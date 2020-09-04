Рівень, до якого ми повинні йти - це зарплата 15 тис. грн, пенсія - 5, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що достатньою для життя є середня зарплата 15 тис. грн і середня пенсія 5 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю ввечері, відповідаючи на запитання, якою має бути середня зарплата і середня пенсія в Україні, щоб вистачало на життя.

"15 тис. грн середня зарплата, і було б добре, щоб відсотків 30 була середня пенсія від зарплати як мінімум. Якщо говорити конкретно, то середня зарплата 15 тис. грн, середня пенсія - 5 тис. грн. Це той рівень, до якого ми повинні йти. Не сприймайте це як обіцянку, сприймайте це як ті параметри, куди ми прагнемо", - сказав Шмигаль

Прем'єр зазначив, що сьогодні середня зарплата 11 тис. грн, а середня пенсія 3 тис. грн.

"Напевно це мало, я б хотів, щоб українці отримували більш гідні зарплати і пенсії", - підкреслив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні в Україні підвищили мінімальну зарплату і мінімальну пенсію