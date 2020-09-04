УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4859 відвідувачів онлайн
Новини
6 458 117

Рівень, до якого ми повинні йти - це зарплата 15 тис. грн, пенсія - 5, - Шмигаль

Рівень, до якого ми повинні йти - це зарплата 15 тис. грн, пенсія - 5, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що достатньою для життя є середня зарплата 15 тис. грн і середня пенсія 5 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю ввечері, відповідаючи на запитання, якою має бути середня зарплата і середня пенсія в Україні, щоб вистачало на життя.

"15 тис. грн середня зарплата, і було б добре, щоб відсотків 30 була середня пенсія від зарплати як мінімум. Якщо говорити конкретно, то середня зарплата 15 тис. грн, середня пенсія - 5 тис. грн. Це той рівень, до якого ми повинні йти. Не сприймайте це як обіцянку, сприймайте це як ті параметри, куди ми прагнемо", - сказав Шмигаль

Прем'єр зазначив, що сьогодні середня зарплата 11 тис. грн, а середня пенсія 3 тис. грн.

"Напевно це мало, я б хотів, щоб українці отримували більш гідні зарплати і пенсії", - підкреслив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні в Україні підвищили мінімальну зарплату і мінімальну пенсію

Автор: 

пенсія (1582) зарплата (2239) Шмигаль Денис (4566)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
У суддів середня пенсія 70 000 у робітника 2000 - Шмигаль брехло!!!!
показати весь коментар
04.09.2020 22:36
+18
Это как зарплаты учителям по 4000$ . Держите карман шире, зебилы))
Рівень, до якого ми повинні йти - це зарплата 15 тис. грн, пенсія - 5, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9706
показати весь коментар
04.09.2020 22:50
+14
Уровень,к которому вы должны идти-эшафот
показати весь коментар
04.09.2020 22:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Рівень, до якого ми повинні йти - це зарплата 15 тис. грн, пенсія - 5, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5421
показати весь коментар
05.09.2020 00:44 Відповісти
Бегут сперматозоиды. Один кричит - Я буду мальчиком! Второй кричит - Я буду девочкой! А третий догоняет и орет - Чуваки! Да мы же в жопе!
показати весь коментар
05.09.2020 01:03 Відповісти
Ну и где программа Правительства к таким "мечтам" Премьера? А-а-а, она так и не принята! Ну тогда можно "молоть" что попало.
показати весь коментар
05.09.2020 05:51 Відповісти
Не Конституционно!!!!!! В Украине есть дискриминация по социальному признаку. Получать зарплату чиновнику в 43 тысячи НЕ КОНСТИТУЦИОННО,а за в 15 тыс. и пенсию в 5 тыс.конституционно? От мерзавцы,негодяи. Ну почему не выбрать Саакашвили,что бы ВСЕ вы чиновники оказались на мусорнике истории Украины? Вас надо истребить как класс,чтобы вы своим миазмами не портили воздух в Украине. Население Украины опять раз за разом избирает какую-то подстилку феодальных баронов или самих баронов.А эта чиновничья нечисть растет и размножается.
показати весь коментар
05.09.2020 06:47 Відповісти
Он не договаривает и доллар 70 грн
показати весь коментар
05.09.2020 07:00 Відповісти
мели, емеля
показати весь коментар
05.09.2020 07:20 Відповісти
Я так розумію що великий стрибок економіці надауть податки на ліцензуваня - котів, собак, папуг, хомяків, бо все профукано, крім словоблуддя Антонов стоїть, тракторні і екскаваторні заводи стоять, Мотор Січ унікальну продали, землю продали, урожай продали. Так і хочеться весь КМУ послати в ОПУ, і разом їм відвідати психіатра. Навіть умудрились спиртову галузь профукати і зробити збитковою. Таке враження, що відбирають туди тільки олігофренів і зрадників від нормальних і адекватних професіоналів. Один лідер на самокаті їздив по КМУ мабуть з дитячого садочка позвали керувати , іншіх знайшили в психушках як найбільш дефективних з їх зупинкою країни на вимогу Білла Гейтса і тітки Мелінди.
показати весь коментар
05.09.2020 07:26 Відповісти
Не, нучиво, можнож организовать доллар по сто и всё получицца.
показати весь коментар
05.09.2020 09:14 Відповісти
Ты уже создал 500 000 безработных, вместо 500 000 рабочих мест.
показати весь коментар
05.09.2020 08:31 Відповісти
Это будет очень скоро. Поверте скоморохам. Пенсия 5000 грн, курс 500 грн за долл
показати весь коментар
05.09.2020 09:08 Відповісти
Идиёт Шмыгаль, гривна, это нестабильная валюта, поэтому, или добавляй по какому курсу к доллару вы производите расчеты, или просто указывай прогнозы зарплат и пенсий в долларах. Правильно люди пишут, что нищенская пенсия в 2 тысячи гривен при курсе 27 грн, за долл., все же лучше чем 5 тысяч гривен при курсе 100 грн, за долл.
показати весь коментар
05.09.2020 09:15 Відповісти
Позорище, при диктаторе Януковиче, минимальная пенсия была 110 баксов.
показати весь коментар
05.09.2020 09:54 Відповісти
сволочи ..верните Азарова и Януковича .
показати весь коментар
05.09.2020 10:19 Відповісти
Уровень, к которому мы должны идти - это зарплата 15 тыс. грн, пенсия - 5, - Шмыгаль

Ээх! Достичь бы уровня зарплат и пенсий при Янеке-Азарове. Голубая мечта Шмыгаля, только вряд ли..
показати весь коментар
05.09.2020 11:43 Відповісти
220 баксов? Спасибо не надо, мне сейчас больше нравится.
показати весь коментар
05.09.2020 21:47 Відповісти
НЕТ ВЫБОРОВ! Людмила [email protected] Конотоп.
Я крайне возмущена или тупыми Законами или издевательской ложь и папередники и тем более сегодня !
Я очень желаю тотального огня всей власти, у меня полное отчаяние..
Не может такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Мне исполнилось 60 лет, при подсчете тр.стажа подтвердили 22 года и не признают упорно ёще 2 года надо в Подольск ехать, или писать Штирлицу, я не знаю.
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам в связи с военной службой мужа.
Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания, имея болезни, стаж 22 года и 60 лет возраста - я полный 0... спасибо за эпоху нищеты.
Нас 4 чел в семье муж с пенсией 3014, сын 32 года с невесткой, без какой либо работы, мы выкинуты все даже с памяти этого государства Украина - все на пенсии деда.
Не имея абсолютно никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге и есть справка медкомиссии о не трудоспособности) я обратилась ещё весной за помощью в соцобеспечение, мне было 59 и 9 месц. где мне в мае дали 600гр. помощь, и потому что был COVID - 19 и... я не ответила им 1 раз по телефону и... сняли все со штрафом еще! Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Власть приговорила меня к 8 годам каторги в 55 пенсию отменили и в 60 не дали а только в 63 может быть. Я что помолодела, или пандемия ушла, все же наоборот усугубилось... но сначала дали а потом отменили? Что за отношение к населению ??
И вот,
дальше шепито продолжили.. мне исполняется 60 лет и, при отказе мне пенсии, дали такую мне справку я обратилась в г. Конотоп по месту жительства, за соц помощью и мне нагло в глаза сказали - НЕ ПОЛОЖЕНО вам помощь, можем предложить работу.. говорю я же не трудоспособная - ответ, у нас указание!
Люди это что правильно? Уже в таком возрасте как я, без какого либо вида на существование власть вычеркивает нас из жизни, а себе любимым десятки тысяч премий рисуют! Надо всему миру говорить об уничтожении нас.
Я понимаю так что, мы вышли с эпохи нищеты и Законы приняты о нашем тотальном вымирании.... проклинаю, и пусть вам при власти всем ххххх хххххх ххххх хх хххххххх ххх
показати весь коментар
25.09.2020 00:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 