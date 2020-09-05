Поки використали 30% коштів із коронавірусного фонду, - міністр фінансів Марченко
Наразі де-факто використано 30% коштів, передбачених у коронавірусному фонді України. Критичною проблеми з фондом немає.
Про це міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив в ефірі телеканалу "Інтер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Коронавірусний фонд - це дуже гнучкий механізм. На сьогодні де-факто використано 30% коштів, передбачених у коронавірусному фонді. З 66 млрд використано всього лише 19 млрд. Це по факту. Дійсно, ми розмістили кошти за різними напрямками, і якщо деякі напрямки будуть неефективно використані, ми зможемо перерозподілити на ті напрямки, які будуть потребувати більшої уваги, зокрема, держави", - сказав Марченко в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" у п'ятницю.
Міністр наголосив, що "немає зараз критичної проблеми з коронавірусним фондом".
За його словами, питання ефективності та спрямування коштів саме на боротьбу з Covid-19 не стоїть, і Україна забезпечена необхідними ресурсами, але навіть якщо грошей не вистачить, вони будуть перерозподілені з інших програм.
"Якщо не вистачить грошей в ковидівському фонді, ми перерозподілимо з інших програм, ми знайдемо ресурс за рахунок дохідної частини бюджету, оскільки дохідна частина бюджету зараз перевиконується", - пояснив глава Мінфіну.
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судя по инфографике которая была неделю-две назад в вашем фонде остался хер президента которым он на пианино играл
Есть дефицит бюджета, но доходы бюджета перевыполняются.
Очень мощный министр финансов.
05.09.2020 г.
На закрытом селекторном совещании зам. министра здравоохранения Ляшко фактически признал полный провал бесплатного тестирования больных на COVID-19. Куда потрачены выделенные деньги на бесплатное тестирование в размере 986.65 млн. гривен он не уточнил. IFA-тестирование введенное обязательным приказом МОЗ Украины в мае 2020 года для всего врачебного персонала работающего с больными COVID-19 (№ 1227 "Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» от 20.05.2020") то же полностью провалено.
І ловися жирна рибко.
https://bykvu.com/ru/mysli/iak-vytrachaiut-koshty-z-covid-fondu/
Якщо це так, чому Шмигаль ВЖЕ перекинув закупівлю масок для вчителів на мерії міст та сел?
А якщо враховувати той факт, що приблизно так воно було і з самого початку всієї цієї фігні із карантином, то припускаю що кошти були розваровані вже в перший день.