Звернувшись по допомогу до Путіна, Лукашенко порушив закон Білорусі, - Колесникова
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, звернувшись по допомогу до президента РФ Володимира Путіна, створив загрозу національній безпеці своєї країни.
Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявила Марія Колесникова, член президії Координаційної Ради Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
"Пан Путін відкрито всьому світу заявив - білорусам і всьому міжнародному співтовариству - про те, що Лукашенко порушив закон Республіки Білорусь. Він звернувся по допомогу до іноземної держави. Це загроза нацбезпеці, стаття 361, пункт 2 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь", - сказала вона.
Колесникова додала, що опозиція розуміє: Лукашенко не зупиниться ні перед чим заради того, щоб утримати у своїх руках владу.
"І ось це те, що нас справді дуже сильно хвилює", - сказала вона.
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Впрочем как и нашему тоже...
PS/ Сбривай усы и клей на чубчик, может не признают, когда отобьёшь атаку с Запада)
"Было б знать бы полезно бы вам бы
Коль идёте в предвыбрный бой
Не сравнится кунг-фу, джиу-джитсу и самбо
С подковёрной коварной борьбой"
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после срока у власти следует срок в турме
ибо разборки полетов неизбежны
а грехов много
він ВЖЕ злочинець був до того, як звернувся до *****