Щоб впоратися зі зростанням інфікування ми повинні балансувати між епідемічною та економічною доцільністю, - Ляшко
Щоб впоратися зі зростанням інфікування Covid-19 в Україні, треба дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів і балансувати між епідемічною та економічною доцільністю.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" у п'ятницю.
"Для того, щоб не входити в жорсткий карантин, який був у нас у березні, уряд запропонував поетапне введення адаптивного карантину. Зараз залежно від рівня захворюваності на тій чи іншій адміністративній території, і не області, як у нас було, а саме району, міста, міста обласного значення, запроваджуються обмежувальні протиепідемічні заходи. І вони вводяться на національному рівні, органи місцевого самоврядування повинні забезпечити їх виконання. Якщо ми будемо дотримуватися цих норм і балансувати між епідемічною доцільністю і економічною, ми впораємося, попри те, що насувається ще сезон грипу та ГРВІ", - сказав Ляшко.
За його словами, сезон грипу та ГРВІ додасть навантаження на систему охорони здоров'я, тому що в Україні за сезон хворіє 5 млн людей.
Також Ляшко зазначив, що зараз медичну допомогу хворим на Covid-19 надають 1300 медичних бригад, у складі яких працюють 29 тис. лікарів і близько 50 тис. молодшого медичного персоналу, а також є резерв лікарень, ліжок, медпрацівників.
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Какие же вы тупые!
Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).
Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
Таки хто Лох та неЛох??
Якби не форроффка??
))
дзебилов
Ви а не Ми..
😁
Выхухоль - нахухоль.
І не лише від ковіду. Від інших хвороб також. Якщо менше вмирає від різних хвороб людей не похилого віку, значить мінздрав справляється із своїми обовязками. Збільшується смертність - не справляється.
При такому критерії лікарі заспівають трохи іншу пісню: що вони не винуваті в рекламі алкоголю, табаку. Що органи захисту і безпеки харчових продуктів та товарів ширвжитку не виконують зовсім своїх функцій. Що екологи закривають очі на шкідливі виробництва. І то буде правда.
Але якби у владі були саме слуги українського народа (а не слуги урода як зараз), то за всі ці речі вони б питали у міністрів, а ті б у своїх підлеглих. А позаяк у владі лише сосни та лісоруби, то й результат саме такий.
https://site.ua/volodimir.pavlovich/20661-narisi-proektu-partiyi--slugi-************-narodu/
https://censor.net/ru/comments/locate/3193047/019214f6-f397-729d-a2d3-e0a425e2780c