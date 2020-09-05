Будь-які кроки щодо Білорусі мають бути розрахованими та ефективними, а не просто гаслами, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслює, що будь-які кроки і рішення щодо Білорусі та ситуації в цій країні повинні бути розрахованими та ефективними, а не просто гаслами.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми готові до найжорсткіших ударів, але кожен удар має бути чітко розрахований. Я недавно чітко публічно заявив, що на кожну дію Білорусі ми будемо відповідати симетрично, якщо вони будуть діяти недружньо щодо нас. У нас є чітка політика, я перебуваю в постійному контакті з нашими партнерами, щоб робити ті кроки, які дійсно завдадуть максимальний удар по тих, хто діє всупереч інтересам України. В тому числі, на санкційному треку", - сказав Кулеба.
Глава МЗС вказав, що з питання санкцій стосовно керівництва Білорусі в ЄС триває дискусія.
"Я розмовляю з європейськими партнерами, говорив зі США, зі своїм німецьким колегою. Повірте мені, ми все розуміємо, що відбувається, і плануємо свої дії, щоб вони були ефективними, а не просто гаслами", - зазначив Кулеба.
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Так уж давно отправляете в РФ разного рода террористов. Лука бы позавидовал таким масштабам. Он то нашкребал всего 28 штук.
окажется ближе к путину.
А для нас в приоритете должны быть интересы Украины. И на сегодня главное -
это не допустить ,чтобы 1000 км украинско-белорусской границы стали
украинско- российскими.
Правильно Кулеба. Что-то застряла Беларусь в своей незалежности. Давно пора Путлеру ввести Минск в состав Российской *********. Нужно ему помочь в этом вопросе максимально.