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Рада не може покарати Медведчука за поставки пального в окупований Крим, - "слуга народу" Безугла

Рада не може покарати Медведчука за поставки пального в окупований Крим, -

За більш ніж шість років від початку окупації Криму Верховна Рада так і не виробила механізмів, які дозволили б притягнути до відповідальності депутата Віктора Медведчука за зв'язки з Росією і його бізнес на окупованому півострові.

Про це в ефірі "Крим.Реалії" сказала народна депутатка фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки в цьому випадку у нас є тільки інструментарій політичних заяв, що особисто у мене викликає подив: події розвиваються з 2014 року, але предметний підхід у Верховній Раді так і не виробили ... Мене в цьому випадку більше цікавлять можливі порушення національної безпеки як голови відповідного комітету Верховної Ради", - зазначила Безугла.

Безугла є заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки і очолює підкомітет введення цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості.

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Вона додала, що протягом останнього року правляча партія вже вносила зміни до регламенту Верховної Ради, а на 2021-2022 роки запланувала "системнішу парламентську реформу", щоб реагувати в тому числі і на такі виклики.

Раніше журналісти проєкту "Схеми" опублікували матеріал про те, що аналог дизельного палива з "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" у Росії, контрольованого дружиною голови політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука Оксаною Марченко, бензовозами поставляється в окупований Росією Крим.

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Також журналісти "Схем" з'ясували, що нафтопродукти з заводу Медведчука-Марченко поставляються танкерами в США, де політик перебуває під санкціями з 2014 року. Зокрема їх купує американська нафтопереробна корпорація ExxonMobil.

ВР (14961) Крим (14138) Медведчук Віктор (1707) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+26
Ладно сейчас одни "зрадныкы",зедебилы и шмаркли в Раде, но кто мешал в 2014-2019 покарать Медведчука и обмелить его финансовые ручейки из Раши и не только?
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05.09.2020 01:32
+21
Рада не может наказать Медведчука за поставки горючего в оккупированный Крым, - "слуга народа" Безуглая
Вот честно - было бы наоборот, я бы изумился сильно. А так нормально...
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05.09.2020 01:24
+21
Рада не может наказать Медведчука за поставки горючего в оккупированный Крым, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 1391
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05.09.2020 03:31
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Рада не може покарати Медведчука за поставки пального в окупований Крим, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 6983
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05.09.2020 11:05 Відповісти
А у нас что разве депутатам дозволено вести межконтинентальный бизнес? Или мешки с деньгами, стоящие на готове, не позволяют депутатам входить в роль Моськи?.
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05.09.2020 11:16 Відповісти
Да он особо и не переживает!!! У Медвечука усе чики-пуки!!!!
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05.09.2020 11:39 Відповісти
Срочно нужен закон о коллаборантах.
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05.09.2020 12:05 Відповісти
То, что не запрещено, то разрешено, а значит, не наказуемо. Поэтому не могут наказать, потому что по закону не за что.
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05.09.2020 12:24 Відповісти
Так то оно так. Быстренько нарисовали Закон, чтобы Приват не возвращать Коломойскому?
Что мешало создать Законы, препятствующие торговым отношениям с оккупированными территориями? 7й год войны идет!
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05.09.2020 12:41 Відповісти
Можно принять любой закон, но тут вообще идет речь о том, что Медведчук продает в Крым произведенное в РФ топливо, и очевидно что продает не от своего имени, чтобы вот просто по закону взять и наказать его. Ведь Медведчук как-то умудряется продавать нефтепродукты даже в США, хотя американцы его внесли в список санкций Источник: https://censor.net/ru/n3217714https://censor.net/ru/n3217714
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05.09.2020 17:00 Відповісти
Что Поршенко все устравало 5 лет, что Зеленского.
Неужели нельзя законодательно ввести блокаду для оккупированных территорий?
Какое моральное право мы может требовать у мира усиливать санкции против оккупанта России, если сама Украина не борется за свою землю, а торгует с врагом?!
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05.09.2020 12:39 Відповісти
Тыпил, а что, у Порошенко было монобольшинство в Раде?
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05.09.2020 16:37 Відповісти
Рада не може покарати Медведчука? Чи не хоче?
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05.09.2020 13:15 Відповісти
Долбоёбы ******* на Пороха, что у него "бизнес в рашке",хотя его фабрика была закрыта еще 2015 г, а это гандом развел бурную деятельность и московии, а зеленке теперь пухуй!!!
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05.09.2020 13:46 Відповісти
В Раде есть монобольшинство только по дерибану бабла!
А по защите страны никто монобольшинства не обещал.
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05.09.2020 16:34 Відповісти
Есть запрет на торговлю Украины с Крымом, и Медведчук не продает в Крым произведенную в Украине продукцию, читайте новость до конца. Речь идет о поставках в Крым с принадлежащих ему производств в РФ. Украина может ввести санкции против российского завода, который продает топливо в Крым, но не против Медведчука, ведь он не от своего имени продает и вряд ли лично владеет заводом. Посмотрите, тут же написано, что это медведчуковское топливо даже в США умудряются продавать, а ведь Медведчук в американском списке санкций.
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05.09.2020 17:14 Відповісти
Мертветчук и его партия ЗаЖОПу, финансируемая роSSией,- это единое целое с нынешним режимом ЗеКемлеБанды.
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05.09.2020 17:35 Відповісти
петики ничего так и не сделали а 5 лет.
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05.09.2020 20:56 Відповісти
Бизнес Медведчука в Украине процветает благодаря бывшему президенту Порошенко. Когда будут поставлены все точки над i, Порошенко будет проклят и предан забвению как гангрена, калечащая души и забирающая жизни украинцев.
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05.09.2020 21:24 Відповісти
треба голосувать за Порошенка!
Він навіть будучи бувшим примудряється рік керувати країною!
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07.09.2020 03:22 Відповісти
А кто может наказать? Господь Бог?
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05.09.2020 21:50 Відповісти
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