Путіну бажано, щоб у Лукашенка були руки по лікоть у крові, - Яценюк

Білорусь повністю залежна від Росії у сфері економіки, безпеки і у військовій сфері. Путін зацікавлений у тому, щоб зв'язати Лукашенка кров'ю і повністю прибрати Білорусь під себе.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Білорусь і персонально Лукашенко, на превеликий жаль, економічно залежні від Росії. Білорусь, на превеликий жаль, повністю залежна у безпековому компоненті від Росії. Білорусь повністю залежна від Росії у військовому компоненті. І зараз в цих умовах, які склалися для Путіна самий вигідний Лукашенко - той, який є. Ще бажано, щоб у Лукашенка були в крові по шию для того, щоб повністю прибрати Білорусь під себе", - сказав він.

Яценюк поділився спогадами про особисте спілкування з Лукашенком на одній із міжнародних зустрічей.

"Коли закінчилася розмова з Путіним, він підійшов і каже: "Ні, ну ти розумієш, нам же треба об'єднуватися! Нам же треба об'єднуватися!" І косо дивився у цей момент на Путіна", - розповів Яценюк.

"Він гравець. Він має таку, знаєте, селянську хитрість. Але коли він заявив, що він ніколи не допустить того, щоби російські війська перетнули кордон України на білорусько-українському кордоні, я в це ніколи не повірив. Це слова. Дії були би зовсім іншими", - додав ексглава уряду.

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