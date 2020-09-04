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Новини Революція в Білорусі
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Путіну бажано, щоб у Лукашенка були руки по лікоть у крові, - Яценюк

Путіну бажано, щоб у Лукашенка були руки по лікоть у крові, - Яценюк

Білорусь повністю залежна від Росії у сфері економіки, безпеки і у військовій сфері. Путін зацікавлений у тому, щоб зв'язати Лукашенка кров'ю і повністю прибрати Білорусь під себе.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Білорусь і персонально Лукашенко, на превеликий жаль, економічно залежні від Росії. Білорусь, на превеликий жаль, повністю залежна у безпековому компоненті від Росії. Білорусь повністю залежна від Росії у військовому компоненті. І зараз в цих умовах, які склалися для Путіна самий вигідний Лукашенко - той, який є. Ще бажано, щоб у Лукашенка були в крові по шию для того, щоб повністю прибрати Білорусь під себе", - сказав він.

Яценюк поділився спогадами про особисте спілкування з Лукашенком на одній із міжнародних зустрічей.

"Коли закінчилася розмова з Путіним, він підійшов і каже: "Ні, ну ти розумієш, нам же треба об'єднуватися! Нам же треба об'єднуватися!" І косо дивився у цей момент на Путіна", - розповів Яценюк.

"Він гравець. Він має таку, знаєте, селянську хитрість. Але коли він заявив, що він ніколи не допустить того, щоби російські війська перетнули кордон України на білорусько-українському кордоні, я в це ніколи не повірив. Це слова. Дії були би зовсім іншими", - додав ексглава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звернувшись по допомогу до Путіна, Лукашенко порушив закон Білорусі, - Колесникова

Автор: 

Білорусь (7927) Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23785) Яценюк Арсеній (2570)


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Топ коментарі
+11
Яценюк у найважчий для України час почав робити реформи. Українці не цінують тих хто робить їм добро.
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05.09.2020 00:57
+4
Яценюк - такой себе обобщенный ходячий учебник самых опущенческих качеств нашей элит. Он немыслимо фанфаронист и нарциссичен. Но при этом совершенно не разбирается в причинно-следственных. Натаскан на круглосуточное произношение правильно структурированных речевок, что не так сложно. Достаточно просто тренировать скороговорки).
Яценюк быстро устаёт от реальной, без/телекамерной управленческой рутины. И раздражается от общения с людьми, которые плевать хотели на его нарциссизм. Он не готов брать на себя ответственность и искренне считает, что его миссии - «давать задорные интервью».
Не понимает, как работает гос/сервис, но хорошо знает, что такое шахматки и смотрящие). Очевидно, что будучи «своим» для крысиной Системы, он является фронтмэном непопулярной партии, цель которой не допустить переформатирования. Проблема в том, что мы всерьёз социологически измеряем Яценюка). А его уровень - безликий помощник какого-нибудь начальника рай/управления. Классический человечишка)…
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05.09.2020 00:20
+4
Я об этом говорил с самого начала. "Проснувшиеся" оппозиционеры, конкретно подыграли *****. Теперь Лука стал полностью его говорящей жопой.
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05.09.2020 07:14
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Опозорился некто на этом шоу по полной программе.
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04.09.2020 23:49 Відповісти
Саме цікаве, що мав на увазі Наливайченко, коли сказав: "Одного молодого і перспективного політика врятували спецслужби". Після чого Гончаренко потух. Мені цікаво. Це була іронія чи сарказм?
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05.09.2020 00:05 Відповісти
гончаренко - отработанная проститутка.
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05.09.2020 00:10 Відповісти
Да, но при чём тут Яценюк "куля у лоб"? А насчёт крови на Лукашенко, так он ещё в далёких 90-х не стеснялся криминалитет мочить в сортире, а также некоторых своих оппонентов. И что, поругали, повозмущались, поозаботились и сняли санкции, стал нужен с 2014
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04.09.2020 23:52 Відповісти
Яценюк - такой себе обобщенный ходячий учебник самых опущенческих качеств нашей элит. Он немыслимо фанфаронист и нарциссичен. Но при этом совершенно не разбирается в причинно-следственных. Натаскан на круглосуточное произношение правильно структурированных речевок, что не так сложно. Достаточно просто тренировать скороговорки).
Яценюк быстро устаёт от реальной, без/телекамерной управленческой рутины. И раздражается от общения с людьми, которые плевать хотели на его нарциссизм. Он не готов брать на себя ответственность и искренне считает, что его миссии - «давать задорные интервью».
Не понимает, как работает гос/сервис, но хорошо знает, что такое шахматки и смотрящие). Очевидно, что будучи «своим» для крысиной Системы, он является фронтмэном непопулярной партии, цель которой не допустить переформатирования. Проблема в том, что мы всерьёз социологически измеряем Яценюка). А его уровень - безликий помощник какого-нибудь начальника рай/управления. Классический человечишка)…
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05.09.2020 00:20 Відповісти
А Ты кто по профессии ?, чего ты добился в жизни ?,что ты создал ? Ты только жрешь.срешь и верещишь !
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05.09.2020 08:22 Відповісти
Если кого-то во мне что-то не устраивает, совсем не обязательно ставить меня в известность. Попытайтесь пережить шок самостоятельно.😁
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05.09.2020 09:30 Відповісти
Куда уж премьер-министру до такого сибе Баска?
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05.09.2020 10:16 Відповісти
Яценюк у найважчий для України час почав робити реформи. Українці не цінують тих хто робить їм добро.
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05.09.2020 00:57 Відповісти
Судя по творимому им беспределу травитель России
решил не вылезать из бункера до конца дней своих.🤣
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05.09.2020 01:02 Відповісти
У лукашенко руки в крови по самые уши даже сейчас .

.
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05.09.2020 01:34 Відповісти
Кто бы говорил об экономической зависимости.

В период с января по август 2020 года товарооборот между Украиной и Россией вырос до $37,9 млрд.
Об этом https://customs.gov.ua/ сообщает Государственная таможенная служба, передает https://censor.net/.
Согласно данным ведомства, экспорт товаров из Украины в Россию за отчетный период составил $12 млрд, объем российского импорта товаров в Украину - $25,2 млрд. Это позволило России занять второе место в списке крупнейших торговых партнеров Украины.
Источник: https://censor.net/ru/n3217161
https://censor.net/ru/n3217161
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05.09.2020 06:25 Відповісти
Я об этом говорил с самого начала. "Проснувшиеся" оппозиционеры, конкретно подыграли *****. Теперь Лука стал полностью его говорящей жопой.
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05.09.2020 07:14 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.09.2020 10:16 Відповісти
Нда...
Теперь Лукащанке отступать некуда - позади Союзное Государство!
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05.09.2020 10:18 Відповісти
Точно.
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05.09.2020 12:04 Відповісти
Подстава.
Я думаю, что все убийства которые были совершены в Белоруссии Были организованы ФСБ. И все по той же причине, что бы удерживать Лукашенко у власти а с ним и Белорусь в руках Кремля. Это не умаляет деяния самого Луки, вызванные желанием как можно дольше рулить страной. Но, организация и заказ убийств оппозиционеров был осуществлен именно "спецами по убийствам" а это ФСБ.
Просто агроном Лукашенко не отдавал приказ на убийства, но когда эти убийства свершились, он понял, что его подставили, по той же причине по которой указал Яценюк: " Путину желательно, чтобы у Лукашенко были руки по локоть в крови,"
При этом я не защищаю А.Луку, но степень его вины несколько в другой плоскости, (именно - неуемная жажда власти, величия и отца народа).
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05.09.2020 12:14 Відповісти
Кое кто в интернете приравнивает Лукашенко к Чаушеску. Это полный абсурд.
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Повноводний Дунай розуму".
Родичі Чаушеску обіймали ключові посади у владі. Особливо це стосується його дружини Олени, яка стала фактично другою людиною в державі, а пропаганда називала її "матір'ю всіх румунів". Будь яке інакомислення придушувалося.
Головне, що прокурор Джику Попа звинуватив Чаушеску в "геноциді що спричинив 60 тисяч людських жертв".
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06.09.2020 11:57 Відповісти
Яценюк говорил, что у Лукашенко крестьянская хитрость. А какая же хитрость у Яценюка?
Яценюк за много лет показал себя большим брехлом. Многие считают его мошенником.
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06.09.2020 12:40 Відповісти
 
 