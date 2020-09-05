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Новини Революція в Білорусі
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Будь-які кроки щодо Білорусі мають бути розрахованими та ефективними, а не просто гаслами, - Кулеба

Будь-які кроки щодо Білорусі мають бути розрахованими та ефективними, а не просто гаслами, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслює, що будь-які кроки і рішення щодо Білорусі та ситуації в цій країні повинні бути розрахованими та ефективними, а не просто гаслами.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові до найжорсткіших ударів, але кожен удар має бути чітко розрахований. Я недавно чітко публічно заявив, що на кожну дію Білорусі ми будемо відповідати симетрично, якщо вони будуть діяти недружньо щодо нас. У нас є чітка політика, я перебуваю в постійному контакті з нашими партнерами, щоб робити ті кроки, які дійсно завдадуть максимальний удар по тих, хто діє всупереч інтересам України. В тому числі, на санкційному треку", - сказав Кулеба.

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Глава МЗС вказав, що з питання санкцій стосовно керівництва Білорусі в ЄС триває дискусія.

"Я розмовляю з європейськими партнерами, говорив зі США, зі своїм німецьким колегою. Повірте мені, ми все розуміємо, що відбувається, і плануємо свої дії, щоб вони були ефективними, а не просто гаслами", - зазначив Кулеба.

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Білорусь (7927) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Давайте, идиоты, посритесь ещё с Беларусью. Европе нахрен не сдались, у США свои виды, с Россией война- просто чудеса украинской "дипломатии" и политики
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05.09.2020 07:46
+1
Но еще не все потеряно! Вы можете, к примеру, собрать чемоданы и уехать в белоруссию или росию. Потом нам расскажете, где чудеса чудеснее и дива дивнее. Вас ведь никто за руки здесь не держит.
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05.09.2020 08:59
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Зеленский вообще не делает никаких шагов в отношении Беларуси. Потому что боится путина и украинцев.
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05.09.2020 01:10 Відповісти
Лукашенко выполняет военные заказы для Украины в очень больших объемах. Кроме того мы покупаем нефтепродукты из Белоруси на несколько миллиардов долларов.У нас с Белорусью самый большой товарооборот. С какой радости портить все это???
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05.09.2020 12:19 Відповісти
Свобода белорусов важнее чем всё это.
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06.09.2020 01:33 Відповісти
"мы будем отвечать симметрично".
Так уж давно отправляете в РФ разного рода террористов. Лука бы позавидовал таким масштабам. Он то нашкребал всего 28 штук.
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05.09.2020 01:24 Відповісти
а кто же в миде будет рассчитывать и делать шаги эффективными... парняга, выступающий в утренней программе новостной и констатирующий количество заболевания вирусом в мире вместо анонсирования программы работы МИДа, направленной на защиту интересов Украины и ее граждан... если это будет кулеба, то оценка ему - это посол в Великобритании. несущий чушь о Донбассе и до сих пор не отозванный для консультаций...
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05.09.2020 04:56 Відповісти
Чухане слугоуродівський, хто там буде ті кроки розраховувати, зрадники на чолі з зеленою шмарклею? Ти придурок ще про вагнерів нічого не зрозусів чи не чув?
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05.09.2020 07:10 Відповісти
Давайте, идиоты, посритесь ещё с Беларусью. Европе нахрен не сдались, у США свои виды, с Россией война- просто чудеса украинской "дипломатии" и политики
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05.09.2020 07:46 Відповісти
Но еще не все потеряно! Вы можете, к примеру, собрать чемоданы и уехать в белоруссию или росию. Потом нам расскажете, где чудеса чудеснее и дива дивнее. Вас ведь никто за руки здесь не держит.
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05.09.2020 08:59 Відповісти
Вы счас об чьом?
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05.09.2020 13:01 Відповісти
Белорусская оппозиция пророссийская . У неё соревнование с Лукашенко ,кто
окажется ближе к путину.
А для нас в приоритете должны быть интересы Украины. И на сегодня главное -
это не допустить ,чтобы 1000 км украинско-белорусской границы стали
украинско- российскими.
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05.09.2020 09:28 Відповісти
дипломат из тебя, кулеба, как из говна пуля..
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05.09.2020 10:00 Відповісти
Любые шаги в отношении Беларуси должны быть рассчитанными и эффективными, а не просто лозунгами, - Кулеба

Правильно Кулеба. Что-то застряла Беларусь в своей незалежности. Давно пора Путлеру ввести Минск в состав Российской *********. Нужно ему помочь в этом вопросе максимально.
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05.09.2020 11:36 Відповісти
Конечно, наши олигархи во власти звериной злобой ненавидят того, кто свою страну олигархам не отдал, землю не продает, лечение, обучение платным не сделал, игорные дома не открыл,больницы и школы не закрыл и у кого пенсия 200 долларов - такая как у нас была при Януковиче. И им плевать на независимость Украины, для которой так много сделал Лукашенко - поставив на уши всю белорусскую промышленность в начале войны и продолжая делать военные поставки в очень больших объемах.
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05.09.2020 12:13 Відповісти
Нашей элите главное - подачки из-за бугра получать. А те используют Украину в интересах своих государств. Вся наша элита - запроданцы. Нет у них патритизма. У них только доллары в глазах.
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05.09.2020 12:16 Відповісти
Так вы же ее каждый раз выбираете! Чего вам не хватает?
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05.09.2020 13:02 Відповісти
 
 