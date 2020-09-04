Ситуація в Білорусі - загроза для світового порядку, Захід не повинен ховати голову в пісок, - Яценюк

Путін бореться за відновлення радянської імперії, і США і країни ЄС не повинні дозволити йому захопити Білорусь.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можна ховати голову в пісок. Це неправильно, коли тільки 3 країни - члени Європейського Союзу приймають рішення про запровадження санкцій проти білоруської влади, а Європейський союз ще не напрацював спільної політики по відношенню до Білорусі. Так зато Путін напрацював спільну політику", - сказав Яценюк.

Колишній глава уряду вважає ситуацію в Білорусі загрозою існуючому нині світовому порядку.

"Захищаючи Білорусь, ми при цьому в тому числі захищаємо й Україну. Це предмет національної безпеки для української держави. Якщо Білорусь попаде повністю під вплив Росії і якщо Путін введе танки..." - додав експрем'єр.

"Він (Путін - ред.) бореться за відновлення радянської імперії. Радянська імперія без України в першу чергу та без Білорусі неможлива. Тому Путіну не можна дати змогу захопити Білорусь, як український народ не дав йому змогу захопити Україну", - пояснив Яценюк.

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