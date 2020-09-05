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Новини Коронавірус і карантин
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Поки використали 30% коштів із коронавірусного фонду, - міністр фінансів Марченко

Поки використали 30% коштів із коронавірусного фонду, - міністр фінансів Марченко

Наразі де-факто використано 30% коштів, передбачених у коронавірусному фонді України. Критичною проблеми з фондом немає.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив в ефірі телеканалу "Інтер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коронавірусний фонд - це дуже гнучкий механізм. На сьогодні де-факто використано 30% коштів, передбачених у коронавірусному фонді. З 66 млрд використано всього лише 19 млрд. Це по факту. Дійсно, ми розмістили кошти за різними напрямками, і якщо деякі напрямки будуть неефективно використані, ми зможемо перерозподілити на ті напрямки, які будуть потребувати більшої уваги, зокрема, держави", - сказав Марченко в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" у п'ятницю.

Міністр наголосив, що "немає зараз критичної проблеми з коронавірусним фондом".

За його словами, питання ефективності та спрямування коштів саме на боротьбу з Covid-19 не стоїть, і Україна забезпечена необхідними ресурсами, але навіть якщо грошей не вистачить, вони будуть перерозподілені з інших програм.

"Якщо не вистачить грошей в ковидівському фонді, ми перерозподілимо з інших програм, ми знайдемо ресурс за рахунок дохідної частини бюджету, оскільки дохідна частина бюджету зараз перевиконується", - пояснив глава Мінфіну.

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карантин (18172) фінанси (337) Марченко Сергій (574) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
не трынди

судя по инфографике которая была неделю-две назад в вашем фонде остался хер президента которым он на пианино играл
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05.09.2020 01:06
+5
Провакцинировать Степанова, Ляшко и всю их МОЗовскую банду ослиной мочой. И "пандемия" немедленно закончится, как будто её и не было.
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05.09.2020 06:09
+4
Закатаны в офшор. Оманский и кипрский.
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05.09.2020 08:31
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не трынди

судя по инфографике которая была неделю-две назад в вашем фонде остался хер президента которым он на пианино играл
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05.09.2020 01:06 Відповісти
Зато доходная часть бюджета перевыполняется.

Есть дефицит бюджета, но доходы бюджета перевыполняются.

Очень мощный министр финансов.
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05.09.2020 13:06 Відповісти
https://www.facebook.com/photo?fbid=3603403516361252&set=a.475448859156749
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05.09.2020 01:08 Відповісти
Де-факто... А сколько использовано де-юре? Причем использовано по целевому назначению? А не на всякие "программы", перед местными выборами.
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05.09.2020 01:08 Відповісти
І швидше, поки не вигнали...
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05.09.2020 04:26 Відповісти
Провакцинировать Степанова, Ляшко и всю их МОЗовскую банду ослиной мочой. И "пандемия" немедленно закончится, как будто её и не было.
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05.09.2020 06:09 Відповісти
"Аби не Порох." "Гiрше не буде" (С)
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05.09.2020 06:10 Відповісти
А 35 млрд. грв. закатанных в асфальт?
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05.09.2020 08:07 Відповісти
Закатаны в офшор. Оманский и кипрский.
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05.09.2020 08:31 Відповісти
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ!

05.09.2020 г.
На закрытом селекторном совещании зам. министра здравоохранения Ляшко фактически признал полный провал бесплатного тестирования больных на COVID-19. Куда потрачены выделенные деньги на бесплатное тестирование в размере 986.65 млн. гривен он не уточнил. IFA-тестирование введенное обязательным приказом МОЗ Украины в мае 2020 года для всего врачебного персонала работающего с больными COVID-19 (№ 1227 "Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» от 20.05.2020") то же полностью провалено.
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05.09.2020 08:30 Відповісти
Ізгібайся ,фонд мій, гибко,
І ловися жирна рибко.
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05.09.2020 09:27 Відповісти
а "рекордопишущий коронавирусній украинский мракобес" вагаривает.что монета на исходе и надобно снова в карман народный грязные и алчные руки засовывать
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05.09.2020 09:42 Відповісти
"Наразі де-факто використано 30% коштів, передбачених у коронавірусному фонді України. Критичною проблеми з фондом немає.Джерело: https://censor.net/ua/n3217712"- боїїться падло що ще 70% невдасться "використати"- закопають. І правильно боїться.
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05.09.2020 09:43 Відповісти
"Невикористані" не значить ,що не "заброньовані"
https://bykvu.com/ru/mysli/iak-vytrachaiut-koshty-z-covid-fondu/
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05.09.2020 19:15 Відповісти
"немає зараз критичної проблеми з коронавірусним фондом".Джерело: https://censor.net/ua/n3217712

Якщо це так, чому Шмигаль ВЖЕ перекинув закупівлю масок для вчителів на мерії міст та сел?
А якщо враховувати той факт, що приблизно так воно було і з самого початку всієї цієї фігні із карантином, то припускаю що кошти були розваровані вже в перший день.
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05.09.2020 10:11 Відповісти
А в ті використані 19 мільярдів входять 35 мільярдів, що виділені на велику дорогу імені бєніного бітума?
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05.09.2020 18:52 Відповісти
https://bykvu.com/ru/mysli/iak-vytrachaiut-koshty-z-covid-fondu/
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05.09.2020 19:13 Відповісти
 
 