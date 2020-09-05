Поки використали 30% коштів із коронавірусного фонду, - міністр фінансів Марченко

Наразі де-факто використано 30% коштів, передбачених у коронавірусному фонді України. Критичною проблеми з фондом немає.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив в ефірі телеканалу "Інтер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коронавірусний фонд - це дуже гнучкий механізм. На сьогодні де-факто використано 30% коштів, передбачених у коронавірусному фонді. З 66 млрд використано всього лише 19 млрд. Це по факту. Дійсно, ми розмістили кошти за різними напрямками, і якщо деякі напрямки будуть неефективно використані, ми зможемо перерозподілити на ті напрямки, які будуть потребувати більшої уваги, зокрема, держави", - сказав Марченко в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" у п'ятницю.

Міністр наголосив, що "немає зараз критичної проблеми з коронавірусним фондом".

За його словами, питання ефективності та спрямування коштів саме на боротьбу з Covid-19 не стоїть, і Україна забезпечена необхідними ресурсами, але навіть якщо грошей не вистачить, вони будуть перерозподілені з інших програм.

"Якщо не вистачить грошей в ковидівському фонді, ми перерозподілимо з інших програм, ми знайдемо ресурс за рахунок дохідної частини бюджету, оскільки дохідна частина бюджету зараз перевиконується", - пояснив глава Мінфіну.

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