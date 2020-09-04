Путіну бажано, щоб у Лукашенка були руки по лікоть у крові, - Яценюк
Білорусь повністю залежна від Росії у сфері економіки, безпеки і у військовій сфері. Путін зацікавлений у тому, щоб зв'язати Лукашенка кров'ю і повністю прибрати Білорусь під себе.
Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Білорусь і персонально Лукашенко, на превеликий жаль, економічно залежні від Росії. Білорусь, на превеликий жаль, повністю залежна у безпековому компоненті від Росії. Білорусь повністю залежна від Росії у військовому компоненті. І зараз в цих умовах, які склалися для Путіна самий вигідний Лукашенко - той, який є. Ще бажано, щоб у Лукашенка були в крові по шию для того, щоб повністю прибрати Білорусь під себе", - сказав він.
Яценюк поділився спогадами про особисте спілкування з Лукашенком на одній із міжнародних зустрічей.
"Коли закінчилася розмова з Путіним, він підійшов і каже: "Ні, ну ти розумієш, нам же треба об'єднуватися! Нам же треба об'єднуватися!" І косо дивився у цей момент на Путіна", - розповів Яценюк.
"Він гравець. Він має таку, знаєте, селянську хитрість. Але коли він заявив, що він ніколи не допустить того, щоби російські війська перетнули кордон України на білорусько-українському кордоні, я в це ніколи не повірив. Це слова. Дії були би зовсім іншими", - додав ексглава уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яценюк быстро устаёт от реальной, без/телекамерной управленческой рутины. И раздражается от общения с людьми, которые плевать хотели на его нарциссизм. Он не готов брать на себя ответственность и искренне считает, что его миссии - «давать задорные интервью».
Не понимает, как работает гос/сервис, но хорошо знает, что такое шахматки и смотрящие). Очевидно, что будучи «своим» для крысиной Системы, он является фронтмэном непопулярной партии, цель которой не допустить переформатирования. Проблема в том, что мы всерьёз социологически измеряем Яценюка). А его уровень - безликий помощник какого-нибудь начальника рай/управления. Классический человечишка)…
решил не вылезать из бункера до конца дней своих.🤣
.
В период с января по август 2020 года товарооборот между Украиной и Россией вырос до $37,9 млрд.
Об этом https://customs.gov.ua/ сообщает Государственная таможенная служба, передает https://censor.net/.
Согласно данным ведомства, экспорт товаров из Украины в Россию за отчетный период составил $12 млрд, объем российского импорта товаров в Украину - $25,2 млрд. Это позволило России занять второе место в списке крупнейших торговых партнеров Украины.
Источник: https://censor.net/ru/n3217161
https://censor.net/ru/n3217161
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Теперь Лукащанке отступать некуда - позади Союзное Государство!
Я думаю, что все убийства которые были совершены в Белоруссии Были организованы ФСБ. И все по той же причине, что бы удерживать Лукашенко у власти а с ним и Белорусь в руках Кремля. Это не умаляет деяния самого Луки, вызванные желанием как можно дольше рулить страной. Но, организация и заказ убийств оппозиционеров был осуществлен именно "спецами по убийствам" а это ФСБ.
Просто агроном Лукашенко не отдавал приказ на убийства, но когда эти убийства свершились, он понял, что его подставили, по той же причине по которой указал Яценюк: " Путину желательно, чтобы у Лукашенко были руки по локоть в крови,"
При этом я не защищаю А.Луку, но степень его вины несколько в другой плоскости, (именно - неуемная жажда власти, величия и отца народа).
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Повноводний Дунай розуму".
Родичі Чаушеску обіймали ключові посади у владі. Особливо це стосується його дружини Олени, яка стала фактично другою людиною в державі, а пропаганда називала її "матір'ю всіх румунів". Будь яке інакомислення придушувалося.
Головне, що прокурор Джику Попа звинуватив Чаушеску в "геноциді що спричинив 60 тисяч людських жертв".
Яценюк за много лет показал себя большим брехлом. Многие считают его мошенником.