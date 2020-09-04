Ситуація в Білорусі - загроза для світового порядку, Захід не повинен ховати голову в пісок, - Яценюк
Путін бореться за відновлення радянської імперії, і США і країни ЄС не повинні дозволити йому захопити Білорусь.
Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Не можна ховати голову в пісок. Це неправильно, коли тільки 3 країни - члени Європейського Союзу приймають рішення про запровадження санкцій проти білоруської влади, а Європейський союз ще не напрацював спільної політики по відношенню до Білорусі. Так зато Путін напрацював спільну політику", - сказав Яценюк.
Колишній глава уряду вважає ситуацію в Білорусі загрозою існуючому нині світовому порядку.
"Захищаючи Білорусь, ми при цьому в тому числі захищаємо й Україну. Це предмет національної безпеки для української держави. Якщо Білорусь попаде повністю під вплив Росії і якщо Путін введе танки..." - додав експрем'єр.
"Він (Путін - ред.) бореться за відновлення радянської імперії. Радянська імперія без України в першу чергу та без Білорусі неможлива. Тому Путіну не можна дати змогу захопити Білорусь, як український народ не дав йому змогу захопити Україну", - пояснив Яценюк.
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«Я вам ничего не должен».
Питання:
Кого у 2019 мудрий український народ обере своїм президентом ?
Тот же, что и методички?
-Если бы я был тааакой вумный, кака Мая Сарочка потом..
🤣🤣
Українці, на жаль, не вміють відрізняти розумне від дурного.
Поэтому зебилы отказались строить.
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
🤔
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
Нюю..нюю
🤣
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Новини » Суспільство понеділок, 10 квітня, 2017, 16:43
Дисергейт Яценюка: В кандидатській екс-прем'єра знайшли 70 сторінок плагіату, https://zik.ua/news/2017/04/10/dysergeyt_yatsenyuka_v_kandydatskiy_ekspremiera_znayshly_70_storinok_plagiatu_1077275
🤗
это ,что кому - то ещё не ясно ?
Не путайте её действия с украинским Евромайданом.
У нас студенты вышли против сворачивания януковичем курса на евроинтеграцию,
а белоруссы сами не знают чего хотят и не скрывают свою ориентацию на кремль.
Кого мы поддерживать собрались? Мозги напрягите ,если они ещё есть.
Украинско -российской границы захотелось вместо украинско - белорусской ?