и этот союз работает...в союзном договоре прописана и военная помощь
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04.09.2020 22:05 Відповісти
Помощь при внешней агрессии, а не против собственного народа
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04.09.2020 22:23 Відповісти
не только внешней, а и внутреннюю смуту погасить...ведь иначе, сам союз под вопросом???
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04.09.2020 22:29 Відповісти
все люди братья все должны помогать друг другу

https://www.youtube.com/watch?v=aCFyNmqDR54
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04.09.2020 21:57 Відповісти
"Принуждение к любви" ?
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04.09.2020 22:05 Відповісти
Либо не мешать
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04.09.2020 23:01 Відповісти
Ти не те, що чокнутий, ти - контужений бовдур
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04.09.2020 22:25 Відповісти
Звернувшись по допомогу до Путіна, Лукашенко порушив закон Білорусі, - Колесникова - Цензор.НЕТ 499
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04.09.2020 21:54 Відповісти
Пора собираться, скоро в Гаагу, транзитом через Ростов.
Впрочем как и нашему тоже...
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04.09.2020 21:55 Відповісти
поймал себя на мысли что белоруские протесты это нечто среднее между болотной и майданом.....так же как нечто среднее между жидким гавном и виски лафройг....
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04.09.2020 21:55 Відповісти
То есть белорусы теперь получили право обращения к мировому сообществу для защиты в т.ч. и военной от обезумевшего диктатора и его друга карлика.
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04.09.2020 21:57 Відповісти
Звернувшись по допомогу до Путіна, Лукашенко порушив закон Білорусі, - Колесникова - Цензор.НЕТ 7844
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04.09.2020 21:58 Відповісти
ув.Оле Лахти, респект за уникальную игру слов на плакате с пуйлом.
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05.09.2020 00:43 Відповісти
Та піх@й....
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04.09.2020 21:58 Відповісти
Кстати, в РБ даже есть смертная казнь. И Луке об этом хорошо известно.
PS/ Сбривай усы и клей на чубчик, может не признают, когда отобьёшь атаку с Запада)
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04.09.2020 21:59 Відповісти
Звернувшись по допомогу до Путіна, Лукашенко порушив закон Білорусі, - Колесникова - Цензор.НЕТ 6320
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04.09.2020 22:03 Відповісти
Борьба за власть-жестокая штука.
"Было б знать бы полезно бы вам бы
Коль идёте в предвыбрный бой
Не сравнится кунг-фу, джиу-джитсу и самбо
С подковёрной коварной борьбой"
https://www.youtube.com/watch?v=gtz9BSwcLpI Выборы в Верховную Раду - Шоу Долгоносиков (11 серия)
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04.09.2020 21:59 Відповісти
Має дві коханки і щот в цвейцарском банкє!(с)
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04.09.2020 22:02 Відповісти
не то
после срока у власти следует срок в турме
ибо разборки полетов неизбежны
а грехов много
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05.09.2020 11:20 Відповісти
а намалювавши собі 80 з ліхером відсотків голосів, він нічого не порушив?
він ВЖЕ злочинець був до того, як звернувся до *****
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04.09.2020 22:01 Відповісти
Звернувшись по допомогу до Путіна, Лукашенко порушив закон Білорусі, - Колесникова - Цензор.НЕТ 4274
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04.09.2020 22:20 Відповісти
Кстати, енакиевский хряк, он же Витька ростовский, тоже в 14-ом году обращался за помощью к )(уйлу.
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04.09.2020 22:27 Відповісти
А остались такие законы,которые он ненарушил?
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04.09.2020 23:10 Відповісти
Оох! посадит тебя Лука, Колесникова, когда все успокоится. Скажет что ты Конституцию и законы Союзного государства нарушила. Ты, Колесникова, уже в Вильнюсе жилплощадь зарезервировала?.
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05.09.2020 11:51 Відповісти
Есть сведенья, что после Нового 2021 г Беларусь введут в состав РФ в виде Региона, поделенного на две области - Минскую и Витебскую по 5 миллионов. Как начало регенерации Нью-Российской империи. Вся эта Буза, все эти протесты очень Путлеру помогли, чтоб начать процесс Аншлюса.
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05.09.2020 11:59 Відповісти
Да здраствует расисрусия
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05.09.2020 12:11 Відповісти
 
 