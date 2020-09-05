Рада не може покарати Медведчука за поставки пального в окупований Крим, - "слуга народу" Безугла

За більш ніж шість років від початку окупації Криму Верховна Рада так і не виробила механізмів, які дозволили б притягнути до відповідальності депутата Віктора Медведчука за зв'язки з Росією і його бізнес на окупованому півострові.

Про це в ефірі "Крим.Реалії" сказала народна депутатка фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки в цьому випадку у нас є тільки інструментарій політичних заяв, що особисто у мене викликає подив: події розвиваються з 2014 року, але предметний підхід у Верховній Раді так і не виробили ... Мене в цьому випадку більше цікавлять можливі порушення національної безпеки як голови відповідного комітету Верховної Ради", - зазначила Безугла.

Безугла є заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки і очолює підкомітет введення цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості.

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Вона додала, що протягом останнього року правляча партія вже вносила зміни до регламенту Верховної Ради, а на 2021-2022 роки запланувала "системнішу парламентську реформу", щоб реагувати в тому числі і на такі виклики.

Раніше журналісти проєкту "Схеми" опублікували матеріал про те, що аналог дизельного палива з "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" у Росії, контрольованого дружиною голови політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука Оксаною Марченко, бензовозами поставляється в окупований Росією Крим.

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Також журналісти "Схем" з'ясували, що нафтопродукти з заводу Медведчука-Марченко поставляються танкерами в США, де політик перебуває під санкціями з 2014 року. Зокрема їх купує американська нафтопереробна корпорація ExxonMobil.