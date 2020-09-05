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Новини Революція в Білорусі
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Якщо Росія втрутиться у ситуацію в Білорусі, Україна має зайняти жорсткішу позицію, - Кравчук

Якщо Росія втрутиться у ситуацію в Білорусі, Україна має зайняти жорсткішу позицію, - Кравчук

Перший Президент Леонід Кравчук вважає, що реакція української влади на події у Білорусі є адекватною, проте у разі втручання у ситуації Росії, Київ має зайняти суворішу позицію.

Про це Кравчук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Діяльність української влади треба оцінювати як адекватну сьогоднішній ситуації. Це зовсім не означає, що вона не може змінитись під впливом інших факторів, скажімо, більш активної участі в ситуації в Білорусі Росії - введення сил спеціального призначення або якоїсь іншої допомоги. Звичайно, тоді українська влада має зайняти  жорсткішу позицію. Сьогодні наша позиція є демократичною", - зазначив Кравчук.

Він підкреслив, що сьогодні жодна держава світу не може жити поза демократичним процесом.

Разом з тим перший президент висловив думку, що Олександр Лукашенко після 26 років президентства вже не уявляє себе поза владою, його дуже складно буде усунути з посади.

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"Я з досвіду скажу так: 26 років влади Лукашенка зробили його таким, що в нього кожна пора тіла і мізків - це є влада, він поза владою себе не бачить", - сказав Кравчук, додавши, що "Лукашенко просто влади не віддасть".

"Змістити диктатора після 26-річної диктатури дуже складно", - зауважив Кравчук.

Білорусь (7927) Кравчук Леонід (546) Лукашенко Олександр (2653) росія (65073)


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Топ коментарі
+19
Росия уже вмешалась . предоставила лукашенко средства и росгвардию для подавления протестов . Уже вмешалась !
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05.09.2020 01:51
+13
"Сместить диктатора после 26-летней диктатуры очень сложно", - отметил Кравчук. (c)
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Лукашенко сместили бы и в 1996 году , но тогда опять вмешалась росия . Лукашенко путинский холуй . москоский мальчик на побегушках . его бы и этим летом убрали , если бы не московское ФСБ и росгвардия .
Такая же ситуация как у вас с Медведчуком . Он творит все что хочет , а вы с ним ничего не можете сделать .
...
Источник: https://censor.net/ru/n3217716
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05.09.2020 01:54
+9
Кравчуку це дійде, коли Зєля обміняє його на якогось донецького урку.
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05.09.2020 01:53
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Госдеп КГБиста загнал в ловушку... дурака Плешивого... теперь будут сношать во все дыры...даже союзница Пуйла Меркель подсобит Трампу...
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05.09.2020 08:41 Відповісти
Не вмешается, оставьте их в покое, ничем эти хороводы с цветами не закончатся, Лукашенко будет ещё лет десять президентом😁😁😁
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05.09.2020 08:54 Відповісти
При Порохе ты в обнимку с ружьём спал.
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05.09.2020 09:09 Відповісти
что-то я не помню пламенных речей Кравчука в 2014 году.... когда раша эшелонами гнала ихтамнетов и "градами" орошала донецкие степи
***

Пока Земля еще вертится
Пока еще ярок свет
Господи, дай же ты каждому
Чего у него нет
Умному дай голову
Трусливому дай коня
Дай счастливому денег
И не забудь про меня

Пока Земля еще вертится
Господи, твоя власть!
Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть
Дай передышку щедрому
Хоть до исхода дня
Каину дай раскаяние
И не забудь про меня

Я знаю: ты все умеешь
Я верую в мудрость твою
Как верит солдат убитый
Что он проживает в раю
Как верит каждое ухо
Тихим речам твоим
Как веруем и мы сами
Не ведая, что творим!

Господи, мой Боже
Зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится
И это ей странно самой
Пока ей еще хватает
Времени и огня
Дай же ты всем понемногу
И не забудь про меня
Дай же ты всем понемногу
И не забудь про меня
Булат Окуджава.
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05.09.2020 09:15 Відповісти
Деменция творит чудеса, и страх уходит.
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05.09.2020 10:06 Відповісти
Лицемер и брехун, уже давно вмешалась.
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05.09.2020 09:18 Відповісти
Шёл бы ты, старый пердило..., на рыбалку ! Все уже сыты по горло твоею діяльністю .
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05.09.2020 09:38 Відповісти
До останнього сподівався, що кравчук ввійде в історію, але в нього маразматичне бажання вляпатись в неї. На драному Шустері зацитькував Бутусова і Гончаренка щодо вагнерівців, підтримуючи зелених вилупків. Ліпили умняки про держтаємницю, а самі роблять з нею що хочуть.
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05.09.2020 10:06 Відповісти
26 лет во власти, и не раздал олигархам страну - за это расстрелять мало!
Да, Леонид Макарович?
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05.09.2020 11:01 Відповісти
Правильно сделал что не раздал-самому пригодиться, ла и сьінок есть.
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05.09.2020 11:20 Відповісти
Да, Кравчук лихо распродал ЧМП... При Лукашенко его бы в тюрьму посадили.
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05.09.2020 12:06 Відповісти
При Лукашенко и тебя за эту информацию в тюрьму бы посадили
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07.09.2020 20:26 Відповісти
ленид, пиши лучше мемуары про золото партии
они давно уже по уши там, пока твои информаторы проснулись
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05.09.2020 11:11 Відповісти
Конечно Хытрый Лыс Кравчук как всегда прав. Но есть одно НО. Зачем ждать этого ЕСЛИ, может сработать на упреждение и сделать за попытку изнасилования. Только в этот процес надо собрать в кулак всех жоподумов Будкопештского сговора, и только так.
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05.09.2020 11:12 Відповісти
Правильно, Кравчук. Давно пора поставить Кацапстан на место. Объявить им войну и занять Москву!
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05.09.2020 11:31 Відповісти
Так к этому и идет... Нам еще одной войны не хватало...
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05.09.2020 12:07 Відповісти
У них хоть и руки из алчной жопы растут, но все равно бюджеты и количество военной мощи в разы больше, чем у Украины.
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07.09.2020 20:22 Відповісти
Если бы это интеллектуальное убожество оставило в своё время хотя бы часть ядерного оружия, то можно было бы занимать жёсткую позицию, а теперь только ту, которая есть
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05.09.2020 11:35 Відповісти
Посмотришь в Днепре на тачки припаркованые в центре и понимаешь, что надо разобраться - Украина в понимании Кравчука это КТО????
Те кто в тачках- им по...х
Те кто в АТБ пашет им тем более по...х!
Быки в раде, у них свои дела
Кто должен реагировать??????? КТО??????? КТО они? Кто ДОЛЖЕН?
ВАМ ДОЛЖНЫ ИЛИ ВЫ ХОРОШО УСТРОИЛИСЬ? АРАТОРЫ!!!
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05.09.2020 11:37 Відповісти
Междукапельный о принципиальности блеет.
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05.09.2020 12:07 Відповісти
Уже да..авно вмешивается !

Что еще ждать ?
Просто пояснить , что червона , великая (киевская) и беларая Русь - действительно может называтся "эдиным народом , а самозванцам - россиянам (москалям) пора таки идти на..уй
И работать ! На всех напралениях - и политических и економических и т.д.
Но у нас и своих агентов ФСБ (бывш. КГБ) шватает ...
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05.09.2020 14:01 Відповісти
Украина должна занять более жесткую позицию - это как, глубже заглотить или шире ноги расставить ?
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05.09.2020 16:44 Відповісти
Кравчук на "Свободе Слова С. Шустера" пытался замотать тему о государственной измене в офисе президента, подменяя понятия, как и всегда.
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05.09.2020 17:28 Відповісти
Как обычно - позицию раком?
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07.09.2020 20:21 Відповісти
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