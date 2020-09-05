Якщо Росія втрутиться у ситуацію в Білорусі, Україна має зайняти жорсткішу позицію, - Кравчук

Перший Президент Леонід Кравчук вважає, що реакція української влади на події у Білорусі є адекватною, проте у разі втручання у ситуації Росії, Київ має зайняти суворішу позицію.

Про це Кравчук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Діяльність української влади треба оцінювати як адекватну сьогоднішній ситуації. Це зовсім не означає, що вона не може змінитись під впливом інших факторів, скажімо, більш активної участі в ситуації в Білорусі Росії - введення сил спеціального призначення або якоїсь іншої допомоги. Звичайно, тоді українська влада має зайняти жорсткішу позицію. Сьогодні наша позиція є демократичною", - зазначив Кравчук.

Він підкреслив, що сьогодні жодна держава світу не може жити поза демократичним процесом.

Разом з тим перший президент висловив думку, що Олександр Лукашенко після 26 років президентства вже не уявляє себе поза владою, його дуже складно буде усунути з посади.

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"Я з досвіду скажу так: 26 років влади Лукашенка зробили його таким, що в нього кожна пора тіла і мізків - це є влада, він поза владою себе не бачить", - сказав Кравчук, додавши, що "Лукашенко просто влади не віддасть".

"Змістити диктатора після 26-річної диктатури дуже складно", - зауважив Кравчук.