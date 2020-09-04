Щоб впоратися зі зростанням інфікування ми повинні балансувати між епідемічною та економічною доцільністю, - Ляшко

Щоб впоратися зі зростанням інфікування Covid-19 в Україні, треба дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів і балансувати між епідемічною та економічною доцільністю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" у п'ятницю.

"Для того, щоб не входити в жорсткий карантин, який був у нас у березні, уряд запропонував поетапне введення адаптивного карантину. Зараз залежно від рівня захворюваності на тій чи іншій адміністративній території, і не області, як у нас було, а саме району, міста, міста обласного значення, запроваджуються обмежувальні протиепідемічні заходи. І вони вводяться на національному рівні, органи місцевого самоврядування повинні забезпечити їх виконання. Якщо ми будемо дотримуватися цих норм і балансувати між епідемічною доцільністю і економічною, ми впораємося, попри те, що насувається ще сезон грипу та ГРВІ", - сказав Ляшко.

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За його словами, сезон грипу та ГРВІ додасть навантаження на систему охорони здоров'я, тому що в Україні за сезон хворіє 5 млн людей.

Також Ляшко зазначив, що зараз медичну допомогу хворим на Covid-19 надають 1300 медичних бригад, у складі яких працюють 29 тис. лікарів і близько 50 тис. молодшого медичного персоналу, а також є резерв лікарень, ліжок, медпрацівників.

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