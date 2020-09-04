Рівень, до якого ми повинні йти - це зарплата 15 тис. грн, пенсія - 5, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що достатньою для життя є середня зарплата 15 тис. грн і середня пенсія 5 тис. грн.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю ввечері, відповідаючи на запитання, якою має бути середня зарплата і середня пенсія в Україні, щоб вистачало на життя.
"15 тис. грн середня зарплата, і було б добре, щоб відсотків 30 була середня пенсія від зарплати як мінімум. Якщо говорити конкретно, то середня зарплата 15 тис. грн, середня пенсія - 5 тис. грн. Це той рівень, до якого ми повинні йти. Не сприймайте це як обіцянку, сприймайте це як ті параметри, куди ми прагнемо", - сказав Шмигаль
Прем'єр зазначив, що сьогодні середня зарплата 11 тис. грн, а середня пенсія 3 тис. грн.
"Напевно це мало, я б хотів, щоб українці отримували більш гідні зарплати і пенсії", - підкреслив Шмигаль.
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Ээх! Достичь бы уровня зарплат и пенсий при Янеке-Азарове. Голубая мечта Шмыгаля, только вряд ли..
Я крайне возмущена или тупыми Законами или издевательской ложь и папередники и тем более сегодня !
Я очень желаю тотального огня всей власти, у меня полное отчаяние..
Не может такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Мне исполнилось 60 лет, при подсчете тр.стажа подтвердили 22 года и не признают упорно ёще 2 года надо в Подольск ехать, или писать Штирлицу, я не знаю.
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам в связи с военной службой мужа.
Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания, имея болезни, стаж 22 года и 60 лет возраста - я полный 0... спасибо за эпоху нищеты.
Нас 4 чел в семье муж с пенсией 3014, сын 32 года с невесткой, без какой либо работы, мы выкинуты все даже с памяти этого государства Украина - все на пенсии деда.
Не имея абсолютно никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге и есть справка медкомиссии о не трудоспособности) я обратилась ещё весной за помощью в соцобеспечение, мне было 59 и 9 месц. где мне в мае дали 600гр. помощь, и потому что был COVID - 19 и... я не ответила им 1 раз по телефону и... сняли все со штрафом еще! Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Власть приговорила меня к 8 годам каторги в 55 пенсию отменили и в 60 не дали а только в 63 может быть. Я что помолодела, или пандемия ушла, все же наоборот усугубилось... но сначала дали а потом отменили? Что за отношение к населению ??
И вот,
дальше шепито продолжили.. мне исполняется 60 лет и, при отказе мне пенсии, дали такую мне справку я обратилась в г. Конотоп по месту жительства, за соц помощью и мне нагло в глаза сказали - НЕ ПОЛОЖЕНО вам помощь, можем предложить работу.. говорю я же не трудоспособная - ответ, у нас указание!
Люди это что правильно? Уже в таком возрасте как я, без какого либо вида на существование власть вычеркивает нас из жизни, а себе любимым десятки тысяч премий рисуют! Надо всему миру говорить об уничтожении нас.
Я понимаю так что, мы вышли с эпохи нищеты и Законы приняты о нашем тотальном вымирании.... проклинаю, и пусть вам при власти всем ххххх хххххх ххххх хх хххххххх ххх